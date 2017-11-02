Более 2,2 тыс. единиц военной техники поступят в ЮВО в конце года

До конца текущего года в войска Южного военного округа должно поступить более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе около 120 танков Т-72, более 110 боевых машин пехоты БМП-3, около 30 бронетранспортеров БТР-82АМ

Более 2,2 тыс. единиц военной и специальной техники для различных видов и родов войск поступят в армейские подразделения Южного военного округа до конца года. Об этом сообщил на совещании в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.- приводит его слова окружная пресс-служба.Кроме того, будут поставлены около 20 реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", по одному комплекту береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".Дворников уточнил, что в настоящее время в подразделения округа уже поставлены более одной тысячи единиц современного вооружения и новейших образцов военной и специальной техники для различных видов и родов войск. В их числе - около 300 единиц бронетанковой техники, 250 автомобилей, более 30 единиц техники радиохимбиозащиты, около 100 единиц техники связи. Военно-морскую составляющую округа пополнили четыре корабля и два вспомогательных судна, передает ТАСС