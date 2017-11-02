16:05 02 ноября

В Сирии замечен бронебульдозер с защитой от ПТУР

На юге провинции Дейр эз-Зор в районе насосной станции Т-2 впервые замечен бульдозер правительственных войск, оснащенный комплексом оптико-электронного противодействия Sarab-3 («Мираж»), сообщает Вестник Мордовии.

В Сирии замечен бронебульдозер с защитой от ПТУР


Это устройство, прозванное сирийским «скворечником», предназначено для срыва наведения противотанковых ракет. Раннее комплекс устанавливался, в основном, на танки, БМП, установки «Шилка».


«Те, кто следит за происходящим на фронтах войны с международным терроризмом в Сирии, не должны быть удивлены подобной модернизации. Дело в том, что очень часто боевики не жалеют управляемых противотанковых ракет, в том числе и ПТУР TOW, для борьбы с бронебульдозерами. Поэтому не удивительно, что были предприняты такие радикальные меры по защите экипажа», – пишет автор материала Роман Катков.

Российские военные тщательно анализируют опыт войны в Сирии. На учениях российской армии всё чаще стала появляться подобная гусеничная техника. Производство бронированный бульдозеров налажено на ЧТЗ.

«Можно предположить, что данная работа местных умельцев также не останется незамеченной», – заключает автор.

Использованы фотографии: www.facebook.com/syrianmilitary
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 13:19
    Интересно,насколько этот девайсов эффективен?
    210окв
    1. НасРать Сегодня, 13:23
      Этот девайс постоянно на передовой...так сказать проверяется в бою.. думаю эффективен, а то солдатики послалили бы конструктора куда подальше..
      НасРать
    2. Bronevick Сегодня, 13:51
      Не даёт прицелится наводчику ПТРК, наводчик просто не видет маркер ракеты.
      Bronevick
  2. резервист Сегодня, 13:22
    очень часто боевики не жалеют управляемых противотанковых ракет, в том числе и ПТУР TOW

    А кто поставляет эти ПТУР TOW террористам?

    Ясно!!!

    США USA

    резервист
    1. CouchExpert Сегодня, 14:16
      - Вы готовы, дети?
      - Да, капитан!
      - Кто поставляет ПТУР TOW террористам?
      - SpongeBob SquarePants!
      - Кто бомбит всех только не джихадистов?
      - SpongeBob SquarePants!
      - КНДРских дразнил коммунистов?
      - SpongeBob SquarePants!
      SpongeBob SquarePants!
      SpongeBob SquarePants!

      Извините, не удержался. smile
      CouchExpert
  3. Sergey53 Сегодня, 14:15
    Правильно что поставили. Люди и техника, даже такая, важны на поле боя.
    Sergey53
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:25
    Вот вам и результаты долгой гражданской войны, и верно сделанные выводы о необходимости защищать технику от птуров.
    Геркулесыч
    1. профессор Сегодня, 15:37
      Цитата: Геркулесыч
      Вот вам и результаты долгой гражданской войны, и верно сделанные выводы о необходимости защищать технику от птуров.

      А воспользоваться опытом соседей им религия не позволяла?
      профессор
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