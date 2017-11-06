Модернизация танков Leopard 2 датской армии

В 2000 году Дания приобрела у ФРГ для своих сухопутных войск 54 танка "Леопард-2" производства компании "Краус-Маффей Вегманн" (KMW) в модификации А4. К 2002 году на предприятиях датского ОПК их довели до требований национальных стандартов, а затем в 2002-2005 гг. модернизировали до уровня версии А5 силами KMW. При этом основные направления работ включали:• усиление пассивной защиты экипажа и танка;• повышение живучести ходовой части и энерговооруженности машины, в соответствии с увеличением веса при усилении бронирования;• улучшение эргономики рабочей среды боевого отделения;• внедрение модульности конструкции и открытой архитектуры систем и программного обеспечения для обеспечения последующих модернизаций.На эти цели затратили 980 миллионов датских крон (138,3 миллиона долларов США по курсу 2002 года).С ноября 2007 года взвод танков "Леопард-2 " именно этой модификации действовал в составе датского контингента в Афганистане, где и был приобретен первый фактический боевой опыт применения танков этого типа, включая и первые случаи боевых повреждений и потерь.Первый "Леопард" подорвался на фугасе 26 февраля 2008 года, но экипаж при этом не пострадал и сумел своим ходом довести машину в расположение подразделения, где её впоследствии отремонтировали. При подрыве на мине другого датского танка 25 июля 2008 года погиб механик-водитель оберконстебль Яспер Гильбер ПЕДЕРСЕН, но и этот "Леопард" тоже восстановили. Впоследствии от СВУ пострадали еще несколько ОБТ, в результате чего неремонтопригодными признали в общей сложности пять машин этого типа.Как их вывозили в Данию – отдельная и презанятная история, но там уже давно все рассказано, а нас сейчас интересует другое.На основе полученного в Афганистане боевого опыта определили круг проблемных вопросов, требующих решения, поэтому в 2013 году в Дании началось проведение поэтапной модернизации сразу 405 единиц основной боевой техники сухопутных войск, включая и 16 ОБТ "Леопард-2".Поначалу все основные усилия сосредоточили на интеграции современной аппаратуры системы тактической связи (hærens taktiske kommunikationsnetværk – HTK). В рамках этой программы к 2015 году планировалось осуществить полный переход от аналоговых к цифровым средствам связи, управления навигации автоматизированной системы управления боем (Battlefield Management System – BMS) типа "СитаУэа Фронтлайн" (SitaWare Frontline).Автоматизированая система управления боем (АСУБ) позволяет боевым единицам обмениваться фото и видеоизображениями, картографическими данными, обеспечивает совместимость различных подразделений и повышает эффективность их действий © SitaWareАСУБ "СитаУэа Фронтлайн" является частью пакета программного обеспечения (ПО), который соответствует самым современным стандартам и полностью совместим с аналогичными системами союзников по НАТО и "Нордефко", что упрощает установку и модернизацию ПО. Пакет ПО состоит из двух основных приложений:• система боевого управления (battle control system), позволяющая операторам планировать и выполнять все свойственные боевые задачи;• система управления бортовыми средствами обнаружения, связи и управления. обеспечивающая их эффективную совместную работу в едином информационном пространстве.К важным пользовательским особенностям АСУБ "СитаУэа Фронтлайн" ее разработчики относят:1) Высокая частота обновления местоположения дружественных сил.2) Оптимизированная тактическая связь.3) Поддержка радиосвязи с использованием интернет-протокола и без него.4) Оптимизация для отображения информации на дисплеях малого размера.5) Малый объем памяти процессора, требуемый для установки и работы ПО.6) Простота изменения настроек при установке на технику различных типов.Но, как водится, к концу 2015-го закончить не успели.Но эта тема уходит очень далеко в сторону, желающие подробностей могут посмотреть здесь, а мы вернемся к нашим "Леопардам". Для них кроме электроники пакет модернизации включал еще несколько основных направлений работ. Материально-техническая служба "Фми" МО Дании (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse – FMI) работала над прототипом танка до середины 2015 года, после чего выкатила его на испытания.Планировалось, что первые датские "Леопард-2А5" новой модификации поступят на вооружение СВ страны уже к концу 2016 года, а все запланированные к модернизации 16 единиц танков будут готовы в течение 18 месяцев после подписания контракта. Окончательная стоимость работ по расчетам специалистов "Фми" составляла несколько десятков миллионов крон, а модернизация всех 405 единиц боевой техники СВ Дании обойдется военному бюджету страны в несколько сотен миллионов крон.Между тем активная движуха в мире не прекращалась, давая специалистам неоценимую пищу для размышлений. Анализ военных действий в Украине и на Ближнем Востоке подтвердил, что ОБТ по-прежнему остаются одним из важнейших компонентов сухопутных войск, благодаря огневой мощи и мобильности при достаточно высокой степени защищенности, и в среднесрочной перспективе их роль в вооруженных конфликтах не уменьшится.Опыт боевого применения ОБТ типа "Леопард-2" в военных конфликтах в Афганистане и Сирии вооруженными силами Дании, Канады, Норвегии и Турции, позволяет военным экспертам утверждать, что несмотря на все выявленные недостатки, эта боевая техника в целом будет отвечать предъявляемым требованиям еще в течение нескольких десятилетий. Однако для этого "Леопарды" явно нуждаются в модернизации. И пока в Норвегии мучительно рассуждали и громко спорили, стоит ли овчинка выделки, датчане не стали останавливаться на достигнутом.Еще до конца 2016-го они принимают решение о необходимости более масштабной модернизации 38 танков, включая 16, уже оборудованных аппаратурой новой АСУБ, и еще 22 из первоначального варианта. В марте 2016 года служба "Фми" объявила тендер на производство первого прототипа с выделением финансирования на НИОКР в объеме 68,6 млн. крон (9,8 млн. долларов). В ноябре 2016 года правительство страны выделило на эти цели еще 598 млн. крон (85,5 млн. долларов).Теперь модернизация должна идти по двум направлениям.В рамках основной программына все 38 ОБТ "Леопард-2" будут установлены:1. новые тепловизионные прицелы для командира и наводчика;2. высокопроизводительная система климат-контроля в башне;3. вспомогательный дизель-генератор в надгусеничной полке для обеспечения электроэнергией на стоянке без запуска основного двигателя;4. бортовые решетчатые экраны для защиты от кумулятивных снарядов;5. система кондиционирования воздуха в отделении управления;6. усиленная подвеска для возросшей массы машины;7. дополнительная противоминная защита корпуса;8. маскировочный комплект для фронтальной проекции корпуса;9. тепловизионная видеокамера переднего обзора для механика-водителя;10. модернизированная 120-мм пушка L44 и новая пушка L55A1 – для 16 машин специальной комплектации (см. ниже);11. аппаратура системы тактической связи и АСУБ.И не спрашивайте меня, куда и почему смотрит та или иная стрелка на рисунке – художника каждый обидеть может, он так видит – как в первоисточнике.Дополнительные измененияпланируется внести в конструкцию 16 машин исходя из опыта применения "Леопардов" в Афганистане, в том числе:12. дополнительное бронирование головок приборов наблюдения на крыше башни;13. наружные корзины увеличенного объема для возимого имущества и ЗИП;14. дополнительный топливный бак;15. панель внешнего управления с кнопкой аварийной остановки – когда в июле 2008-го при подрыве погиб мехвод, контроль над машиной был утерян и ее с трудом удалось восстановить;16. экранно-рассеивающие устройства на выхлопных патрубках двигателя для снижения заметности машины в ИК-диапазоне;17. дополнительный воздушный компрессор;18. противокумулятивные экраны увеличенной площади для защиты ходовой части;19. маскировочный комплект для боковых проекций корпуса;20. новая автоматическая система пожаротушения;21. бронированная коробка с телефонным аппаратом в кормовой части танка для связи командира взаимодействующего пехотного подразделения с экипажем танка, особенно при ведении боя в населенном пункте (ранее аналогичная система устанавливалась на датских "Леопард-1", но потом такой полезный опыт благополучно позабыли);22. штатная турельная установки для пулемёта над люком заряжающего – в предыдущих модификациях предусматривалась только возможность временного крепления;23. резак проволоки в передней части башни для предотвращения повреждения заграждениями наружных деталей и членов экипажа в люках при действиях в городских условиях.Можно сравнить вид с кормы до и после модернизации.Тем, кому мало намека на местоположение камеры переднего обзора мехвода и резака для проволоки могу предложить еще несколько фото с испытаний прототипа в Афганистане. Заодно оцените нигде отдельно не проанонсированную установку солнечного зонтика над люками башни. С некоторых пор такая дополнительная опция в жарком климате является весьма желательной у многих европейцев. Тем же иногда грешат израильтяне. А вот американцы и русские ни в чем подобном пока вроде бы не замечены.Основной объем работ планируется выполнить на предприятиях компании KMW. Возвращение модернизированной техники из Германии в подразделения сухопутных войск ожидается в 2019-2021 годах. Общая стоимость программы составляет 119,7 млн. долларов без учета затрат на предварительные НИОКР.Утверждается, что по завершении всех работ машины будут не только соответствовать стандарту "Леопард-2А7", но и превосходить эту модификацию немецкой машины по отдельным показателям.При этом масса ОБТ увеличится на пять тонн, а максимальная скорость снизится до 60 км/ч. Но командование СВ Дании надеется, что несмотря на это, их "Леопарды" после модернизации в значительной степени сохранят свой боевой потенциал и будут оставаться основной боевой единицей танковых подразделений сухопутных войск до 2035 года.