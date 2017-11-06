Дебют ударной роты

Краснознамённый Ленинградско-Павловский мотострелковый полк – структурная боевая единица воссозданной год назад 90-й гвардейской танковой дивизии. Завершив на правах молодого воинского формирования «льготные каникулы», он пополнил контингент частей и соединений ЦВО, держащих ныне на полигонах отчёт о достигнутом в завершающемся учебном году.Вообще-то за плечами подчинённых капитана Битнера в этом году уже была одна проверка – контрольные занятия весной. Однако для новичков тот зачётный период был скорее тестовым. Хотя сам командир танковой роты уверен: «Если бы стояла задача отчитаться в обычном режиме, справились бы».И это не бравада. Ещё в прежние времена, находясь в сос­таве уральской мотострелковой бригады, танкисты были локомотивом боевой подготовки соединения. Тогда Иван Битнер командовал танковым взводом.При воссоздании 90-й гвардейской танковой дивизии командование военного округа решило сохранить успешное танковое подразделение в штатной структуре воссоздаваемого мотострелкового полка. В нём Иван Битнер на правах наиболее подготовленного офицера принял танковую роту. Причём самую «зачётную» – первую. Капитан Битнер поясняет: «Кто служит, тот знает, что подразделение под номером один, как правило, является ведущим на всех плановых мероприятиях, проводимых в воинской части. Так было в составе прежней бригады. Так обстоит с этим и в мотострелковом полку: все проверки – в основном на нашей базе; показные занятия – тоже нашими силами».При этом хочется подчеркнуть: всё, что возлагалось на роту, личный состав отработал на новом комплекте штатной боевой техники. Не на тех боевых машинах, что в течение нескольких предыдущих лет экипажи лелеяли, содержали и, что называется, адаптировали под себя, а на образцах Т-72Б, полученных с окружной базы хранения. В итоге в первый год боевой учёбы танкисты вступили на боевых машинах, не прошедших напряжённой полигонной эксплуатации и имевших максимальный пробег в объёме скудных трёх сотен километров.Казалось бы, владей и радуйся. Ведь пересели не на «сэконд хенд». Но, как говорят танкисты, «необкатанные изделия надо ещё в строй ввести».Надо в очередной раз сосредоточиться и доказать, что почётное наименование ударного подразделения рота носит заслуженноРовно месяц провели тан­кисты в парке боевых машин: в процессе планового обслуживания меняли консервирующую смазку на эксплуатационную, где требовалось, «освежали» проклад­ки, соединительные шланги, патрубки, покрасили машины. И уже в ходе первого серьёзного испытания – на финише зимнего полевого выхода, участвуя в двустороннем тактическом учении в составе 90-й гвардейской танковой дивизии, подчинённые капитана Битнера были признаны лучшими. Из Чебаркуля в Екатеринбург, на «зимние квартиры», подразделение вернулось с почётным дополнением в штатном наименовании: оно стало первой ударной танковой ротой. В качестве особого поощрения командующий войсками Центрального военного округа пригласил тогда танкистов роты на встречу в Екатеринбурге эшелона Победы, а генерал-полковник Владимир Зарудницкий лично вручил военнослужащим памятные чёрные ножи – символ прославленного в Великой Отечественной войне 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса. В числе поощрённых были Иван Битнер и его командирский экипаж – механик-водитель ефрейтор Алексей Петров и наводчик-оператор младший сержант Константин Григорьев. Между прочим, в этом же составе они победители на окружном отборочном этапе ЦВО «Танковый биатлон – 2017».А ещё в активе ударной роты переброски на дальние и незнакомые полигоны, в том числе в Ростовской области, участие в уральском Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», демонстрационные выступления на танке и пеший забег в рамках региональной «Гонки героев».Со всеми задачами справились, ни в чём командование полка не подвели. «В первую очередь потому, – охотно поясняет капитан Битнер, – что в составе роты нет случайных людей. Её костяк – военнослужащие, достойно проявившие себя ещё в бригадном звене. А прибывшие к нам при воссоздании дивизии успешно выдержали разработанные мною тестовые испытания».Кто-то скажет: это что-то новое в войсковой практике. «Понимайте, как хотите, – парирует капитан Иван Битнер, – но я имею карт-бланш от командования полка на отбор в состав ударной роты мотивированного, профессионально ориентированного и настроенного на длительную службу личного состава».С этой целью ротный разработал серию вопросов, ответы на которые максимально точно покажут степень подготовки специалистов. В начале теста прошу кандидата назвать условия третьего упражнения контрольных стрельб, – рассказывает капитан Битнер. – Ведь это как таблица умножения для школьника. Если человек начинает путаться, то о чём дальше вести речь? По ответу сразу видно: в период прежней службы парень лишь числился в танковом подразделении».Услышав от меня, что в эти дни командование полка рассматривает первую ударную танковую роту в качестве лидера при сдаче итоговой проверки, капитан Иван Битнер не удивился. Пояснил: «Я сам стремлюсь к тому, чтобы для моей роты это стало нормой. Каждый из танкистов-контрактников понимает, что ничего нового, необычного при проверке для нас не будет. Предстоит то же самое, чем мы летом изо дня в день занимались в парке и на полигонах. Просто предстоит в очередной раз сосредоточиться и доказать, что почётное наименование ударного подразделения рота носит заслуженно. Мы к экзамену готовы!»