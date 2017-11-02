12:32 02 ноября

ВСУ начали испытания зенитных ракет в Херсонской области

Летные испытания зенитных ракет средней дальности начались в четверг в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

Сегодня, 2 ноября, на временной площадке вблизи населённого пункта Александровка Херсонской области начались контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности
— говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

ВСУ начали испытания зенитных ракет в Херсонской области



Как отмечают в военном ведомстве, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.

С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс"
— добавили в ведомстве.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 7

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем

    А мне казалось, что "боевой" опыт они приобрели сбивая гражданские самолеты. Значит еще не полностью.
    rotmistr60
    1. japs Сегодня, 12:30
      Я надеюсь, что в радиусе 500 км запрещены полеты всех летательных средств?
      Уж больно "опытные" мастера эти укровоены!
      japs
  2. 210окв Сегодня, 12:29
    А "ВВС"так называемые зачем привлекли?В качестве мишеней?Так там же гражданские самолёты больше привычней..
    210окв
  3. Sergei75 Сегодня, 12:31
    Бесполетную зону над всей Украиной обозначили, или опять будут по гражданским авиалайнерам лупить - типа перепутали?
    Sergei75
  4. salat Сегодня, 12:31
    С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем
    Вот не не надо ваще трогать эти штуки! не дай бог опять кого собьют, обезьяны!!!
    salat
  5. Vita VKO Сегодня, 12:31
    Давно уже пора приравнять атаки ВСУ на гражданские самолеты, российский Ту-154 и малазийский Боинг к актам государственного терроризма, а эксплуатацию и испытания систем ПВО запретить.
    Vita VKO
  6. Allitet Сегодня, 12:31
    [/i]Как отмечают в военном ведомстве, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.[i]
    А где же медперсонал? На их учениях никогда не обходится без несчастных случаев, сбития гражданских самолетов и т.д. Американцам надо запретить украинцам проводить такие учения, а то запустят пару ракет в сторону своих хозяев!
    Allitet
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