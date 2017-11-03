Для президента Белоруссии Лукашенко приоткрыли Европу

Ноябрь для Александра Лукашенко начался с хороших новостей. В среду глава представительства Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин похвалила власти республики за «вовлеченность белорусских госорганов в европейские интеграционные форумы». Это заявление Викторин сделала на международном семинаре по совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Европе. Представитель ЕС особо отметила, что «Белоруссия активно участвует в международных форумах, развивает сотрудничество по разным направлениям, которые связаны и с ЕС, и в том числе с «Восточным партнёрством». Брюссель приветствует такую позицию Минска.Любопытно, что за два дня до этого в Минске в очередной раз задержали руководителя Белорусского национального конгресса Николая Статкевича. Оппозиционный политик отметился участием в двух акциях против действующей белорусской власти – 21 октября в «Марше рассерженных белорусов 2.0» и 29 октября в акции памяти жертв сталинизма у здания республиканского КГБ.Обычно на аресты или задержания представителей белорусской оппозиции европейские политики реагируют очень бурно. Весной, например, после разгона акции «День воли» и первого «Марша рассерженных белорусов» с резкой критикой в адрес минских властей выступил директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Линк, протестовали депутаты Европарламента и Парламентской Ассамблеи Совета Европы.Официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Кэтрин Рей выпустила специальное коммюнике, в котором обвинила Минск в нарушении обязательств по демократизации страны и предупредила: «Шаги, предпринимаемые Белоруссией в соблюдении всеобщих основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского союза с этой страной».Теперь все эти предупреждения и «выражения озабоченности» отброшены в сторону. Сегодня дамы европейской дипломатии делают перед президентом Белоруссии книксен, приветствуя его очевидные шаги по отдалению от России и сближению с Евросоюзом. Александра Лукашенко даже пригласили в Брюссель на форум «Восточное партнёрство», намеченный на 24 ноября.До этого много лет Лукашенко был в Европу «не въездным». Прошлой зимой Евросоюз снял с белорусского президента введённые ранее санкции и отменил ему запрет на въезд в страны содружества. Злые языки утверждают, что это была своего рода благодарность за протаскивание Белоруссией на российский рынок санкционных европейских продуктов.Теперь европейцы пошли ещё дальше и сами пригласили Лукашенко в Брюссель. Приглашение в Минске приняли и подтвердили – президент на саммит приедет. На прошлой неделе подготовка к встрече «Восточного партнёрства» шла в Таллинне. Здесь сразу на двух площадках (ассамблеи с участием глав внешнеполитических ведомств и конференции гражданского общества стран «Восточного партнёрства») разрабатывали повестку дня предстоящего саммита.Представители внешнеполитического ведомства Белоруссии впервые участвовали в таких мероприятиях. Обычно форумы гражданского общества они не баловали своим присутствием. На этот раз начальник управления общеевропейского сотрудничества белорусского МИДа Андрей Бушило не просто участвовал, а даже сделал специальное заявление.Оно касалось новой европейской политики Минска, ориентированной на сближение с Евросоюзом. К очевидному удовольствию собравшихся Андрей Бушило отметил, что в этом вопросе белорусские чиновники придерживаются единой позиции. «Мы исходим из задачи, поставленной главой государства, что нам всем надо развивать отношения с Европой», — подчеркнул Бушило.Слова дипломата, сказанные в Таллинне в прошлый четверг, буквально на следующий день нашли своё прямое подтверждение в Люксембурге. Здесь состоялся белорусско-европейский инвестиционный форум. Запомнился он встречей Еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана с премьер-министром Белоруссии Андреем Кобяковым.Хан подтвердил Кобякову свою готовность «начать экспертную работу по формированию основных элементов всеобъемлющего соглашения о взаимодействии Беларуси и Европейского союза». В воздухе запахло «новой ассоциацией». В качестве аванса еврокомиссар пообещал белорусскому премьеру помощь в продвижении переговоров Минска с Международным валютным фондом.Эксперты расценили это обещание, как намёк белорусским властям, что сам Евросоюз денег им дать не готов. Хотя именно поиск средств на поддержку экономики республики развернул на европейский курс «многовекторную» политику Лукашенко. Россия на его аппетиты реагирует уже достаточно сдержанно. Нередко это вызывает публичный гнев белорусского президента.Так было, к примеру, нынешней зимой, когда большую часть своей семичасовой пресс-конференции Лукашенко посвятил охлаждению отношений с Россией. Претензий было высказано много, почти все они в той или иной мере касались финансовых вопросов. Президент Белоруссии, в частности, жаловался на отказ правительства России в предоставлении кредитов и «необоснованное требование» по возврату долга за поставку нефти.В Кремле критика Лукашенко вызвала отрытое раздражение. Белорусскому президенту напомнили, что помимо кредитов ($6 млрд. от российского правительства и $2,5 млрд. по линии Евразийского фонда стабилизации и развития) «с 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18-23 млн. тонн нефти белорусским партнерам. Всего за этот период российский бюджет недополучил $22,3 млрд. Все это является ничем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного Белорусского государства».Александр Лукашенко заявление кремлёвской пресс-службы комментировать не стал, а ещё больше ударился в «многовекторность», которая, в конце концов, вернула его в лоно «Восточного партнёрства». Причина такого разворота лежит на поверхности. Белорусская экономика обременена долгами. Для того, чтобы оставаться на плаву, ей требуются новые финансовые вливания.Эту тему белорусские чиновники не любят обсуждать. Однако время от времени она прорывается на страницы СМИ или в телеэфиры. Так случилось в нынешнюю среду, когда в ходе дискуссии на портале Tut.by в Минске первый заместитель министра финансов Максим Ермолович проговорился о реальном состоянии государственного долга Белоруссии.Финансиста особенно волнует внешний долг республики. На 1 октября 2017 года он составил 16,3 млрд. американских долларов – исторический максимум для Белоруссии. С начала года долг увеличился на 2,7 млрд. долларов, или на 19%. Теперь только на его обслуживание в год требуется 3,5 млрд. долларов. Сумма для белорусской экономики серьёзная.«Восточное партнёрство» таких денег точно не даст. Да и Брюссель раскрывать перед Лукашенко свой кошелёк не поторопится. У Евросоюза в Белоруссии другой интерес. К «странам-партнёрам» у него уже сложилось вполне определённое отношение. Во-первых, он постарается использовать рынок государства для реализации европейской продукции. Во-вторых, расширить сферу своего политического влияния и вместе «дружить против соседей».Что здесь будет главным, а что второстепенным (применительно к Белоруссии), покажет время. Только, сдаётся, оба варианта заведомо проигрышные. Подтверждение этому невесёлому выводу можно легко найти на просторах Украины и в садах Молдавии. Оторвав эти страны от Евразии, Евросоюз ничего не дал им взамен. Только спровоцировал отток трудоспособного населения и создал дополнительные проблемы для экономики.Белорусские руководители это, безусловно, видят и понимают, однако упорно идут по пути ныне бедствующих стран. Что ими движет? Наверное, финансист Ермолович открыл порталу Tut.by не всю правду, а только её часть. Нельзя же всерьёз рассматривать новый европейский вектор Александра Лукашенко, как его реакцию на холодное отношение российских коллег. Ведь от этого шага белорусского президента зависит благосостояние его страны – совсем не чужой и нам…