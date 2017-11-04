Впервые: неизвестные варианты огнеметного "Солнцепека" на базе Т-80

"Солнцепек". Название этого, несколько экзотичного, оружия ныне знает практически каждый. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А по праву считается одним из самых смертоносных вооружений армии Российской Федерации, засветилась в Ираке и Сирии, ее закупают Азербайджан, Казахстан и Алжир. Но мало кому известно, что "Солнцепек", принятый на снабжение войск РХБЗ приказом Министра обороны №445 от 2003 года, мог быть совсем иным!С самого начала, создание ТОС окутывала плотная пелена секретности. Долгое время, о работах, начатых еще в середине 1970-х годов, ходили исключительно смутные слухи. До сих пор, за неимением в открытом доступе документов, доподлинно не известно, почему, прошедшая государственные испытания и рекомендованная к принятию на вооружение еще в 1980-м году система, около 20 лет оставалась в опытных образцах. При этом, в 1988-89гг, две боевые машины ТОС-1, названные весьма "весело" – "Буратино" - по шифрованному индексу ОКР, приняли участие в боевых действиях в Афганистане, правда на правах всё ещё опытных образцов. Второй выход на сцену "буратины" совершили спустя 10 лет – в 1999 -2000 годах. Тогда президент Путин распорядился "мочить" чеченских террористов "в сортирах". Армия взяла под козырек и на подмогу танкистам с артиллеристами, призвала "химиков – поджигателей" - огнемётные подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. В 2000 году, при штурме села Комсомольское, ТОСы предстали во всей своей огнедышащей красе перед телекамерами журналистов. Скрывать наличие такой техники уже не имело смысла. ТОС-1 рассекретили и стали показывать на выставках (справедливости ради отметим, что первая публикация о ТОС прошла в журнале "Военный парад" за март-апрель 1998 года). Одновременно, началась его модернизация. В самом деле, к 2000 годам, он порядком устарел. В состав ТОС, входили Боевая машина РСЗО на шасси танка Т-72А, Транспортно-заряжающая машина на шасси автомобиля КРАЗ-255Б и специальный неуправляемый реактивный снаряд объемно-детонирующего действия.В свою очередь, боевая машина представляла собой переделанный устаревший танк без башни, вместо которой устанавливалась пусковая установка в виде поворотной платформы с выносными кронштейнами, на которых через оси цапф и опорные кронштейны закреплялся транспортно-пусковой контейнер с 30-ю направляющими пусковыми трубами для НУРС. Наведение пусковой установки на цель в горизонтальной и вертикальной плоскостях производится силовыми следящими приводами от СУО, состоящей из прицела, лазерного дальномера, баллистического вычислителя и датчика крена. Однако, в качестве недостатков машины, военные отмечали недостаточную автоматизацию ввода данных в СУО пусковой установки – ввод был преимущественно ручным; недостаточную надежность приводов (в системе управления стопором поворотной платформы отсутствует подстраховка утечки рабочей жидкости из штоковой полости тормозного гидроцилиндра, отсутствует надежное стопорение платформы относительно шасси); отмечались нерациональное использование забронированного пространства приборов и исполнительных механизмов, в том числе привода горизонтального наведения и гидростопоров поворотной платформы; а так же низкая оперативность при пусках.Еще одним крупным недостатком считалась недостаточно высокая эффективность системы при использовании снарядов других типов, так как Боевая машина РСЗО разрабатывалась под применение снарядов конкретного типа и назначения, а при применении иных, в особенности более тяжелых, резко снижалась точность попадания в цель. Выявленные в ходе опытной эксплуатации недостатки требовалось срочно исправлять. Кроме совершенствования боевой машины, были поставлены задачи по созданию более эффективных снарядов, а также созданию новой траспортно-заряжающей машины. Производство КрАЗов осталось на Украине, а в целях унификации и обеспечения одинаковой подвижности военные захотели получить ТЗМ на том же танковом шасси, что и боевая машина. Планировалось, что к каждой БМ, будут придаваться две ТЗМки. Функции головного разработчика по модернизации ТОС, остались за Конструкторским бюро транспортного машиностроения, г.Омск. И вот тут, началось самое интересное…Желая сохранить работы по танку Т-80У, выпуск которого к тому времени прекратился, омские конструкторы, каким-то образом исхитрились пробить в техзадании на модернизацию ТОС использование шасси именно этого газотурбинного танка. И это при том, что в руководстве Минобороны на "восьмидесятки" начали косо поглядывать уже со времени Первой Чеченской компании – ни для кого не секрет, что второй раз в Чечню Т-80 просто не пустили.Еще одним любопытным новшеством, стало требование по оснащению БМ ТОС оборонительным вооружением в составе 30мм автоматической пушки и курсового пулемета, калибра 7,62мм. Основным вооружением по-прежнему должен был оставаться термобарический НУРС калибра 220мм. Массу снаряжения взрывчатым веществом для него планировали увеличить почти на четверть – с 73 до 90 кг, при одновременном увеличении дальности стрельбы с 2,7-3 до 5-7км.Однако, количество пусковых уменьшили с 30 до 24. По каким причинам – до сих пор все гадают. Назывались и уменьшение массо-габаритных характеристик, повышение живучести (?), устранение якобы имевшего место большого рассеивания при ведении залповой стрельбы. Доподлинно – до сих пор неизвестно. Модернизированная таким образом система должна была получить индекс ТОС-1М.В ходе выполнения работы, прежде всего пришлось отказаться от планов установки оборонительного вооружения. От курсового пулемета, расположенного на надгусеничной полке (а потому что больше негде) толку мало. Автоматическую пушку вообще некуда было устанавливать – куда ни воткни – мешает транспортно-пусковой контейнер для НУРС – даже мало-мальски приемлемые углы обстрела обеспечить было невозможно.Для привода поворотной платформы вместо гидромотора стали использовать штатный электромашинный привод базового танка, в СУО добавили разнообразных датчиков, увеличили степень его автоматизации.Разработали несколько вариантов транспортно-пускового контейнера, с возможностью использования снарядов с переменной по массе боевой частью, решив проблему смещения центра масс боевой машины и увеличения инерционных моментов, проявляющихся при движении в силу загрузки НУРСов повышенной массы. Центр масс ТПК был вынесен вперед за центр масс танкового шасси и расположен из условия обеспечения плавности хода БМ РСЗО, присущей базовому танку, при условии загрузки самыми тяжелыми снарядами. В теории это звучит красиво, но на практике вышло не совсем хорошо.Откровенно говоря, шасси Т-80У такую нагрузку не потянуло – перегружались переднее катки и амортизаторы. Идеальным решением было бы удлинение шасси на один каток. Все помнят танк "Чёрный орёл"? Вот тоже самое многоцелевое бронированное гусеничное шасси предлагалось и для ТОС. Вообще на нем КБТМ разработал и запатентовал целый комплекс различных ВГМ. В принципе, такая модернизация шасси могла бы иметь место, в случае продолжения работ по тематике ГТД.В начале 2000-х, после банкротства и разграбления "Омсктрансмаша" стало ясно, что выпуск Т-80У там уже не возобновить. А вот модернизация Т-80Б и БВ – это был вполне реальный путь в случае заинтересованности Минобороны в танках с ГТД. И надо сказать что такая заинтересованность в принципе была – среди военных было много сторонников газотурбинных танков, банально, на них не было денег. Минобороны в лице ГАБТУ тогда как могло поддерживало КБ заказами на различные ОКР, однако на большее средств не было… Как знать, если б не удачное выполнение заказа Индии на Т-90С, имели бы сейчас "Армату", Т-90М, Т-72Б3, или Россия навсегда оказалась бы вычеркнутой из списка танкопроизводящих держав?Так или иначе, но для продолжения работ над более тяжелыми и длинными снарядами, ТПК пришлось устанавливать на привычное шасси Т-72А. Выбор как ни странно, предопределялся его "дубовостью" - подвеска его была более жесткая и выдерживала более значительные нагрузки. Однако реальные стрельбы, и, главное, езда, поставили крест на более длинных и тяжелых НУРСах. Результаты были неудовлетворительны и именно в силу отсутствия подходящего шасси. Удлинить снаряд без особыхпоследствий для носителя удалось только на 40 см, повысив его массу со 173 до 217 кг. Этого хватило что бы вести стрельбу на дальность до 6 км, а вот существенного увеличения действия НУРС не получилось.В таком варианте пусковая установка испытывалась и на шасси Т-80У. Однако, при стрельбе, не смотря на предпринятые специальные меры, в том числе конструкторские, проявился еще один недостаток шасси с ГТД – помпаж двигателя в следствии попадания газов от стартующих ракет и поднимаемого ими облака пыли и грязи. Таким образом, новая пусковая установка с 24 направляющими прописалась на «старом-добром» Т-72А. Именно в таким "Солнцепек" под обозначением ТОС-1А и был принят на снабжение армией.Но был и еще один вариант. Действие по цели пытались увеличить путем применения бОльшего количества ракет, но меньшего калибра. Для этого был разработан снаряд калибра 122мм, выполненный, само-собой разумеется на основе снаряда легендарного "Града". Была создана и соответствующая пусковая установка, ТПК которой вмещал сразу 80 таких НУРСов. Она так же была установлена на шасси Т-80У. Проходила испытания, но дальше них дело опять не пошло. Почему? Опять же неизвестно.В 2011 году ТОС-1А был еще раз модернизирован – пусковая установка осталась без изменений, а в качестве шасси стал применяться танк Т-90С. Такие машины до сей поры шли исключительно на экспорт. В качестве платформы для ТЗМ в экспортном исполнении опять вернулись к колесному шасси, на этот раз на шасси «КАМАЗ-63501» семейства "Мустанг".Что же до Российской Армии, то работы по совершенствованию тяжелой огнеметной системы продолжаются. КБТМ, ныне входящее в состав АО "НПК "Уралвагонзавод" предлагает использовать новую тяжелую гусеничную платформу "Армата". Её применение позволит без каких-либо проблем вернуться к идее "длинных" ракет и соответственно, более длинных ТПК. Боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС БМ-2 в виде макета и рекламного проспекта была продемонстрирована в "закрытом" режиме на выставке "День инноваций в МО РФ" в 2013 году.