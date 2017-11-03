Конец евродемократии

27 октября парламент Каталонии утвердил результаты референдума 1 октября и провозгласил независимость Каталонской республики. Премьер Испании Мариано Рахой немедленно ввёл 155 статью Конституции Испании и отстранил от власти председателя каталонского Женералитета Карлеса Пучдемона и всё его правительство, и распустил сепаратистский парламент. Каталонская независимость продержалась аж два дня, и Пучдемон сбежал в Брюссель, призывает оттуда «к демократическому сопротивлению». Каталония переведена под внешнее управление Испании в лице вице-премьера де Сантамарии.Что всё это вообще было? Барселона мирно провозгласила независимость, подтвердив её манифестациями своих сторонников, Мадрид мирно её подавил, выведя своих манифестантов на улицы. Вообще, это напоминает творения художников-акционистов, только эпических размеров, это своего рода политический акционизм. Поднять флаг Каталонской республики, и ждать, когда и как его сорвёт испанская полиция – вот и вся независимость. Акционист-эксгибиционист Павленский зря в Париже двери банка поджёг, вот если бы в Барселоне. За такой перформанс он стал бы, наверное, там героем, правда, смотря чью дверь поджёг.Зачем же было провозглашали независимость Каталонии, если её никто не собирался всерьёз защищать? Пучдемон 27 дней предлагал Рахою начать диалог, чтобы изобразить из себя жертву? Или просто демократия в Европе развалилась настолько, что стала частью постмодернистского искусства. Да, были разбитые головы во время проведения референдума, но ведь не больше, чем в иных ДТП или на футбольных ристалищах болельщиков. Современное искусство допускает членовредительство в приемлемых размерах, взять хотя бы акциониста Павленского…Всего этого следовало ожидать. Не было видимых перспектив на поддержку независимости Каталонии извне, и, главное, не было свидетельств того, что её будут отстаивать сами каталонцы. Европа – против, Америка – против, и туристы тоже были против. Все поддерживали Мариано Рахоя, только призывали не бить сильно Карлеса Пучдемона. Проявить «силу закона, а не закон силы», как говорил председатель Европарламента Дональд Туск.Официальный Мадрид и не применил силу в Барселоне к Пучдемону и его соратникам. Однако, до сих пор не ясно: совершили они преступление, или нет? Арестовывать их или нет? Удержится ли этот большой политический спектакль на мирной стезе?Обозреватели считают, что Вашингтон жёсткими заявлениями в поддержку Мадрида толкал его на применение силы против каталонских сепаратистов. На югославский путь. Учитывая приверженность США политике двойных стандартов, то есть большой лжи, этого исключать нельзя. Президент Трамп горячо приветствовал Брексит, по поводу Каталонии он пока молчит. В экспертном сообществе США давно говорят о нежизнеспособности Евросоюза, и вот Каталония как бы подтверждает их выводы.Вообще, в Каталонии впервые в истории сделана попытка политической художественно-пропагандистской акцией добиться независимости! В то время как народы проливают за это реки крови. Ближайшая и европейская аналогия – это сепарирование Югославии, которое Европа поддерживала, лгала о демократии и немедленно признавала новые югославские республики в крови распада страны.В Каталонии югославская ложь Европы вскрылась. Евросоюз несёт прямую ответственность за двухдневную «независимость Каталонии» - это результат политико-акционистской стратегии Брюсселя по размыванию границ в Европе и формированию европейской идентичности, умалению роли государств и сведению их к регионам. Барселона как бы поверила в эту политику, а теперь казус Каталонии разрушает всё здание брюссельской демократии: Мадрид проведёт внеочередные выборы в Каталонии 21 декабря, и на них опять могут победить каталонские партии, выступающие за независимость, и всё повторится сначала?Наши эксперты, обсуждая Каталонию, скатываются в вульгарный марксизм с его «экономическим человеком», которого волнуют только его животные потребности, который во многом и погубил СССР. Рассуждают: нет у каталонцев серьёзных экономических причин для недовольства, а независимость, очевидно, ухудшит их экономическое положение. Так опять всплывает старый спор с библейской аналитикой: «Не хлебом единым жив человек!»В чём же состоят права современного человека: в хлебе едином, или одного хлеба ему всё-таки мало? Ответ на этот вопрос может дать Каталония. Кстати, Европа в каталонском вопросе показала, что уступает в демократии позднему СССР, который единственный в истории мирно отпустил свои союзные республики в независимое плавание.Поскольку Евросоюз пытается своими «евроассоциациями» пустить Россию по югославскому пути, казус Каталонии России, конечно, выгоден, и его стоит разыграть в качестве своего рода возмездия. Россия не может сегодня разыграть его политически, но может оказать моральную поддержку борцам за независимость Каталонии своими медиа. Потому что Каталония вскрыла европейскую фейк-демократию, как Трамп вскрыл американские фейк-СМИ и их «демократию». Потому что испанские фантомы патрулируют небо у наших границ в Прибалтике.Благодаря каталонскому прецеденту, всем становится очевидно, что западные демократические ценности являются мифом, бусами и зеркальцами для новых индейцев, ложью на экспорт для независимых народов. Каталония показала, что главными в евродемократии являются полицейские дубинки и брюссельские демагоги. Испано-каталонская партия ещё далека от завершения, ящик Пандоры только открыт…