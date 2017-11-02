Ледокол «Илья Муромец» и судно «Эльбрус» войдут в состав флота до конца года
Ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» и судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23120 «Эльбрус», войдут в состав Северного флота до конца текущего года, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.
Он уточнил, что ледокол «Илья Муромец» прибудет в Мурманск до конца ноября, «после завершения проверки функционирования всех систем и механизмов».
«Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2015 года, спущен на воду в июне 2016-го. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ РФ. Длина ледокола –85 м, ширина – 20 м, осадка – 7 м, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 м.
Булгаков добавил, что расположенная на судне барокамера для проведения декомпрессии водолазов позволяет ему участвовать в спасательных операциях.
Суда имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения России в Арктической зоне,сказал Булгаков.
Он уточнил, что ледокол «Илья Муромец» прибудет в Мурманск до конца ноября, «после завершения проверки функционирования всех систем и механизмов».
«Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2015 года, спущен на воду в июне 2016-го. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ РФ. Длина ледокола –85 м, ширина – 20 м, осадка – 7 м, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 м.
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" уже находится на Северном флоте, завершает испытания и готовится к процедуре передачи. "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли»,– рассказал замминистра.
Булгаков добавил, что расположенная на судне барокамера для проведения декомпрессии водолазов позволяет ему участвовать в спасательных операциях.
Использованы фотографии: Анатолий Медведь / ТАСС
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