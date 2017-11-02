16:11 02 ноября

Венгрия выставила на аукцион списанные истребители МиГ-29

Венгрия начала процедуру аукционной продажи 23 списанных многоцелевых истребителей МиГ-29, стартовая цена за которые составит 4,8 млрд форинтов ($18 млн). Об этом в своем последнем номере сообщило британское издание Defence & Security Intelligence & Analysis.

Венгрия выставила на аукцион списанные истребители МиГ-29


На торги также выставлены 20 двигателей от этих самолетов, ракеты и более 1,2 тыс. запасных частей. Торги назначены на 14-16 ноября, однако их проведение должно быть согласовано с Россией. Как утверждается, выставленные на аукцион истребители последний раз поднимались в воздух семь лет назад. О техническом состоянии боевой техники ничего неизвестно, кроме того, что некоторые из МиГов в течение многих лет оставались под открытым небом на военном аэродроме города Кечкемет.


В 1993 году Россия поставила Венгрии 28 МиГ-29 в счет погашения части долга СССР. Десятилетие спустя уже после вступления в НАТО Будапешт принял решение отказаться от использования советских самолетов, начав их постепенно заменять шведскими истребителями JAS-39 Gripen, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.strategypage.com/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:14
    Не удивлюсь если в-на Украине окажутся эти самолёты.
    Наблюдатель2014
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:17
      Только если вы им их купите, за свои деньги! !! lol
      Геркулесыч
    2. 210окв Сегодня, 15:18
      В качестве металлолома?А двигатели,оборудование?
      Цитата: Наблюдатель2014
      Не удивлюсь если в-на Украине окажутся эти самолёты.
      210окв
      1. bagr69 Сегодня, 15:39
        А если нашим спецам проверить их техническое состояние, может будет смысл их нам выкупить с целью модернизации и перепродажи Сирии, например?
        bagr69
  2. Зяблицев Сегодня, 15:15
    Сообщение завтра в УкрСМИ: "В ВСУ поступили 23 новейших МиГ-29..." laughing
    Зяблицев
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:18
      Еще один фантаст, или желающий за свое бабло ощастливить укровермахт? ?? sad
      Геркулесыч
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:19
    Нам бы их выкупить, по остаточной цене! am
    Геркулесыч
    1. Sergey53 Сегодня, 15:22
      Выкупить и после ремонта продать "безвозмездно" в хорошие руки.
      Sergey53
    2. павлентий Сегодня, 15:26
      Зачем нам это хлам? Ремонт встанет непонятно во сколько...
      павлентий
    3. Stas157 Сегодня, 15:27
      Цитата: Геркулесыч
      Нам бы их выкупить, по остаточной цене! am

      Если 18 млн. долл. это цена за все самолеты, то да. А если венгры за один хотят столько, то пусть ищут дальше покупателей.
      Stas157
  4. voyaka uh Сегодня, 15:23
    Американцы прикупят, наверное несколько. Хотя, у них уже есть.
    Нам бы тоже не мешало парочка для тренировок.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:29
      Ну так выкупите, или угоните lol -последнее дешевле выйдет! !! laughing
      Геркулесыч
    2. АВП 518 Сегодня, 15:37
      Цитата: voyaka uh
      Нам бы тоже не мешало парочка для тренировок.

      Вот же вы неугомонные laughing
      У вас уже есть.
      Военно-воздушные силы Израиля применяют для подготовки пилотов к боям с вероятным противником истребители МиГ-29, которые были разработаны в СССР и состоят на вооружении более 25 стран, сообщил в четверг Второй израильский телеканал.

      В репортаже показаны два МиГ-29, которые были взяты в аренду в неназванном государстве и теперь эксплуатируются в Испытательном центре ВВС Израиля.

      "Мы их изучили и используем для учебных боев со строевыми летчиками. Это хорошая возможность проверить, насколько наши ВВС способны справиться с вероятным противником", - сказал один из израильских летчиков-испытателей.
      АВП 518
    3. askort154 Сегодня, 15:48
      voyaka uh.....Нам бы тоже не мешало парочка для тренировок.

      Вас можно понять. Надоело летать на "невидимках", никто не видит, как мы кувыркаемся в небе. А вот на устаревшем МиГ-29, без вашего апгрейда -сплошная романтика. wink
      askort154
      1. АВП 518 Сегодня, 15:59
        Цитата: askort154
        сплошная романтика.

        Дани Шапиро понравилось laughing
        АВП 518
  5. Железякин Сегодня, 15:23
    Текст аукционного листа:
    - Почти гаражное хранение
    - Минимальный налет
    - Обслуживание у оф дилера
    - Максимальная комплектация
    Железякин
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:28
      Забыли дописать, что без пролета в небе России! !! lol
      Геркулесыч
  6. axiles100682 Сегодня, 15:28
    Хохлы б взяли,но если только даром.
    axiles100682
  7. Mavrikiy Сегодня, 15:31
    Венгрия выставила на аукцион списанные истребители МиГ-29
    Надо брать, 18 лямов не деньги. На заводе разберем-собирем и в Сирию-Ливию. Сгодятся.
    Mavrikiy
    1. dedBoroded Сегодня, 16:04
      Хлам это , мохом поросший. Это не Девис-Монтан, в Венгрии климат иной.
      dedBoroded
Картина дня