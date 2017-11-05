Тест-драйв БМП-3: «Попмех» за штурвалом знаменитой машины

Модель трудно назвать новинкой: она была поставлена на производство «Курганмашзаводом» еще в 1987 году и не раз успешно участвовала в международных тендерах. Для тест-драйва нам предоставили БМП-3 — машину особенно знаменитую: она принимала участие в парадах и демонстрациях перед специалистами и публикой.Несмотря на многолетние успехи на рынке, машина остается уникальной в своем классе: отталкиваясь от предыдущего хита БМП-2, разработчики в корне изменили компоновку. V-образный 10-цилиндровый двигатель размещен на танковый манер, над задней осью. Это позволило добиться лучшей балансировки и обзора для водителя и обеспечить дополнительную защиту десанту.В непосредственной близости БМП выглядит выше и массивнее из-за дерзко вздернутого носа и высокого клиренса, визуально сбалансированного расширяющимися к задней части линиями бортов. Выступающая над крышей низкопрофильная башня создает ощущение мощи. Способная к развороту на все 360 градусов, она несет жестко связанные в единой маске 100-мм орудие, 30-мм автоматическую пушку и спаренный с ними пулемет калибра 7,62-мм, а по бокам — два трехствольных гранатомета системы постановки дымовой завесы «Туча».Таким вооружением не может похвастаться ни одна из машин этого класса: стабилизированное в двух плоскостях 100-мм орудие способно потягаться и с броней серьезного танка. «А завесой мы можем накрыть пространство длиной в 100 м, — добавляет механик-водитель БМП-3, заместитель командира мотострелковой роты гвардии старший лейтенант Петр Галабурда, — фактически весь взвод из трех машин». Лобовая сторона башни усилена накладной броней, которая, впрочем, нисколько не портит обводов верхней части корпуса.Об аэродинамике разработчики заботились в последнюю очередь: 500 л.с. «под капотом» и без того позволяют 19-тонной машине развивать около 90 км/ч на шоссе и до 10 км/ч на плаву. Двигатель может работать и на бензине, и на керосине, хотя штатно используется дизельное топливо. Он не блещет экономичностью и потребляет около 100 л на 100 км пробега, однако 600-литрового бака хватит на то, чтобы съездить на работу, на дачу и вернуться обратно без дозаправки.«Чтобы даже на базовом уровне управлять танком, надо учиться довольно долго, — не скрывает гордости Петр Галабурда. — Но вот, поверьте, БМП-3 вы освоите за пару минут». В самом деле, полуавтоматическая гидромеханическая трансмиссия (на четыре передние и две задние скорости) позволяет не отвлекаться на переключение передач и сконцентрироваться на управлении с помощью штурвала мотоциклетного типа. На нем же, кстати, расположена и кнопка, позволяющая моментально перейти к маневренному развороту на месте.Первое, что обращает на себя внимание, — фантастическая приемистость машины. Данные о разгоне с места нам получить не удалось, но ощущения тут вряд ли обманывают: одно нажатие на педаль — и вся бронированная масса срывается с места, как готовый к броску зверь. «Было дело, мы соревновались на ровной площадке, на спринтерской дистанции, — наша БМП-3 против Т-72 и БТР, — вспоминает старший лейтенант. — Мы пришли первыми, оторвались на несколько корпусов». В самом деле, двигатель БТР не отличается такой оборотистостью, и хотя транспортер может набирать большую скорость, стартует он не так резво, как БМП-3.Проходимость гусеничной машины выше всяких похвал. Согласно спецификации, БМП способна преодолевать ров глубиной до 2,2 м и подъем до 30 градусов, брать стенки почти метровой высоты. «Натяжение гусениц контролируется отдельно, и, если надо, механик-водитель может подтянуть их, не выбираясь наружу, — рассказывает Петр Галабурда. — Показания многих датчиков, от температуры двигателя до уровня масла, сводятся к единой лампочке «Авария»: она сразу подскажет, если что-то случилось, можно остановиться и посмотреть».Внутренняя отделка премиальностью не отличается, да и тишины пассажирам ждать не стоит. С особым грохотом работает автомат заряжания, расположенный во вращающейся вместе с башней части по центру. При необходимости стрельба из основной 100-миллиметровой пушки может вестись и противотанковыми ракетами с лазерным управлением, но заряжать ее придется вручную.Штатное место механика-водителя расположено в передней части, по бокам от него — места пулеметчиков, которые могут вести огонь из двух курсовых пулеметов. В башне располагаются кресла наводчика-оператора и командира экипажа, еще пять человек десанта располагаются в задней части салона. Обзор пассажиров сильно ограничен, что при движении и дикой тряске создает заметные неудобства и требует привычки к головокружению. В мороз можно воспользоваться печкой, а экспортные версии, поставляющиеся в арабские страны, оснащены кондиционерами. Впрочем, перспективная гусеничная платформа «Курганец-25», которую не так давно представили разработчики «Курганмашзавода», должна стать намного комфортнее. «Вот это машина завтрашнего дня, — рассказывает Петр Галабурда, которому довелось управлять «Курганцем» на параде Победы. — Все цифровое, куча сенсорных экранов, да и комфорт на новом уровне». Осталось дождаться нового тест-драйва.