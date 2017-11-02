19:23 02 ноября

Задворки ЕС. Латвия сегодня

Как санкции повлияли на экономику Латвии. Существуют ли трудности с образованием на русском языке. С какими препятствиями сталкиваются общественные деятели, занимающиеся продвижением русской культуры, получает ли латвийское правительство за это какие-то экономические префереции от ЕС. Как обстоит вопрос получения русскими гражданства и почему МИД России не участвует в решении этой проблемы. Эти и другие вопросы обсуждают в своей беседе ведущий Дмитрий Дробничев и лидер русского движения в Латвии Руслан Панкратов.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня