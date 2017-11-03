Очередной ляп Трампа

Президент Трамп не учил в детстве слова «Кадры решают всё». Поэтому у него ляп за ляпом. Заместитель генпрокурора утвердил Роберта Мюллера вести дело о «русском следе». Мюллер же, пользуясь своим опытом работы в гестапо (что, это другой Мюллер? Значит, его брат-близнец и единомышленник), навёл ужас на сторонников Трампа, и теперь они спят со сложенными саквояжами и ночью ждут, когда к ним ворвутся агенты ФБР.А другой его ляп — выбрал он другого тевтона, Курта Фолькера (Волкера, как произносят американцы, — не от немецкого «фольк», а от русского «волк»), спецпредставителем Госдепартамента США по Украине. Курт Волкер оказался матёрым волчищем и сейчас старается свести на нет усилия России по замирению Украины. Ну, знаете, с этой задачей справлялась и мадам Нуланд, госпожа-с-печеньками. Стоило ли беспокоиться хорошим американцам и голосовать за Трампа, обещавшего мир с Россией? Могли и дома посидеть, замутить барбекю.Волкер изложил свою концепцию: украинская армия возьмёт Донбасс в кольцо, а внутрь войдут войска ООН и наведут порядок. А потом уж придёт черёд и для Минских соглашений, добавил он неубедительно.Его предложение было встречено бурным смехом в Донецке и Луганске, и с возмущением в Москве. За кого он нас считает, подивился Сергей Лавров. — Что мы согласимся с оккупацией Донбасса войсками ООН и будем ждать этого мифического «потом»?Этого не будет. Но предупреждение прозвучало вовремя. В России была надежда на замирение соседки. Сначала были подписаны Минские соглашения. Хорошие соглашения, спору нет. Только Киев их исполнять и не собирался, а Вашингтон и его вассалы по НАТО только поддерживали Киев в его странном и неестественном прочтении соглашений.Затем Москва надеялась спасти жителей народных республик от артобстрелов, впустив туда войска ООН для охраны наблюдателей. Хороший план, но только с добросовестными партнёрами. А таких не наблюдается. И теперь Волкер объяснил свой план: сначала ввести войска ООН, а затем перевести их с линии соприкосновения с вооружёнными силами киевского режима на границу с Россией. Неважно, что это противоречит предлагаемому мандату. Для американцев любая резолюция — это исходная точка для улучшения своей позиции.Мы все помним Ливию. Тогда Россия не наложила вето на решение Совбеза о бесполётной зоне. Вроде бы резолюция просто запрещала летать над Ливией. Для защиты мирных городов, которые якобы бомбила авиация Каддафи. А затем Запад истолковал резолюцию как зелёный свет для бомбёжки мирных городов Ливии.Голосовала Россия и по Ираку — и известно, чем кончилось.А ещё раньше была Корея в 1950-м, когда стоило советскому представителю пропустить заседание Совбеза, как возникла армия ООН для войны с Северной Кореей.Настало время МИДу напомнить Китаю, что долг платежом красен, что Россия не для того поддерживает китайские инициативы в Совбезе, чтобы китайцы потом воздерживались. Эту гайку надо подтянуть.Планы и расчёты Москвы хорошие, но они не всегда учитывают в полной мере крайнюю недобросовестность партнёра (он же стратегический противник). Пускать волка в донецкую овчарню для защиты овец — это слишком хитрый план. Скажем спасибо Волкеру, что он так быстро показал свои карты. Спасибо, нет. Сначала выполнение Минских соглашений.Можно понять идею, которой руководствовалась Москва: как спасти жителей от артобстрелов. Было бы хорошо сделать это таким мирным образом. Но если это невозможно, то почему бы России не поучиться у лучшего друга — израильского премьера, который посылает свои самолёты бомбить сирийские батареи? Неужто не найдутся у России самолёты и ракеты, которые успокоят украинских артиллеристов?Да, Россия не хочет эскалации конфликта. Но не она его эскалирует. А реагировать надо. И нет лучшего способа отреагировать, кроме как встречным залпом. Уверен, что украинское руководство увидит и поймёт.Сейчас во всей Восточной Европе идёт большая переоценка ценностей. Даже руководительница Хорватии Колинда Грабар-Китарович, яростно антирусская в прошлом, посетила Москву и пригласила Путина. А её смотрящий на Запад сербский сосед встретился с Эрдоганом и тоже стал понимать новую повестку дня.В не менее антирусской Польше впервые стали раздаваться голоса: не пора ли прекратить выступать против России?Если уж Хорватия и Польша задумались — надо бы подумать и киевским руководителям. Но русских на мякине не проведёшь — сначала Минские соглашения, потом всё остальное.А Волкер? Что ж, Волкер — ещё одна неудача президента Трампа. Скорее бы президент вернул спецпредставителя туда, где он его нашёл, и подыскал бы более подходящего для восстановления мира между народами. Иначе народы и сами справятся.