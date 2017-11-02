16:07 02 ноября

В ЗВО за один месяц было построено 4 танкодрома и 3 войсковых стрельбища

Всего за один месяц построено и передано объединениям и соединениям Западного военного округа (ЗВО), дислоцированным на территории Ленинградской, Нижегородской, Калининградской и Воронежской областей, четыре новых учебных танкодрома, оснащенных в соответствии с современными требованиями практической подготовки войск, сообщает пресс-служба ЗВО

В ЗВО за один месяц было построено 4 танкодрома и 3 войсковых стрельбища


Кроме того, войска округа к новому учебному году получили три новых войсковых стрельбища и два полевых тира, оборудованных комплексами, которые позволяют создавать мишенную обстановку из мишеней на радиоуправляемых подъемниках с отображением каждого попадания на мониторе у оператора пункта управления. Также в ходе подготовительного периода к новому учебному году на полигонах ЗВО появится пятнадцать механизированных мостов на жестких опорах, предназначенных для преодоления войсками водных преград и других препятствий.
- говорится в сообщении


Как отмечается, всего же в ЗВО 25 полигонов общей протяженностью более 10 тыс. га. Практически каждый из них оснащен ротными тактическими комплектами, предназначенными для создания дистанционно управляемой мишенной обстановки на реальной местности при проведении учений с боевой стрельбой, а также комплектами унифицированной мишенной обстановки, предназначенной для обучения войск стрельбе по появляющимся мишеням.

Строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся позволит существенно повысить качество подготовки войск (сил) ЗВО и значительно сократить сроки обучения специалистов
- добавили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 13:47
    Это просто необходимо.Почему в списке нет полигона в Смоленской области.Городе русской воинской Славы Ельне?
    210окв
  2. Sergey53 Сегодня, 14:11
    Радует что научились сами, без Сименс, строить войсковые стрельбища. Они намного приближают к реальности боевой обстановки.
    Sergey53
    1. Лопатов Сегодня, 14:28
      Цитата: Sergey53
      Радует что научились сами, без Сименс, строить войсковые стрельбища.

      Во-первых, не Сименс а Рейнметалл. Во-вторых, не стрельбища, а учебные центры с комплексом контроля и лазерными имитаторами стрельбы. В-третьих, не научились.
      Лопатов
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:16
    У нас того и гляди на все стрельбища скоро техники не станет хватать! !! wassat
    Геркулесыч
  4. gorenina91 Сегодня, 15:40
    -Классно... -пусть теперь наши танкисты реально катаются , реально стреляют и реально преодолевают препятствия... -А то в "виртуальных классах" всему не научишься...
    gorenina91
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