В ЗВО за один месяц было построено 4 танкодрома и 3 войсковых стрельбища

Кроме того, войска округа к новому учебному году получили три новых войсковых стрельбища и два полевых тира, оборудованных комплексами, которые позволяют создавать мишенную обстановку из мишеней на радиоуправляемых подъемниках с отображением каждого попадания на мониторе у оператора пункта управления. Также в ходе подготовительного периода к новому учебному году на полигонах ЗВО появится пятнадцать механизированных мостов на жестких опорах, предназначенных для преодоления войсками водных преград и других препятствий.

Строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся позволит существенно повысить качество подготовки войск (сил) ЗВО и значительно сократить сроки обучения специалистов

Всего за один месяц построено и передано объединениям и соединениям Западного военного округа (ЗВО), дислоцированным на территории Ленинградской, Нижегородской, Калининградской и Воронежской областей, четыре новых учебных танкодрома, оснащенных в соответствии с современными требованиями практической подготовки войск, сообщает пресс-служба ЗВО- говорится в сообщенииКак отмечается, всего же в ЗВО 25 полигонов общей протяженностью более 10 тыс. га. Практически каждый из них оснащен ротными тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении учений с боевой стрельбой, а также комплектами унифицированной мишенной обстановки, предназначенной для обучения войск стрельбе по появляющимся мишеням.- добавили в пресс-службе