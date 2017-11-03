Каримов в центре Москвы и Россия в Узбекистане

Вчера мы писали о том, что в Кыргызстане по решению президента Алмазбека Атамбаева 7 ноября будут отмечать праздник в честь антироссийского восстания 1916 года. Но не меньший сюрприз преподнесли россиянам … московские власти. Стало известно, что в Москве приняли решение установить памятник покойному президенту Узбекистана Исламу Каримову. Скончавшийся год назад Ислам Абдуганиевич Каримов (1938-2016) правил независимым Узбекистаном 25 лет – с 1991 по 2016 годы, вплоть до последнего дня своей жизни. Но на самом деле, республику он возглавил еще в 1989 году, став первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР. Теперь в Москве Исламу Каримову решили поставить памятник – недалеко от посольства Узбекистана, в сквере, который еще в ноябре 2016 года также был назван именем Каримова.Однако решение московских властей, одобренное Мосгордумой, вызвало негативную реакцию многих москвичей и жителей других регионов страны. 29 октября 2017 года на Change.org появилась петиция против установки памятника. Ее автор считает, что Ислам Каримов не имел никаких заслуг перед Москвой и москвичами, чтобы устанавливать в его честь памятник. Кроме того, Каримов не был, по мнению автора петиции, и другом России и русского народа. И эта позиция совершенно не лишена оснований.Сегодня в России проживает огромная узбекская диаспора. Выходцы из Узбекистана есть в каждом городе страны. Но оказались здесь они именно по причине политики покойного Ислама Каримова, при котором Узбекистан оказался в таком тяжелом экономическом положении, что миллионы его граждан были вынуждены покинуть страну в поисках заработка. Это речь о самих узбеках. Что касается русского и русскоговорящего населения (корейцев, армян, евреев, немцев, поляков и так далее), то они стали массово выезжать из Узбекистана сразу после провозглашения суверенитета страны – и именно из-за националистической политики руководства. Первыми из Узбекистана бежали турки-месхетинцы – после печально известных Ферганских событий. Хотя погромов других национальностей в стране не было, условия для неузбекского населения были созданы далеко не самые хорошие.Ислам Каримов действительно держал Узбекистан в «ежовых рукавицах», борясь с малейшими проявлениями оппозиционных настроений и, в первую очередь, с религиозными фундаменталистами. Именно их он считал главной угрозой своей власти и вел с ними борьбу не на жизнь, а на смерть. Поэтому и считали Ислама Каримова главным партнером России в Средней Азии в деле борьбы с религиозным экстремизмом, с проникновением радикалов из Афганистана и Пакистана. Но защита своей власти от политических противников, в которой был силен Каримов, отнюдь не означала, что он хорошо относился к русскому населению своей страны и в целом к России как к государству. Давайте посмотрим, чем запомнилась власть Каримова для России и для русского населения Узбекистана.Русские появились на территории современного Узбекистана еще в дореволюционную эпоху, селясь преимущественно в Ташкенте. В началу ХХ века русских в Ташкенте было очень много. Это были государственные служащие, военные, купцы, учителя и врачи, рабочие и ремесленники. Во многом они определили экономическое и социальное лицо Туркестана. Приток русского населения, а также представителей других народов в Узбекистан продолжился в советскую эпоху. Многих людей направляли сюда по распределению – трудиться на предприятиях, служить в органах правопорядка, работать в школах, больницах. Их руками создавалась та инфраструктура, остатки которой сегодня до сих пор используются в постсоветском Узбекистане.К 1989 году численность русского населения в Узбекской ССР составляла 1,6 млн человек (9,3 % населения Узбекской ССР). В Ташкенте русские составляли 37% населения города. Русские были одним из крупнейших народов республики наряду с узбеками, таджиками, казахами. Как и во многих других среднеазиатских республиках, к русским примыкали «русскоговорящие» - украинцы, белорусы, поляки, немцы, евреи, армяне, корейцы, часть татар. Отношение к ним со стороны местного населения и властей после провозглашения суверенитета было практически таким же, как и к русским. Массовые беспорядки в Фергане, рост преступности, хулиганских проявлений привели к тому, что уже с конца 1980-х годов из Узбекистана начался постепенный отток русского и русскоязычного населения. Он набирал темпы по мере того, как в Узбекистане росли националистические настроения.Жизнь для неузбекского населения становилась все тяжелее и дело было отнюдь не в ухудшении экономического положения. Уже в 1980-е годы русские и русскоязычные все чаще сталкивались с проявлениями бытового национализма, а к концу 1980-х гг. они стали просто невыносимыми – насиловали девушек, избивали мужчин и юношей, оскорбляли и по любому поводу намекали на то, что следует уехать из республики. Конечно, в этих выходках принимала участие меньшая, наиболее молодая и агрессивная часть узбеков из маргинальной среды, но легче от этого жертвам притеснений не становилось. Многие культурные представители узбекского народа сами с ужасом смотрели на то, что творят их соплеменники, но помешать насилию не могли – как всегда, приличные люди в таких ситуациях оказываются гораздо слабее агрессивной толпы, сплоченной националистическими лозунгами.Ко времени описываемых событий Узбекистан уже возглавлял Ислам Абдуганиевич Каримов. В 1989 году он стал первым секретарём ЦК КП Узбекистана, а в 1990 г. – президентом Узбекской ССР. После провозглашения независимости Узбекистана Ислам Каримов возглавил новую республику. Известно, что Ислам Каримов был против распада Советского Союза. Однако руководствовался он, разумеется, скорее экономическими соображениями.После провозглашения независимости страны отток русского населения еще более увеличился. Причем многие были вынуждены уезжать едва ли не беженцами. Из-за резкого ухудшения экономической ситуации, тотальной нищеты, роста национализма продать квартиры или дома удавалось за очень небольшие деньги, иногда их приходилось просто бросать, особенно если речь шла о глухой узбекской провинции. В России переселенцам часто приходилось начинать жизнь буквально с чистого листа. Тем более, что многие из них поколениями жили в Узбекистане и практически не имели родственников в России. Адаптация для многих переселенцев была очень болезненной, тем более и российское государство не предпринимало к облегчению положения переселенцев практически никаких усилий. Многие люди до сих пор тщетно пытаются получить российское гражданство, будучи русскими по национальности. Теперь они получат возможность созерцать лик Ислама Каримова и в самой Москве.Естественно, сами узбекские власти всячески игнорировали дискриминацию русского и русскоязычного населения в республике. Ислам Каримов все также расплывался в улыбке и обнимался с «большими братьями» - Борисом Николаевичем, Владимиром Владимировичем, Дмитрием Анатольевичем, снова с Владимиром Владимировичем. Между тем, факты говорили сами за себя. К 2015 году численность русского населения в Узбекистане сократилась с 9,3% до 1,8% населения страны, причем подавляющее большинство русских осталось в Ташкенте. Конечно, сокращение процентного соотношения русских в 1989 и 2015 гг. было вызвано и очень высокой рождаемостью среди узбекского населения, тогда как у русских в республике рождаемость сильно снизилась – община стала стареть, молодежь в большинстве своем уезжала в Россию, а оставались пенсионеры и люди средних лет.В отличие от Казахстана и Кыргызстана, в Узбекистане русский язык практически сразу же стали вытеснять на обочину культурной жизни. Хотя этому противились сами узбеки – они прекрасно понимали, что в тех условиях, когда все больше граждан страны едут на заработки в Россию, русский язык необходим. Но власть, проводя националистическую политику, стремилась искоренить все, что было связано с Россией и русскими. В 1993 году президент Ислам Каримов, которому сегодня ставят памятник в Москве, подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Причем латинский алфавит в Узбекистане так до конца и не прижился – многие узбеки до сих пор пишут узбекские слова кириллицей. Разумеется, тотальному изменению подверглась школьная программа по гуманитарным предметам. В стране началось массовое переименование не только улиц и площадей, названных в честь советских и российских государственных деятелей, но и названных в честь великих русских ученых, писателей, поэтов. Так, в 2008 году в Ташкенте была переименована в улицу Независимости улица Пушкина. Спустя 9 лет московские власти почему-то решили, что за это и подобные решения Ислам Каримов достоин памятника в российской столице.Как и во многих других постсоветских республиках, в попытке искоренить все русское власть не щадила даже историю самого узбекского народа. Например, в 2010 году был переименован Собир Рахимовский район города Ташкента. Такое название район носил в честь генерал-майора Сабира Рахимова – Героя Советского Союза, в годы Великой Отечественной войны командовавшего 37-й гвардейской Речицкой дважды Краснознамённой орденов Суворова 2-й степени Кутузова 1-й степени Богдана Хмельницкого 2-й степени стрелковой дивизией 2-го Белорусского фронта. Некоторое время в Узбекистане по инициативе властей не рекомендовали отмечать 9 Мая – и это при том, что десятки тысяч узбеков сражались на фронтах Великой Отечественной войны, 67 узбеков получили высокое звание Героев Советского Союза.В 2017 году руководство Узбекистана приняло решение об отмене акции «Бессмертный полк», которая должна была пройти 9 мая. Свое решение они объяснили «сложной политической обстановкой». Впрочем, через несколько дней после отмены, видимо испугавшись общественного резонанса, власти страны разрешили провести акцию, но в формате не шествия, а возложения венков и праздничного концерта.В центре Ташкента демонтировали памятник Дружбы народов, который был установлен в честь ташкентского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри Акрамовой, в годы Великой Отечественной войны усыновивших пятнадцать детей – сирот из других республик Советского Союза. На протяжении 2000 годов в Узбекистане были переименованы практически все объекты, названные в честь узбекского драматурга Хамзы Хаким-заде Ниязи, в том числе и Узбекский государственный академический театр драмы в Ташкенте. То есть, под пресс националистической политики попали не только русские названия, но и названия в честь узбекских деятелей, стремившихся к дружбе с русским народом. Память о всем российском и советском выкорчевывалась настолько старательно, что стали даже сносить вполне добротные здания в Ташкенте, заменяя их зданиями в «национальном стиле».У современного Узбекистана появились новые герои – например, те же басмачи, которые сражались с советской властью и зверски расправлялись над самими же узбеками – учителями, комсомольцами, просто над девушками и женщинами, которые ходили учиться грамоте или устраивались на работу. Воспитанное в новой мировоззренческой парадигме молодое поколение в значительной части своей относится к России гораздо хуже, чем узбеки старшего возраста, заставшие Советский Союз. Хотя Каримов вроде как боролся с религиозными экстремистами, но своей политикой дерусификации, архаизации страны, насаждения национализма он фактически подготовил прекрасную почву для распространения религиозно-фундаменталистских идей среди узбекской молодежи. Собственно, это мы и наблюдаем в настоящее время – все больше выходцев из Узбекистана примыкает к радикальным группировкам, сражается на Ближнем Востоке. Этому способствует и полное экономическое фиаско республики в сочетании с жестким подавлением любого инакомыслия.Но может быть Ислам Каримов хотя бы во внешней политике был расположен к России? Отнюдь нет. Если в течение 1990-х гг. Узбекистан еще как то действовал в орбите российского влияния, то с началом 2000-х гг. из нее окончательно выпал. В 2001 году Узбекистан предоставил США возможность создания военной базы на узбекской территории. То, чего так и не смогли 100-200 лет назад добиться англичане, удалось американцам – при президенте Каримове. Узбекистан пытался лавировать между Россией и США. Совсем недавно, когда Воздушно-космические силы России уже начали антитеррористическую операцию в Сирии, Ислам Каримов (тогда еще живой) охарактеризовал ее не иначе как авантюру. В 2012 году Узбекистан вышел из Организации Договора о коллективной безопасности, в которой состоял дважды – в 1992-1999 гг. и 2006-2012 гг.Теперь Исламу Абдуганиевичу Каримову ставят памятник в центре Москвы. Такой чести удостоился глава государства, при власти которого в Узбекистане были в течение 25 лет переименованы практически все географические названия, улицы, площади, названные в честь русских исторических деятелей, демонтированы или перенесены на задворки памятники любым русским и советским (включая и узбеков по национальности) деятелям. Но это обстоятельство почему-то не берется в расчет столичными властями.