19:24 02 ноября

В Китае испытали экспериментальную подлодку

Китайские военные провели первое испытание подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой, работающей с использованием сверхпроводящих магнитов для создания сильных магнитных полей, которые толкают субмарину вперед, сообщает портал www.popmech.ru.

В Китае испытали экспериментальную подлодку


В силовой установке нет движущихся частей, что делает подлодку чрезвычайно малозаметной.


«Данная технология считалась перспективной в конце 1980-х годов – японский корабль Yamato-1 с магнитогидродинамической силовой установкой был протестирован в 1992 году и достиг максимальной скорости лишь в 8 узлов. Однако инженерам так и не удалось заставить работать подобные двигатели на подводных лодках», – напоминает ресурс.

Не совсем понятно, почему так произошло – «вероятной причиной может быть сложность создания достаточно мощных электромагнитных полей для перемещения кораблей и подводных лодок с приемлемой скоростью», отмечает автор.

Принцип работы магнитогидродинамической установки демонстрирует данный видеоролик.



Теперь подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой впервые разработали и испытали китайские специалисты. Подробности испытания не приводятся. Известно лишь, что субмарина «достигла назначенной скорости» – какой именно, пока остается загадкой.

«Но если КНР действительно удалось реализовать магнитогидродинамическую технологию на практике, это станет мощным преимуществом перед российскими и американскими подводными лодками», – заключает издание.

Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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Комментарии 39

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  1. Vladimir71 Сегодня, 16:25
    Начинали с ширпотреба а в итоге обставили всех...
    Vladimir71
    1. Идущий Сегодня, 16:44
      Все начинается с первого шага и доходит тот кто идет , молодцы китайцы нам надо быть очень осторожными с ними и выверять каждый свой шаг , но в данном вопросе есть много но...
      Идущий
    2. NIKNN Сегодня, 16:45
      что делает подлодку чрезвычайно малозаметной.
      Спорный вопрос. Магнитное поле сложновато скрыть, тем более мощное. Плюс я думаю данный щедевр возродит развитие магнитных мин и торпед. what И потом
      В силовой установке нет движущихся частей
      А что же будет вырабатывать электроэнергию, сомневаюсь, что солнечные батареи.. request
      NIKNN
      1. Teberii Сегодня, 16:50
        Идея интересная,есть вопросы но и ответы придут с временем испытаний.А то ,что Китай демонстрирует высокие технологии, другим нужно будет хорошенько призадуматься.
        Teberii
        1. NIKNN Сегодня, 16:53
          Цитата: Teberii
          Идея интересная,есть вопросы но и ответы придут с временем испытаний.А то ,что Китай демонстрирует высокие технологии, другим нужно будет хорошенько призадуматься.

          Идеи любые требуют внимания и изучения. Не факт, что они получат применеие именно в ПЛ, возможно в других отраслях данная идея будет еще более революционна.
          NIKNN
          1. АВП 518 Сегодня, 17:06
            Цитата: NIKNN
            Идеи любые требуют внимания и изучения.

            В свое время был достигнут достаточно серьезный показатель экономии и эффективности, когда магнитогидродинамический агрегат соединили с котельной. Эффект оказался тройным. После сжигания газа или другого энергоносителя в топке котла, отработанные газы (они ионизированные) поступали в генератор, который вырабатывал электрический ток, далее газы поступали на парогенератор ТЭЦ, дополнительно нагревая воду или пар для отопления. Необходимо отметить, что в те времена коэффициент полезного действия такой комбинации составлял 65%, и это по сравнению с традиционным КПД старых котельных 50%.
            АВП 518
            1. ukoft Сегодня, 17:43
              ниразу на работала мгд там. просто как обычная тэц.
              проблема с материаловедением там.
              ukoft
        2. Тихас Сегодня, 18:15
          Китай не изобрел НИ ОДНОЙ современной технологии. Даже скопировать не все получается. Думаю тут есть фейк,а не двигатель.
          Тихас
      2. АВП 518 Сегодня, 17:02
        Цитата: NIKNN
        А что же будет вырабатывать электроэнергию, сомневаюсь, что солнечные батареи..

        АВП 518
        1. NIKNN Сегодня, 17:08
          Прямо вечный двигатель какой то. smile
          NIKNN
          1. АВП 518 Сегодня, 17:40
            Цитата: NIKNN
            Прямо вечный двигатель какой то.

            Зачем изобретать вечный двигатель,если можно изобрести вечные тормоза laughing
            АВП 518
      3. Железякин Сегодня, 17:03
        Скорее всего атомной турбинкой, а уж там есть чему шевелится)))
        Железякин
    3. Vlad.by Сегодня, 16:50
      Кто ж обставил то? Смысл в таком движителе если лодка с ним любым магнетометром будет обнаруживаться за сотню км? Удачи китайцам!
      Vlad.by
      1. Железякин Сегодня, 17:04
        И полюса Земли двигать)
        Железякин
      2. Pirogov Сегодня, 17:18
        Цитата: Vlad.by
        Кто ж обставил то? Смысл в таком движителе если лодка с ним любым магнетометром будет обнаруживаться за сотню км? Удачи китайцам!

        Мы можем не всё знать , китайцы не такие глупые,вкладываться в заведомо провальный проект .
        Pirogov
    4. igorj 51 Сегодня, 17:55
      Начинали с ширпотреба а в итоге обставили всех...

      Что и следовало ожидать. Китайский социализм в действии....
      igorj 51
  2. 210окв Сегодня, 16:26
    Интересная новость.А это случаем не фейк или рекламный трюк?
    210окв
    1. sir_obs Сегодня, 16:32
      Если на Али появится в продаже, значит все серъезно

      А вообще конечно круто, все стараются нивелировать электромагнитное поле, в целях скрытности, а тут ее и искать не надо. Все незакрепленные железки сдвинутся в ее сторону.
      sir_obs
  3. BerBer Сегодня, 16:34
    Китайцы те ещё трюкачи. Любят вводить мир в заблуждение.
    BerBer
  4. EvilLion Сегодня, 16:35
    Сильные магнитные поля? Нет вы это слышали, малозаметная подлодка с сильными магнитными полями. Только Лаврова с его "Д Б" и цитируй после этого
    EvilLion
  5. Mavrikiy Сегодня, 16:41
    В Китае испытали экспериментальную подлодку
    Смешко. Не хай поплавает, не жалко. Только какой после нее электромагнтный след останется, а фон, ой мама родная....
    ПС. Впервые такую лодку увидел на картинке ровно 47 лет назад в журнале "Юнный техник".
    Mavrikiy
    1. AUL Сегодня, 16:50
      Только какой после нее электромагнтный след останется,
      belay
      AUL
      1. Mavrikiy Сегодня, 16:54
        Цитата: AUL
        Только какой после нее электромагнтный след останется,
        belay

        request
        Mavrikiy
  6. Китобой Сегодня, 17:00
    Восхищающимся - закон сохранения массы и энергии в помощь ))
    Китобой
  7. Großer Feldherr Сегодня, 17:03
    Эта статья тут уже была.
    С МГД все страны работали в 70-80х годах , и так забросили, посчитав направление неперспективным.
    Китай для себя открыл эти технологии только сейчас и пытается преподать, как "не имеющее аналогов в мире" .
    Großer Feldherr
    1. Вадим237 Сегодня, 19:02
      Они ещё обещали подводную лодку создать, с подводной скоростью 5000 метров в секунду.
      Вадим237
  8. Manul Сегодня, 17:09
    А мне интересно - откуда берется электричество для обслуживания подлодки, зарядки аккумуляторов и прочего? Старый добрый дизель все же в наличии?
    Manul
  9. san4es Сегодня, 17:11
    ...подводную лодку с магнитогидродинамической силовой установкой...

    ...А что скажет тов. Гридasov?.. bully

    ...Алёёё!...приём!!! belay
    san4es
    1. gridasov Сегодня, 18:55
      Магнитные силовые поля это полная абстрактность и нереальность . Другое дело свойства магнитных силовых потоков , которые образуют и вектора линейные , вращающиеся , обкаточные и конечно алгоритмы количественные определяющие параметры каждой точки тех или иных магнитных силовых потоков. В общем если китайцы или русские или американцы не владеют методами расчета и анализа взаимодействий магнитных потоков то и создать что-либо путевое невозможно . Это раз !
      То что вода и воздух насыщенный парами воды движутся по магнитными силовым потокам известно еще с 19 века.Но вот как создать максимальную движущую силу движения потока воды через воздействие на нее магнитного потока очевидно , что никто не знает. Более того не знают как создать высокую плотность магнитного потока той или иной доминирующей направленности , чтобы не было пробоя как на коллайдере. И более того необходимы принципиально иные индукционные катушки без паразитного эффекта самоиндукции. В общем китайцам как и другим еще слишком далеко до успеха..
      Стоит напомнить , что Тесла якобы открыл вращающиеся магнитные потоки , но ведь и Ньютоновские виды движения это прямое следствие магнитных взаимодействий . Но ! Тесла не создал индукционных устройств , которые могут заменить постоянные магниты, но управляемые и с высокой плотностью магнитных потоков ..

      .
      gridasov
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:11
    Во первых, эта статья в интернете неделю как минимум назад появилась, так что новость не новая, а во вторых -МГД генератор для субмарины будет потяжелее ядерного реактора, и сильное магнитное поле лодку будет демаскировать, я уж молчу про вагон проблем, при создании реально работоспособного, компактного, пригодного для размещения на борту субмарины генератора -это работа на долгие годы вперед!
    Геркулесыч
    1. igorj 51 Сегодня, 18:02
      -МГД генератор для субмарины будет потяжелее ядерного реактора, и сильное магнитное поле лодку будет демаскировать, я уж молчу про вагон проблем, при создании реально работоспособного, компактного, пригодного для размещения на борту субмарины генератора -это работа на долгие годы вперед!

      Я не понимаю а чего все так возбудились то...? Да китайцы что то делают экспериментируют. А что в этом плохого. Не получится на ПЛ применят где нибудь ещё.. А что касается проблем, не ошибается то кто ни чего не делает..
      igorj 51
    2. Siegen Сегодня, 18:02
      я уж молчу про вагон проблем

      Чтобы увидеть проблемы - надо испытать МГД-генератор и движитель на нём.
      Вот лодка и экспериментальная.
      А уж как долго эти проблемы будут решаться - на то есть специалисты.
      Siegen
  11. Sergey53 Сегодня, 17:15
    Если приглядеться то часть перед рубкой похожа на американскую а если за рубку то ближе к нашей.
    Sergey53
  12. Комментарий был удален.
  13. keeper03 Сегодня, 18:17
    Чем питается этот двигатель ?!? Чес это все ! bully
    keeper03
  14. shans2 Сегодня, 18:25
    Китай тырит технологии у других государств, даже слили ф-35 через сеть у США) , но проблема в том, что своего с нуля они создавать не умеют. Больше всего Китаю подфартило с развалом СССР, именно так они получили в начале 2000-х свои крылатые ракеты на основе советских Х-55, взятых у Украины... и многое другое, от торпед, до авиационных ракет воздух-воздух.
    shans2
  15. rudolff Сегодня, 18:37
    Прежде чем на Китай бочки катить, взгляните на эти цифры. Это по итогам 2015 года, за 2016 еще веселей.
    " МОСКВА, 24 ноября 2016 - РИА Новости/Прайм. Китай по итогам 2015 года стал мировым лидером по числу зарегистрированных патентов на изобретения, свидетельствуют данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
    По итогам года страна зарегистрировала более 1,101 миллиона патентов. Помимо этого КНР оказалась на первом месте по росту числа патентов за год, увеличив объем зарегистрированных изобретений на 18,7% в годовом выражении.
    На втором месте по числу зарегистрированных патентов в 2015 году оказались США - 589,41 тысячи патентов, рост на 1,8% в годовом выражении. Третье место заняла Япония, зарегистрировавшая 318,721 тысячи изобретений; однако за минувший год страна снизила объем регистрируемых патентов на 2,2%.
    Россия, по данным WIPO, оказалась по итогам 2015 года на 8 месте. В РФ за минувший год было зарегистрировано 45,517 тысячи патентов. Европейское патентное бюро (EPO) за минувший год зарегистрировало 160,028 тысячи патентов."
    rudolff
  16. Sergei75 Сегодня, 18:38
    Охота за "Красным Октябрём" - не от туда идею свистнули?
    Sergei75
  17. Fkjydjckfrgh Сегодня, 19:07
    КПД никакосовый, пусть лучше весла в виде плавников зафигачат и гребут
    Fkjydjckfrgh
  18. К-50 Сегодня, 19:11
    это станет мощным преимуществом перед российскими и американскими подводными лодками

    С чего бы баня пала? belay
    Ну будет не эхозвукопеленгация, а магнитная. если звуковую маскировку субмарин успешно осваивают, то с магнитной вообще швах. Опять же скорость движения? Что-то сомневаюсь, что она достигает такой же у подлодок с винтовым или водомётным двигателем.
    Вообщем, на мой взгляд, получилось что-то типа британских учёных по-китайски. yes
    К-50
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