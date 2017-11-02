19:22 02 ноября

Константин Сёмин: Политический балаган не может существовать вечно

"Когда мы наблюдаем вокруг себя танцы «оппозиции», принесение цветов к мемориалам, возведение стен плача, выдвижение Собчак, Гордон и остальных достойных кандидатов в президенты — мне интересно: что пишут в своих отчётах, что отправляют в свою главную материнскую организацию сотрудники политической секции американского посольства в Москве? Не представляется им всё это абсолютно средневековым дикарским балаганом?"




1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. pupsik Сегодня, 18:15
    Политический балаган может быть, а коррупция и не эффективность в России вечные. И именно они портят жизнь россиянам, а не политические "лошадки".
    pupsik
    1. Orel Сегодня, 19:15
      Цитата: pupsik
      а коррупция и не эффективность в России вечные.


      Все равно отвечать должна власть, на то она и существует, а не чтобы тусоваться красиво у кормушки. Если власть не справляется, то ее надо менять.
      Orel
    2. Стропорез Сегодня, 19:20
      Цитата: pupsik
      а коррупция и не эффективность в России вечные. И именно они портят жизнь россиянам, а не политические "лошадки".

      Вы употребляете типичный пропагандистский ход власти,мол,везде и всегда воруют, так ,что терпите имперцы,а мы правим,как умеем.
      Так что , не надо валить с больной головы на здоровую.
      Стропорез
  2. Vard Сегодня, 18:24
    У них в голове не укладывается... всё что они делают, настаивает людей против того, к чему они тянут... Может там и есть что-то хорошее, но то как они это подают...
    Vard
    1. Orel Сегодня, 19:18
      Цитата: Vard
      Может там и есть что-то хорошее, но то как они это подают...


      У оппозиции нет возможностей что-то громко подавать в народ. Возможности крайне ограниченные. СМИ монополизированы, кругом промывают мозги людям и внушают, что граждане России при другой власти жить лучше не смогут никогда, как будто на Путине и компании свет клином сошелся. Весь цивилизованный мир как-то живет и развивается при регулярной смене личностей во власти. Людей превратили в злобное и глупое стадо, которое занимается только скрепами, Сирией, Западом и Украиной. Оппозиция сегодня только Навальный. Я не все его взгляды разделяют, однако только он ведет какую политическую кампанию, встречи устраивает, по регионам ездит, программа у него есть, а у остальной "оппозиции" - пустое место. Или прикормленные уже, так называемые - "системные" оппозиционеры. Слово то какое глупое - системные. Все равно, что договорные в футболе.
      Orel
Картина дня