История полицейской дубинки

«Палка специальная резиновая» или ПР-Тонфа — это самое простое, эффективное и древнее приспособление, которым пользуются полицейские. Esquire рассказывает, как российские ППСники связаны с японскими самураями.Традиция изгнания непокорности с помощью дубинки появилась на заре человеческого общества. Нет ничего проще, чем взять и отлупить оппонента палкой или костью поувесистей: такими приемами владеют даже шимпанзе. Аналоги дубинок изобретались неоднократно носителями разных культур и в самые разные эпохи. Новозеландские маори выясняли отношения с помощью нефритовых мере, древнерусские князья из летописей и былинные богатыри — с помощью палиц, ирландские джентльмены толстыми тростями из терновника — шиллейлами.Но на нынешний вид полицейской дубинки сильнее всего повлияли японцы, которые еще со Средних веков имели целый набор дубинок на все случаи жизни: боккен, канабо, консайбо, нейбо и дзюттэ — оружие, известное еще с XVII века. К примеру, дзюттэ было похоже на короткий кусок арматуры с рукояткой и прямоугольным крюком и быстро помогало усмирять преступников, не проливая крови, блокировать удары меча (зачастую от удара лезвием по металлическому стержню меч просто ломался), а крюк цеплял противника за одежду.Пионер полицейской самообороны, сын японских эмигрантов Роберт Кога, родившийся в 1930 году в Сан-Франциско, уже в подростковом возрасте испытал на себе все тяготы жизни. После атаки на Перл-Харбор американское правительство опасалось масштабного наступления на западное побережье. По надуманным поводам вроде предотвращения передачи данных вражеским кораблям японских эмигрантов в Калифорнии задерживали и отправляли в концентрационные лагеря. 12-летний Боб вместе с родителями и 120 тысячами других японцев попал в лагерь для интернированных. Атмосфера в бараках глуши штата Юта была враждебна, по сравнению с безмятежными поселками Ист-Бэя: подростку пришлось учиться стоять за себя. Чтобы отбиваться от местных лагерных шаек, Кога начал осваивать дзюдо.После войны семья вернулась к скромной мирной жизни и поселилась в Чикаго, где Боб продолжил заниматься дзюдо уже в спортзале старшей школы. В 1949 году он поступил на службу в ВВС США и был откомандирован на военную базу в Японии, потом попал на Корейскую войну и получил ранение. Вернулся в Штаты Кога в 1953-м опытным и уважаемым воякой, а в 1955-м начал служить в полиции Лос-Анджелеса, став впоследствии одним из первых американцев азиатского происхождения в звании офицера.Внешность Боба Кога, харизма и умение вывести из строя любого опасного негодяя без применения оружия тут же открыли ему двери в отдел нравов. Вскоре калифорнийский самурай понял, что его коллеги не имеют должных навыков самообороны, — они втроем не могут затащить здоровяка в машину, не гнушаются использовать кастеты и чуть что хватаются за кольты.Постепенно он начал формулировать идеи, которые позднее станут основой новой системы Кога — Кога-дзюцу. С 1961 года Роберт Кога стал преподавать самооборону в полицейской академии Лос-Анджелеса. Помимо того что Кога адаптировал к реальным условиям приемы из дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбы, он ввел в технику боя гладкую деревянную палку, получившую название «дубинка Кога». Новая дубинка, согласно идее Кога, была нужна для уравнивания силы и отражения атаки (в том числе ножевых ударов). Его техника обращения с дубинкой включала удары и тычки, блоки, приемы сбивания с ног, причем бить Кога учил в основном по рукам и ногам, полностью исключая удары по шее и голове. Это позволяло полицейскому держать противника на безопасном расстоянии и арестовывать его, не нанося тяжких увечий. Новое оружие постепенно вытеснило из обращения биты «билли-клабы», созданные еще в 1829 году в Великобритании в рамках программы основателя консервативной партии Роберта Пиля. В 1970-х сенсей Кога основал целый институт самообороны, а Кога-дзюцу со временем стала основой для многих современных полицейских техник боя.Правда, и на смену дубинке Кога вскоре пришла новая, с двойной рукоятью. Ее аналог болтается на поясе российских сотрудников ППС. Всем своим видом новая палка напоминает тонфу — традиционное деревянное оружие воинов с острова Окинава, практиковавших боевое искусство кобудо. В результате запрета на ношение оружия островитяне пускали в ход любые хозяйственные предметы. Например, нунчаки — это инструмент для обмолота риса. А в этой т-образной дубинке угадывается силуэт рычага от жернова, моловшего рис в муку. Окинавские крестьяне сражались двумя тонфами: одна рука сжимала боковую рукоятку так, чтобы палка лежала вдоль локтя — получалось подобие щита, отражавшее даже удары меча, а второй рукой можно было наносить удары.Может быть, в 1971 году офицер полиции Лон Андерсон из Нью-Гэмпшира и не знал об окинавском оружии, а может, был тайно одержим им, но прототипом своего изобретения он официально назвал обломок ножки стула с куском поперечной перекладины, который однажды использовал в уличной драке, будучи еще подростком. После трех лет работы вместе с Полом Старреттом из местной оружейной компании Monadnock Corporation в 1974 году он явил миру первую модель Prosecutor PR-24 (protect & restrain — «защита и сдерживание», 24 — длина в дюймах). Новая дубинка была взята на вооружение в родном Нью-Гэмпшире, затем в Лос-Анджелесе, а потом и в других штатах. Благодаря фильмам Брюса Ли в Америке началась эпоха повального увлечения боевыми искусствами, и экзотическая дубинка, от которой так и веяло духом карате и кунг-фу, быстро набрала популярность.Сегодня полицейская т-образная дубинка практически полностью вытеснила аналоги в полицейских формированиях всех стран мира, в том числе в МВД России. При должной выучке тонфа во много раз эффективнее, чем дубинка-палка. А вот дизайн и материал для изготовления PR-24 менялись бесчисленное количество раз: первый состав пластмассы деформировался на солнце, поэтому материал усовершенствовали; то появлялись, то пропадали новые металлические детали на рукоятке, позже были придуманы складные тонфы, которые при резком взмахе удлиняются почти в два раза. Но суть осталась неизменной.В большинстве стран полицейские в основном использую дубинки из поликарбоната, но вот в России они не прижились — здесь чаще используют резиновые — например, «ПР-Тонфа» и «ПР-Таран», (кроме Сибири и тех районов, где резина из-за мороза может просто треснуть от удара). Выходит, что российские дубинки — самые мягкие в мире.