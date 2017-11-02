Богинский отправляется в Индию для продвижения соглашения по Ка-226Т
Генеральный директор «Вертолетов России» (ВР) Андрей Богинский отправится в Индию на встречу с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, чтобы спасти сделку по вертолетам Ка-226Т, пишет Взгляд со ссылкой на портал Livefist Defence.
В холдинге эту информацию подтвердили, сообщив, что Богинский отправляется в Индию для «встречи с министром обороны Индии», чтобы «обсудить проект по сборке вертолета Ка-226Т в Индии». По данным компании, стороны должны договориться о подписании контракта и о том, какой производственный объект будет использован для сборки вертолетов на индийской территории.
Кроме того, Богинский обсудит с Ситхараман «возможности увеличения импорта вертолетов в Индию, а также организацию обслуживания вертолетов, поставку запасных частей и компонентов».
Ранее глава ВР отметил, что «проект по Ka-226T реализуется в соответствии с графиком, однако многое предстоит сделать, и стороны соглашения находятся в самом начале».
Ресурс напоминает, что соглашение на совместную постройку двухсот Ка-226Т было заключено еще в 2015 году – этот вертолет выиграл конкуренцию у Eurocopter AS550C3 Fennec. Однако с тех пор сделка фактически не продвинулась.
Накануне стало известно, что индийское правительство одобрило поставку Военно-морским силам страны 111 вертолетов, из которых 95 единиц должны быть собраны на территории Индии. Как отмечалось в сообщениях, в скором времени Нью-Дели определит зарубежного производителя, способного выполнить поставленные условия.
В холдинге эту информацию подтвердили, сообщив, что Богинский отправляется в Индию для «встречи с министром обороны Индии», чтобы «обсудить проект по сборке вертолета Ка-226Т в Индии». По данным компании, стороны должны договориться о подписании контракта и о том, какой производственный объект будет использован для сборки вертолетов на индийской территории.
Кроме того, Богинский обсудит с Ситхараман «возможности увеличения импорта вертолетов в Индию, а также организацию обслуживания вертолетов, поставку запасных частей и компонентов».
Ранее глава ВР отметил, что «проект по Ka-226T реализуется в соответствии с графиком, однако многое предстоит сделать, и стороны соглашения находятся в самом начале».
Ресурс напоминает, что соглашение на совместную постройку двухсот Ка-226Т было заключено еще в 2015 году – этот вертолет выиграл конкуренцию у Eurocopter AS550C3 Fennec. Однако с тех пор сделка фактически не продвинулась.
Накануне стало известно, что индийское правительство одобрило поставку Военно-морским силам страны 111 вертолетов, из которых 95 единиц должны быть собраны на территории Индии. Как отмечалось в сообщениях, в скором времени Нью-Дели определит зарубежного производителя, способного выполнить поставленные условия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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