Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России

Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает — люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) войдет в состав России при изменении международной ситуации в пользу Москвы. Такое мнение на прямой линии высказал глава ДНР Александр Захарченко, стенограмма опубликована на его официальном сайте Как полагает Захарченко, вхождение в состав другого государства — всегда двустороннее движение:По мнению главы ДНР, «при изменении международных раскладов в пользу России она сама» предложит самопровозглашенной республике «варианты совместного существования».Захарченко в мае заявлял, что республика нацелена на вхождение в состав России по примеру Крыма. Напомним, ранее он сообщил, что восстановление территориальной целостности ДНР состоится в нужный исторический момент и с минимальными потерями.Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го после референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в этих регионах.