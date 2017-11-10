ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 2

Галицийский ТВД

Румынский ТВД

Примечания

Центральное значение в кампании 1916 г. имело наступление Юго-Западного фронта, начавшееся 22 мая. Традиционно Галицийский ТВД был главным театром военных действий Восточного фронта Первой мировой войны.Сроки наступления были сдвинуты из-за необходимости оказания срочной помощи союзнику - Италии.Опыт позиционной войны признавал необходимым прорывать вражеский фронт на одном направлении - сосредоточив для этого максимум войск и артиллерии. Это позволяло лучше оперировать имевшимися резервами и техническими ресурсами. Но трагедия «мясорубок» позиционного периода мировой войны проистекала из того, что неприятель догадывался о месте прорыва - по району артподготовки и подтягиваемым резервам. Эффект внезапности утрачивался, и противник в свою очередь подтягивал в угрожаемый район резервы. Пробив брешь во вражеской обороне, атакующий был вынужден подтягивать свои резервы, боеприпасы и передвигаться в обстановке «лунного ландшафта» вспаханной артиллерией местности – что резко снижало подвижность прорвавшихся войск (тем паче при отсутствии механизации армии). В то же время оборонявшийся из глубины своей обороны (то есть при неповреждённой инфраструктуре) перебрасывал (более оперативно) свои силы и средства - в итоге закрывая прорыв. Происходила безнадежная для наступавшего гонка: он пытался протолкнуть резервы через горловину прорыва, тогда как оборонявшийся подтягивал резервы по нетронутым дорогам. Разумеется, силы сторон вскоре уравновешивались и наступление затухало. Такова была сущность позиционного тупика.Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал от кавалерии А. А. Брусилов предписал осуществить прорыв позиций противника на 4 (армейских) направлениях – это позволяло рассредоточить внимание и силы противника, лишить последнего возможности полноценно маневрировать резервами. Артподготовка в 4 пунктах не позволяла установить направление главного удара. Тем более что в каждой армии было несколько ударных корпусных участков.Войска противника имели 475000 штыков и сабель, 1845 орудий (из них 545 тяжелых). Юго-Западный фронт располагал 633000 штыков и сабель, 1938 орудий (из них 168 тяжелых) (в т. ч. 596 легких и 74 тяжелых орудий было в 8-й армии, наносившей главный удар). Юго-Западный фронт имел 27% пехотных, 32% кавалерийских дивизий и до 29% орудий Действующей армии. Перевес 3:1 в пользу наступающего, как того требовала военная теория, отсутствовал. В тяжелой артиллерии перевеса у русских не было – успех операции основывался на тщательности подготовки и применении новых методик прорыва.22 мая грохот артиллерии Юго-Западного фронта ознаменовал начало Брусиловского прорыва. На 1-м этапе наступления фронт наносил 4 главных и 7 вспомогательных ударов. Армии провели Язловецкую, Луцкую, Сопановскую, Доброноуцкую операции. Главным направлением наступления 8-й армии до 2 июня было львовское, но развивались действия и в направлении на Ковель – для взаимодействия с Западным фронтом (начало наступления последнего откладывалось).С 3 июня 11-я и 8-я армии отражали неприятельский контрудар. К десятым числам июня 9-я армия форсировала р. Прут, овладев Черновицами, продолжая преследование врага. 6 июня ее соединения вышли к р. Серет.11 июня 3-я армия была передана в состав фронта, и командующий приказал 3-й и 8-й армиям овладеть районом Городок - Маневичи. Армии прорвали вражескую оборону, нанеся противнику поражение, и 24 июня им была поставлена задача овладеть Ковелем. Хотя затем их наступление было приостановлено, 3-я и 8-я армии нанесли германским войскам ряд поражений.11 июня левофланговые армии фронта (7-я и 9-я) получили приказ продолжить наступление на Станиславов и Галич, а центральная (11-я армия) должна была удерживать позиции. 17 - 20 июня германцы нанесли контрудар по 8-й и 9-й армиям, но с большими потерями были отбиты.Второй этап Наступления начался 22 июня. Командование противника было очень встревожено. Э. фон Людендорф отметил русскую атаку восточнее Луцка, в излучине Стыри – она имела полный успех. Австрийский фронт был прорван в нескольких пунктах. Германские войска, пришедшие на помощь, также оказались в тяжком положении - и отошли за Стоход. Налицо был один из сильнейших кризисов на Восточном фронте. Русская 7-я армия наступала на Бржезаны - Монастержиска.С 26 июня нанесение главного удара - уже задача Юго-Западного фронта: в Ковельском направлении с перспективой продвижения на Брест - Пружаны. Начался третий этап Наступления. А. А. Брусилов получал войска стратегического резерва Ставки - Гвардейский отряд и 4-й СибАК (с Северного фронта – еще 3-й АК). Сформированная группа генерала от кавалерии В. М. Безобразова (Особая армия) заняла участок между 3-й и 8-й армиями. Противник был сбит с позиций в районах Трыстень и Селец, но дойти до Ковеля не удалось. Противник, оказывая яростное сопротивление, подтянул крупные резервы.8-й армии следовало овладеть Владимир-Волынским, 7-й и 9-й - рубежом Станиславов-Галич, а 11-й - наступать на Львов и Броды.Тем временем немецкое командование, подтянув в район Наступления Юго-Западного фронта до 20 дивизий (с других участков Русского фронта, из Франции и Македонии), начало формировать в районе Ковеля ударную группу. Приступили к переброске войск, отправленных на Итальянский фронт, и австрийцы.Активные действия разворачивались на ТВД и в июле. 7-я армия в конце июля нанесла Южной германской армии сильный удар под Збаражем. 30 июля оперировавшие на ковельском направлении Особая и 3-я армии переданы в состав Западного фронта.18 августа армии фронта перешли в новое наступление: 8-я в направлении на Владимир-Волынский, 11-я - на Бржезаны, 7-я - поддерживала «соседей», а 9-я - наступала на Галич и Мармарош - Сигет. При больших потерях августовская операция не принесла желаемых результатов. Но 9-я армия преодолела Лесистые Карпаты, а 7-я армия одержала победу над Южной германской армией на pр. Золотая Липа и Гнилая Липа. Русские войска освободили города Галич, Броды и Станиславов.В августе велись с переменным успехом бои на р. Стоход. М. Гофман зафиксировал в дневнике факт тяжелых боев и озабоченность германского командования, пытающегося «наскрести» резервы в обстановке постоянно изменяющейся ситуации. А. А. Брусилов, считавший Ковельское направление более важным и отвечавшим стратегическим целям всей кампании (объединенными усилиями Юго-Западный (8-я армия) и Западный (3-я армия) фронты сокрушали значительные силы противника на стратегически важном участке) затормозил наступление у Луцка.В сентябре - октябре боевая активность на северном и южном фасах ТВД начала угасать, и фронт стабилизировался по линии р. Стоход – Золочев – Галич – Станиславов – Ворохта. Несмотря на то что Ставка перенесла тяжесть главного удара в полосу Юго-Западного, момент был упущен, и начались затяжные кровопролитные бои.Наступление стало крупнейшим достижением русского военного искусства - открывая новую форму прорыва позиционного фронта, самую успешную для своего времени, указывало выход из позиционного тупика. Направление главного удара - на Луцк - приводило к самым болезненным для австро-венгров последствиям. Оно привело к крупному поражению австро-германских войск в Галиции и Буковине, а разгром австрийских 4-й и 7-й армий заставил командование противника приостановить наступление в Трентино и повлиял на обстановку под ВерденомНаступление на огромном фронте от Луцка до Днестра чуть не привело к крушению австро-германского фронта и спасло итальянцев от неминуемой катастрофыГалицийский ТВД был центральным в ходе кампании. На нем была перемолота главная масса соединений австро-венгерской армии, оттянуты германские резервы. Наступление Юго-Западного фронта знаменовало окончательный переход стратегической инициативы к странам Антанты.После не очень удачного вступления Румынии в войну России пришлось выручать нового союзника. Уже во время Наступления 1916 г. 9-я армия обслуживала интересы нового операционного направления. Румынии срочно требовалась поддержка русских войск - к середине ноября положение румынской армии стало катастрофическим.Э. фон Людендорф, говоря о победах германского оружия в этот период, отмечал, что победа в Румынии стала возможной лишь благодаря отсутствию русских войск. Это привело к образованию нового ТВД. Первоначально был удлинен левый фланг Юго-Западного фронта - вдоль румыно-трансильванской границы. Замена на данном участке румынских войск русскими позволила командованию союзника высвободить дополнительные силы. Но румынское правительство просило и о непосредственной помощи войсками – в частности, прислать несколько корпусов для обороны Бухареста. Помощь была оказана.Русские соединения (первоначально - конная группа Ф. А. Келлера и 47-й армейский корпус, а затем 4-й и 4-й Сибирский армейские корпуса и несколько дивизий) сдерживая напор войск А. фон Макензена, прикрыли отход румынских войск. Появилась русская 4-я армия (3 армейских и кавалерийский корпуса) - противник германских 9-й (вначале 7 пехотных дивизий), Дунайской и австрийской 1-й (8 пехотных и 3 кавалерийские дивизии) армий. Противник накачивал ТВД войсками – так, германская 9-я армия была усилена 3 пехотными и кавалерийской дивизиями.24. 11. 1916 г. создан Румынский фронт, в состав которого первоначально вошли русские 4-я (3 армейских корпуса и 3 кавалерийских дивизии), 6-я (3 армейских и 2 конных корпуса) армии (армейский корпус и дивизия - в резерве фронта). Появление нового фронта привело к постепенному сосредоточению на ТВД (вкл. русскую 9-ю армию) 15 армейских (35 дивизий) и 3 конных (13 дивизий) корпусов - почти 25% русской Действующей армии.К началу 1917 г. три русские (4-я, 6-я, 9-я) и румынская (2-я) армии противостояли австрийской 1-й, германским 9-й, Ф. фон Герока и Дунайской, а также болгарской 3-й армиям.Русские войска на новом ТВД реанимировали Румынский фронт, спасли союзную армию, и хоть новый ТВД сковал четверть русской Действующей армии, он оттянул и значительные силы всех 4 держав Германского блока.