В Сирии замечен бронебульдозер с защитой от ПТУР
На юге провинции Дейр эз-Зор в районе насосной станции Т-2 впервые замечен бульдозер правительственных войск, оснащенный комплексом оптико-электронного противодействия Sarab-3 («Мираж»), сообщает Вестник Мордовии.
Это устройство, прозванное сирийским «скворечником», предназначено для срыва наведения противотанковых ракет. Раннее комплекс устанавливался, в основном, на танки, БМП, установки «Шилка».
«Те, кто следит за происходящим на фронтах войны с международным терроризмом в Сирии, не должны быть удивлены подобной модернизации. Дело в том, что очень часто боевики не жалеют управляемых противотанковых ракет, в том числе и ПТУР TOW, для борьбы с бронебульдозерами. Поэтому не удивительно, что были предприняты такие радикальные меры по защите экипажа», – пишет автор материала Роман Катков.
Российские военные тщательно анализируют опыт войны в Сирии. На учениях российской армии всё чаще стала появляться подобная гусеничная техника. Производство бронированный бульдозеров налажено на ЧТЗ.
«Можно предположить, что данная работа местных умельцев также не останется незамеченной», – заключает автор.
Это устройство, прозванное сирийским «скворечником», предназначено для срыва наведения противотанковых ракет. Раннее комплекс устанавливался, в основном, на танки, БМП, установки «Шилка».
«Те, кто следит за происходящим на фронтах войны с международным терроризмом в Сирии, не должны быть удивлены подобной модернизации. Дело в том, что очень часто боевики не жалеют управляемых противотанковых ракет, в том числе и ПТУР TOW, для борьбы с бронебульдозерами. Поэтому не удивительно, что были предприняты такие радикальные меры по защите экипажа», – пишет автор материала Роман Катков.
Российские военные тщательно анализируют опыт войны в Сирии. На учениях российской армии всё чаще стала появляться подобная гусеничная техника. Производство бронированный бульдозеров налажено на ЧТЗ.
«Можно предположить, что данная работа местных умельцев также не останется незамеченной», – заключает автор.
Использованы фотографии: www.facebook.com/syrianmilitary
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