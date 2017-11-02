Константин Сёмин: Политический балаган не может существовать вечно

"Когда мы наблюдаем вокруг себя танцы «оппозиции», принесение цветов к мемориалам, возведение стен плача, выдвижение Собчак, Гордон и остальных достойных кандидатов в президенты — мне интересно: что пишут в своих отчётах, что отправляют в свою главную материнскую организацию сотрудники политической секции американского посольства в Москве? Не представляется им всё это абсолютно средневековым дикарским балаганом?"