ВСУ начали испытания зенитных ракет в Херсонской области
Летные испытания зенитных ракет средней дальности начались в четверг в Херсонской области, сообщила в четверг пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.
Как отмечают в военном ведомстве, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.
Сегодня, 2 ноября, на временной площадке вблизи населённого пункта Александровка Херсонской области начались контрольные лётные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности— говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Как отмечают в военном ведомстве, к проведению испытаний привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитно-ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВС Украины.
С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний, боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс"— добавили в ведомстве.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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