Венгрия выставила на аукцион списанные истребители МиГ-29

Венгрия начала процедуру аукционной продажи 23 списанных многоцелевых истребителей МиГ-29, стартовая цена за которые составит 4,8 млрд форинтов ($18 млн). Об этом в своем последнем номере сообщило британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis.На торги также выставлены 20 двигателей от этих самолетов, ракеты и более 1,2 тыс. запасных частей. Торги назначены на 14-16 ноября, однако их проведение должно быть согласовано с Россией. Как утверждается, выставленные на аукцион истребители последний раз поднимались в воздух семь лет назад. О техническом состоянии боевой техники ничего неизвестно, кроме того, что некоторые из МиГов в течение многих лет оставались под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.В 1993 году Россия поставила Венгрии 28 МиГ-29 в счет погашения части долга СССР. Десятилетие спустя уже после вступления в НАТО Будапешт принял решение отказаться от использования советских самолетов, начав их постепенно заменять шведскими истребителями JAS-39 Gripen, передает ТАСС