16:12 02 ноября

Богинский отправляется в Индию для продвижения соглашения по Ка-226Т

Генеральный директор «Вертолетов России» (ВР) Андрей Богинский отправится в Индию на встречу с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, чтобы спасти сделку по вертолетам Ка-226Т, пишет Взгляд со ссылкой на портал Livefist Defence.



В холдинге эту информацию подтвердили, сообщив, что Богинский отправляется в Индию для «встречи с министром обороны Индии», чтобы «обсудить проект по сборке вертолета Ка-226Т в Индии». По данным компании, стороны должны договориться о подписании контракта и о том, какой производственный объект будет использован для сборки вертолетов на индийской территории.


Кроме того, Богинский обсудит с Ситхараман «возможности увеличения импорта вертолетов в Индию, а также организацию обслуживания вертолетов, поставку запасных частей и компонентов».

Ранее глава ВР отметил, что «проект по Ka-226T реализуется в соответствии с графиком, однако многое предстоит сделать, и стороны соглашения находятся в самом начале».

Ресурс напоминает, что соглашение на совместную постройку двухсот Ка-226Т было заключено еще в 2015 году – этот вертолет выиграл конкуренцию у Eurocopter AS550C3 Fennec. Однако с тех пор сделка фактически не продвинулась.

Накануне стало известно, что индийское правительство одобрило поставку Военно-морским силам страны 111 вертолетов, из которых 95 единиц должны быть собраны на территории Индии. Как отмечалось в сообщениях, в скором времени Нью-Дели определит зарубежного производителя, способного выполнить поставленные условия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:35
    Индия богатеет(не путать с индусами!).Вот и харчами перебирает.
    Наблюдатель2014
    1. askort154 Сегодня, 15:57
      Наблюдатель2014....Индия богатеет(не путать с индусами!).Вот и харчами перебирает.

      Они самые не предсказуемые "партнёры". Тем более , сейчас ими в плотную занялись американцы. Они уже носом воротят от Су-57, потому что американцы им впаривают F-35.
      askort154
  2. Logall Сегодня, 15:35
    Вертолеты строят без контракта?
    Logall
    1. Джедай Сегодня, 15:37
      Да скорее всего индусы опять кормой вертеть начали.
      Джедай
      1. 210окв Сегодня, 15:48
        А почему наши,МЧСники например не закупают?
        210окв
        1. Джедай Сегодня, 15:52
          А вот это неизвестно. Возможно, он только экспортный?
          Джедай
  3. Logall Сегодня, 15:36
    Вертолеты строят без контракта? Нормальный ход!
    Теперь индусы твои правила Навязывать стану...
    Кто как дела ведет? Стыдно... Товарищи!
    Logall
  4. Sergey53 Сегодня, 15:42
    Давно надо было это сделать. Как только индийцы начали остывать к этому проекту. С ними нужно постоянно так делать. У них такой менталитет.
    Sergey53
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Индия, страна, слово которой означает все, кроме того, о чем говорят или договариваются! Несерьезные как минимум, они! !!
    Геркулесыч
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