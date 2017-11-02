19:17 02 ноября

Более 2,2 тыс. единиц военной техники поступят в ЮВО в конце года

Более 2,2 тыс. единиц военной и специальной техники для различных видов и родов войск поступят в армейские подразделения Южного военного округа до конца года. Об этом сообщил на совещании в четверг командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников.

Более 2,2 тыс. единиц военной техники поступят в ЮВО в конце года


До конца текущего года в войска Южного военного округа должно поступить более 2,2 тыс. единиц военной техники, в том числе около 120 танков Т-72, более 110 боевых машин пехоты БМП-3, около 30 бронетранспортеров БТР-82АМ
- приводит его слова окружная пресс-служба.


Кроме того, будут поставлены около 20 реактивных систем залпового огня "Торнадо-С", по одному комплекту береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" и самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Дворников уточнил, что в настоящее время в подразделения округа уже поставлены более одной тысячи единиц современного вооружения и новейших образцов военной и специальной техники для различных видов и родов войск. В их числе - около 300 единиц бронетанковой техники, 250 автомобилей, более 30 единиц техники радиохимбиозащиты, около 100 единиц техники связи. Военно-морскую составляющую округа пополнили четыре корабля и два вспомогательных судна, передает ТАСС


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Комментарии 11

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:57
    Более 2,2 тыс. единиц военной техники поступят в ЮВО конца года
    И это радует. Но......маловато будет. Серьезно.
    Mavrikiy
    1. Идущий Сегодня, 17:05
      Самый неспокойный округ и от него очень много зависит в плане нашей безопасности , там должно быть все укомплектовано.
      Идущий
      1. 210окв Сегодня, 17:09
        Насчет неспокойствия..Так это со всех направлений.И с запада,и с востока,и с севера..
        Цитата: Идущий
        Самый неспокойный округ и от него очень много зависит в плане нашей безопасности , там должно быть все укомплектовано.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 17:13
          Я имел ввиду зону конфликтов и неспокойности самого региона .
          Идущий
        2. Банщик-М Сегодня, 17:32
          Цитата: 210окв
          Насчет неспокойствия..Так это со всех направлений.И с запада,и с востока,и с севера..

          Это точно, операция "Анаконда" работает на западе ...
          Россию обжимают со всех сторон, вся надежда на Сирию , Ближний восток и т.д. хорошо мы там закрепились !
          Замыкаться на своей территории смерти подобно для России..!
          Армия и Флот вот наше спасение и главные союзники..
          Банщик-М
  2. 210окв Сегодня, 17:01
    Южные границы нашей страны должны быть защищены.Впрочем как и вся граница..
    210окв
  3. Doliva63 Сегодня, 17:06
    Если не на замену, то это новые 2 полка разворачивают, что ли? Ростовская обл., поди?
    Doliva63
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:14
      Сейчас, вам принесут секретные планы по размещению техники -удовлетворите любопытство fool
      Геркулесыч
    2. kenig1 Сегодня, 17:57
      Разворачивают фантик конфеты, в армии развертывают. Развертывают не 2 полка, а соединение.
      kenig1
      1. Doliva63 Сегодня, 19:12
        Чё в армии делают, я ещё помню, спасибо laughing Ужели опять бригада будет? Уже тошнит от них.
        Doliva63
  4. Геркулесыч Сегодня, 17:15
    Как всегда "будут " , а если срыв заказа, что увы не редкость у нас? ?? fool Как всегда, потом не найдут виновных! !! am
    Геркулесыч
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