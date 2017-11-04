Размышление о кино

Всё-таки грипп добрался и до меня. Больничный лист открыт, три дня вынужденного бездействия подталкивают к занятию домашними заботами, отложенными "в долгий ящик" и просмотра чего-нибудь онлайн. Кстати, уже месяц копья ломают по поводу нового творения А. Пименова "Крым". Вечером посмотреть не удавалось - жена не любит, когда я при ней батальные сцены и боевики смотрю, а самому ведь никто не запрещает, правда?Посмотрел... Наверное, всё-таки брошу я гирьку на чашу весов критиков данного кино. Вот я не участник тех событий и всё, что произошло потом (присоединение к исторической родине) осознал позже, по факту, и то задумался.Первое. Наверное, неплохо физруки и их родители жили при Украине. Особнячок на живописном берегу, иномарка, "упакованный" УАЗ, яхта... Впрочем, яхта может и наемная, но ведь это тоже денег стоит. Как ни крути, а жаль, что я не жил в Крыму до присоединения. При моем инженерно-строительном образовании, наверное, пентхаус имел бы...Второе. Главный герой помогает горящему омоновцу погасить пламя. При том, что рядом стоит строй милиционеров за щитами и никто не пытается товарища спасти. Хотя несколько минут назад были показаны кадры (скорее всего, документалистика), где в подобной ситуации защитники правопорядка слаженно расступаются, забирают подожженных товарищей и сбивают пламя.Далее. Повторяются "страшилки" о сгоревших под Корсунем автобусам и "поезде с бандеровцами". Подтверждений им нет. Ну, если не считать бла-бла-бла на камеру отдельно взятых граждан. Даже в "ютюбе" выложено видео положенных на асфальт молодых людей спортивной наружности (кстати, женщин среди них я не заметил), и одного(!) горящего транспортного средства. То есть подтверждения слов, что ВСЕХ активистов хотели убить, уничтожить и т.д. проваливаются. Особенно, если обратить внимание, что говорит "участник" на фоне целого автобуса (выбито заднее стекло).Четвертое. Внесла непонимание сцена, как доблестные моряки "разрабатывают" агентов украинских спецслужб, маскирующихся под официантов! И это в 2014 году, когда Крым еще Украина и делать им этого, по ходу дела, не нужно - они на своей земле. А если это не "спецы", а радикалы, то у них ОЧЕНЬ высокие полномочия.Пятое. Владимир Владимирович Путин в 2014 году заявил, что "...Это были силы крымской самообороны..." В фильме же показано, что войска РФ открыто захватывают воинские части сопредельного государства, высаживают десанты, проводят операции и я уже теряюсь кому верить...Шестое. На протяжении второй половины фильма украинские радикалы (или "спецы") упорно пытаются нанести урон армии РФ: сбить транспортник, обстрелять ракетами С-300 (вообще-то они класса "земля-воздух") аэропорт "Бельбек". Вопрос знатокам - для чего? Раздираемому майданом Киеву не хватало войны с второй по силе армией мира? Извините, но это, по-моему, запредельно...Зато удалось Пименову вложить в уста главной героини (которая, как мне кажется, ассоциируется со всей Украиной) слова, отражающие истинное понимание ситуации народом сопредельного государства:- ... Что ж вы все меня учите... Воспитываете...- ... Ненавижу вас всех за это....- ... Во временно оккупированном Крыму...- ... Ты же не хотел войны...Эти слова лично я часто слышал в Украине, когда последний раз был там в марте 2017 года.В общем, мое мнение, что фильм оказался "одноразовым". Не хочется пересматривать его еще. Кажется, режиссер и сценарист немного не доработали. А жаль...