16:14 02 ноября

Ледокол «Илья Муромец» и судно «Эльбрус» войдут в состав флота до конца года

Ледокол нового поколения проекта 21180 «Илья Муромец» и судно тылового обеспечения ледового класса проекта 23120 «Эльбрус», войдут в состав Северного флота до конца текущего года, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

Ледокол «Илья Муромец» и судно «Эльбрус» войдут в состав флота до конца года


Суда имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения России в Арктической зоне,
сказал Булгаков.


Он уточнил, что ледокол «Илья Муромец» прибудет в Мурманск до конца ноября, «после завершения проверки функционирования всех систем и механизмов».

«Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» в апреле 2015 года, спущен на воду в июне 2016-го. Он будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ РФ. Длина ледокола –85 м, ширина – 20 м, осадка – 7 м, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 м.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" уже находится на Северном флоте, завершает испытания и готовится к процедуре передачи. "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли»,
– рассказал замминистра.

Булгаков добавил, что расположенная на судне барокамера для проведения декомпрессии водолазов позволяет ему участвовать в спасательных операциях.

Использованы фотографии: Анатолий Медведь / ТАСС
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:07
    Мощная красота.Хоть и неатомные.Умеют наши состряпать бульдога!
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:12
      ВЕРЕСК drinks hi -гляжу вы "морем болеете "??? what
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:17
        Привет,Геркулесыч.Несовсем.В семье есть мореманы.Ходят по всему шарику на транспортах..А я вот-по другой стезе пошёл.Но-моря не забываю. hi drinksХотел попасть после училища в береговую Авиацию.Не вышло.Один конфликт с комбатом курса-и карьера пошла на дно.Пришлось служить в Авиации РВСН.Сейчас она подчинена главкому ВКС.В общем-печально.
        ВЕРЕСК
    2. Сергей51 Сегодня, 15:11
      Красавец, к сожалению только на старичках сухогрузах пришлось поработать. Даже паровики застал. Эх.. где мои .........!
      Сергей51
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:11
    Хоть тут у нас пока что все нормально, в отличии от боевого флота! negative
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 14:14
      Без этих кораблей и боевой надводный флот в тех широтах не совсем боевой.
      Цитата: Геркулесыч
      Хоть тут у нас пока что все нормально, в отличии от боевого флота! negative
      210окв
  3. Aleksandr_2 Сегодня, 14:25
    печалька в другом...... если вспомогательный флот со скрипом вырисовывается, а где же новейшие 15 летние адмирал горшков и иван грен??видать бесконечные госиспытания тихо переносятся на 2018год
    Aleksandr_2
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