В Китае испытали экспериментальную подлодку
Китайские военные провели первое испытание подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой, работающей с использованием сверхпроводящих магнитов для создания сильных магнитных полей, которые толкают субмарину вперед, сообщает портал www.popmech.ru.
В силовой установке нет движущихся частей, что делает подлодку чрезвычайно малозаметной.
«Данная технология считалась перспективной в конце 1980-х годов – японский корабль Yamato-1 с магнитогидродинамической силовой установкой был протестирован в 1992 году и достиг максимальной скорости лишь в 8 узлов. Однако инженерам так и не удалось заставить работать подобные двигатели на подводных лодках», – напоминает ресурс.
Не совсем понятно, почему так произошло – «вероятной причиной может быть сложность создания достаточно мощных электромагнитных полей для перемещения кораблей и подводных лодок с приемлемой скоростью», отмечает автор.
Принцип работы магнитогидродинамической установки демонстрирует данный видеоролик.
Теперь подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой впервые разработали и испытали китайские специалисты. Подробности испытания не приводятся. Известно лишь, что субмарина «достигла назначенной скорости» – какой именно, пока остается загадкой.
«Но если КНР действительно удалось реализовать магнитогидродинамическую технологию на практике, это станет мощным преимуществом перед российскими и американскими подводными лодками», – заключает издание.
В силовой установке нет движущихся частей, что делает подлодку чрезвычайно малозаметной.
«Данная технология считалась перспективной в конце 1980-х годов – японский корабль Yamato-1 с магнитогидродинамической силовой установкой был протестирован в 1992 году и достиг максимальной скорости лишь в 8 узлов. Однако инженерам так и не удалось заставить работать подобные двигатели на подводных лодках», – напоминает ресурс.
Не совсем понятно, почему так произошло – «вероятной причиной может быть сложность создания достаточно мощных электромагнитных полей для перемещения кораблей и подводных лодок с приемлемой скоростью», отмечает автор.
Принцип работы магнитогидродинамической установки демонстрирует данный видеоролик.
Теперь подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой впервые разработали и испытали китайские специалисты. Подробности испытания не приводятся. Известно лишь, что субмарина «достигла назначенной скорости» – какой именно, пока остается загадкой.
«Но если КНР действительно удалось реализовать магнитогидродинамическую технологию на практике, это станет мощным преимуществом перед российскими и американскими подводными лодками», – заключает издание.
Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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