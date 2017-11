The National Interest: Почему у новой российской «малозаметной» подлодки большие проблемы

Статья «Why Russia's New 'Stealth' Submarines Have a Big Problem»:

http://nationalinterest.org/blog/why-russias-new-stealth-submarines-have-big-problem-22941

Некоторые российские проекты в области подводного флота сталкиваются с определенными проблемами, мешающими своевременно и в полной мере реализовать все имеющиеся планы. Неудачи и успехи в этой области привлекают внимание специалистов и общественности. Кроме того, российские проекты представляют интерес и для зарубежных специалистов.28 октября американское издание The National Interest опубликовало новую статью Себастьяна Роблина под названием «Why Russia's New 'Stealth' Submarines Have a Big Problem» («Почему у новой российской «малозаметной» подлодки большие проблемы»). Как можно понять по названию, материал из рубрик The Buzz и «Безопасность» посвящен особенностям и проблемам развития российских подводных лодок.Автор начинает свою статью с напоминания о недавних сообщениях российских средств массовой информации. Незадолго до появления его публикации российская пресса возвестила о планах министерства обороны, предусматривающих строительство двух подлодок типа «Лада» (проект 677). Таким образом, как напоминает С. Роблин, строительство двух новых кораблей стартует примерно через два десятилетия после закладки головной субмарины «Санкт-Петербург».Отмечается, что в некоторых публикациях о новых планах военного ведомства присутствует деликатная оговорка. Согласно этим сообщениям, новые подлодки проекта 677 не получат воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ) и будут комплектоваться «традиционными» дизель-электрическими системами. Однако именно ВНЭУ является ключевым компонентом неатомной подлодки нового поколения.Автор напоминает, что атомная подлодка может быть в разы дороже дизель-электрического корабля, однако отличается от него меньшей шумностью, большей скоростью хода и неограниченной дальностью плавания в подводном положении. Субмарины с дизельными двигателями, в свою очередь, шумнее, а также нуждаются в регулярных всплытиях, что приводит к известным рискам.Несмотря на определенные недостатки технического характера, большинство флотов, имея ограниченные финансовые возможности, эксплуатирует именно ДЭПЛ, как самостоятельно, так и в качестве дополнения к атомным лодкам. Что касается сравнительно малого радиуса действия в подводном положении, то он не является большой проблемой при решении задачи охраны прибрежных вод.Впрочем, развитие неатомных подлодок продолжается. В девяностых и двухтысячных годах в новых проектах внедрялись перспективные воздухонезависимые энергетические установки, заметным образом повышающие возможности техники. Лодки с такой аппаратурой могут оставаться под водой в течение дней и недель, хотя скорость подводного хода заметным образом сокращается. Основными производителями субмарин с ВНЭУ являются Германия, Франция, Швеция, Япония и Китай. Эти страны проводят перевооружение своих флотов, а также строят подлодки на экспорт.С. Роблин напоминает, что в составе военно-морского флота России всегда присутствовало большое количество ДЭПЛ. Как следствие, имела смысл разработка собственной ВНЭУ для перспективных подлодок. В 1997 году на заводе «Адмиралтейские верфи» началось строительство подлодки «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада». В 2005 и 2006 году были заложены однотипные корабли «Кронштадт» и «Севастополь» (позже переименован в «Великие Луки»).Проект «Лада» должен был представлять собой уже четвертое «поколение» успешных подлодок проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». По трем существующим проектам этого семейства было построено около полусотни субмарин для флотов России, Китая, Вьетнама, Польши, Алжира и Ирана. Модернизированные варианты таких лодок, построенные по проектам 636 и 636.3, относятся к числу самых малошумных подводных кораблей. По некоторым данным, по показателям шума подлодки типа 636.3 могут сравниться с модернизированными версиями атомных Los Angeles.В декабре 2015 года субмарина «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 стала первым после Второй мировой войны представителем российского подводного флота, применившим свое оружие против реальной цели. Она выполнила ракетный удар по объектам на территории Сирии.С. Роблин указывает, что авторы проекта 677 «Лада» в свое время обещали сделать новую подлодку вдвое менее шумной в сравнении с «Варшавянками». Головной корабль этого типа, «Санкт-Петербург», был спущен на воду в 2004 году, но до сих пор сохраняет за собой статус испытательного стенда. Эта лодка меньше субмарин проекта 877/636: она имеет длину 67 м при водоизмещении 1765 т. В отличие от подавляющего большинства послевоенных лодок Советского Союза и России, она строилась по однокорпусной схеме. Кораблем управляет экипаж из 35 человек. На борту имеется восемь 533-мм торпедных аппаратов с 18 торпедами или ракетами.Другими характерными чертами «Санкт-Петербурга» являются гидроакустический комплекс «Лира», боевая информационно-управляющая система «Литий», аппаратура обнаружения электромагнитного излучения, противогидроакустическое покрытие типа «Молния» и семилопастный гребной винт со средствами удаления вихрей.Ключевым нововведением проекта 677 являлась воздухонезависимая энергетическая установка. По сообщениям российской прессы, такая ВНЭУ должна была добывать из дизельного топлива водород, далее используемый прочей аппаратурой. Как утверждалось, такая схема имеет определенные преимущества перед альтернативными решениями, такими как двигатель Стирлинга или водородные топливные элементы. От них она отличается меньшей шумностью, получаемой за счет отсутствия движущихся частей, а также большей безопасностью, обеспеченной отказом от необходимости хранения пожароопасных газов. Автор указывает, что последний фактор имеет особое значение, поскольку в последние десятилетия пожары на советских и российских лодках неоднократно приводили к трагическим последствиям.В составе военно-морских сил Китая имеются несколько подлодок типа Yuan, оснащенных ВНЭУ на основе двигателя Стирлинга. При этом Пекин заявил о своем желании приобрести четыре российские «Лады». Также в прошлом «Адмиралтейские верфи» указывали на возможность серийного строительства упрощенной неатомной подлодки проекта «Амур-950». Среди прочего, такая субмарина отличалась водоизмещением менее 1 тыс. т и экипажем, сокращенным до 21 человека. Этот проект привлек внимание Марокко. Кроме того, его предлагали Индии в рамках программы Project 75I.Тем не менее, напоминает автор The National Interest, подлодка «Санкт-Петербург» так и не справилась с испытаниями. В ноябре 2011 года российское издание «Известия» сообщило о наличии определенных проблем. Так, оказалось, что генераторы типа Д-49, используемые в связке с главным двигателем мощностью 2700 л.с., не показывают желаемые характеристики. Они выдавали лишь половину от требуемой мощности. Также отсутствовал ряд других систем: торпеды и гидроакустическая аппаратура все еще оставались на стадии разработки. Строительство новых кораблей проекта 677 было остановлено. При этом, как сообщалось, два новых корпуса получили большую часть требуемого оснащения.Позже главком флота адмирал Владимир Высоцкий раскритиковал текущее состояние проекта «Лада». Он отметил, что по показателям энергетики самая современная подлодка может сравниться только с кораблями времен Великой Отечественной войны, и потому вряд ли нужна кому-то.В 2013 году издание ИТАР-ТАСС объявило о возобновлении работ в рамках проекта 677. Впрочем, С. Роблин полагает, что действия говорят больше слов. Так, в тот же период министерство обороны заказало шесть ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» для перевооружения Тихоокеанского флота. Большинство экспертов посчитало этот заказ подтверждением того, что Россия не смогла создать желаемую воздухонезависимую энергетическую установку. Причины этого могли быть связаны с недостатком финансирования или с известным тенденцией, заключающейся в анонсировании новых проектов, которым не суждено быть реализованными.Российские официальные лица регулярно поднимали тему ВНЭУ и обсуждали преимущества подлодок с таким оснащением. Однако в течение нескольких последних лет основной финансовый поток уходит на строительство многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» и стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей».В 2014 году министерство обороны России обновило планы в отношении «четвертого поколения» неатомных подлодок. Теперь создавать требуемые корабли предлагалось в рамках проекта «Калина», предусматривавшем использование ВНЭУ. Большая часть сведений о требованиях к этому проекту осталась тайной, но часть данных все же опубликовали. Стало известно, что субмарина «Калина» в полной комплектации сможет оставаться под водой до 25 суток. При этом ее энергетическая установка будет построена по модульному принципу. Предполагалось, что изначально корабли будут получать традиционные дизель-электрические системы, а затем – после завершения соответствующего проекта – их заменят воздухонезависимыми.В некоторых сообщениях упоминалось, что проект ВНЭУ для подлодок «Калина» уже разрабатывается, однако другие источники не разделяли подобного оптимизма. По их данным, полноценная силовая установка принципиально нового типа появится лишь в начале следующего десятилетия.Автор The National Interest вспоминает о других предложениях в области неатомных подлодок. Так, ранее российские специалисты говорили о возможности использования литиево-ионных аккумуляторов большой емкости. Тем не менее, к настоящему времени ни одна страна не внедрила такую аппаратуру на своих подлодках. Япония и Южная Корея приблизились к решению этой задачи, но все еще не справились с ней до конца.Так или иначе, строительство неатомных подводных лодок проекта 677 «Лада» будет продолжено. Субмарины «Кронштадт» и «Великие Луки», несмотря на все затруднения, будут достроены. Их спуск на воду запланирован на 2019 и 2021 годы соответственно. При этом подлодки не получат воздухонезависимую энергетическую установку и будут укомплектованы «традиционными» дизелями. О продолжении строительства второй и третьей лодки серии было объявлено в прошлом году.В июне 2017-го командующий ВМФ адмирал Владимир Королев вновь затронул тему планов военного ведомства в отношении развития дизель-электрических и неатомных субмарин. По его словам, в будущем будут заложены еще две «Лады». Четвертая и пятая подлодки проекта 677 могут получить как дизель-электрическую, так и воздухонезависимую энергетическую установку. Подобные аспекты проекта будут зависеть от достижений промышленности, а именно от наличия готовой ВНЭУ, пригодной для использования на практике.По данным Себастьяна Роблина, ДЭПЛ «Кронштадт» получила силовую установку, построенную на основе освоенных агрегатов. Главными ее элементами являются два дизель-генератора мощностью по 1250 л.с. Кроме того, используется главный электродвигатель ДЛ-42 мощностью 5500 л.с. Подобная аппаратура сейчас устанавливается на новых «Варшавянках». По всей видимости, две следующие подлодки будут получать то или иное новое оборудование. К примеру, это может быть противогидроакустическое покрытие «Молния». Оно сможет снизить шумность лодки, оснащенной не самой тихой энергетической установкой.