19:17 02 ноября

Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) войдет в состав России при изменении международной ситуации в пользу Москвы. Такое мнение на прямой линии высказал глава ДНР Александр Захарченко, стенограмма опубликована на его официальном сайте.

Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России


Как полагает Захарченко, вхождение в состав другого государства — всегда двустороннее движение:


Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает — люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России


По мнению главы ДНР, «при изменении международных раскладов в пользу России она сама» предложит самопровозглашенной республике «варианты совместного существования».

Захарченко в мае заявлял, что республика нацелена на вхождение в состав России по примеру Крыма. Напомним, ранее он сообщил, что восстановление территориальной целостности ДНР состоится в нужный исторический момент и с минимальными потерями.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го после референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в этих регионах.

Использованы фотографии: http://dnr-live.ru/
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Комментарии 28

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  1. Донской Сегодня, 18:19
    Как показывает история, в нашем мире возможно все. Так как прогноз на развал украины в скором времени не осуществится, время сегодня играет на Украину. Сами по себе ЛДНР в таком подвешенном состоянии долго существовать не могут, так что скоро придется определиться, присоединять или отдать киеву на растерзание.
    Донской
    1. volodya Сегодня, 18:31
      Цитата: Донской
      Как показывает история, в нашем мире возможно все

      А вот запад и в том числе Польша обрадовались бы этому! Сразу разорвали бы остатки на куски!Вниз всё уже готово,ждут только удобного случая!
      volodya
      1. volodya Сегодня, 18:45
        Пишу"у них"получается "вниз",что такое?
        volodya
    2. NIKNN Сегодня, 18:38
      Цитата: Донской
      отдать киеву на растерзание.

      ВВП сказал "ни за что", надеюсь на это. От сюда вывод, что не так уж и далеко до решения проблемы..., надеюсь.
      NIKNN
      1. 210окв Сегодня, 18:47
        Я сомневаюсь что решение проблемы скоро.Во всяком случае режим в Киеве будет гадить,тянуть и ещё раз тянуть
        Может после выборов главнюка там что нибудь изменится.
        Цитата: NIKNN
        Цитата: Донской
        отдать киеву на растерзание.

        ВВП сказал "ни за что", надеюсь на это. От сюда вывод, что не так уж и далеко до решения проблемы..., надеюсь.
        210окв
        1. NIKNN Сегодня, 18:49
          Цитата: 210окв
          режим в Киеве будет гадить,тянуть и ещё раз тянуть

          Ну в этом то сомнений вообще не может юыть, но и на вечно ее оставлять просто нельзя. request
          NIKNN
        2. Pirogov Сегодня, 19:16
          Цитата: 210окв
          Я сомневаюсь что решение проблемы скоро.Во всяком случае режим в Киеве будет гадить,тянуть и ещё раз тянуть
          Может после выборов главнюка там что нибудь изменится.

          А что может поменяться после выборов ? Если ВВП хотел бы уже давно решил этот вопрос.
          Pirogov
  2. RASKAT Сегодня, 18:22
    Напомним, ранее он сообщил, что восстановление территориальной целостности ДНР состоится в нужный исторический момент и с минимальными потерями.
    Возможно после очередного майдана, на котором в очередной раз незаконно свергнут власть на украине.
    RASKAT
    1. резервист Сегодня, 18:29
      Возможно после очередного майдана

      Как только американцы введут войска на Украину - сразу признают ДНР и ЛНР и присоединят к России...
      резервист
      1. ватник Сегодня, 18:33
        Цитата: резервист
        Как только американцы введут войска на Украину - сразу признают ДНР и ЛНР и присоединят к России...

        Скорее всего ДНР и ЛНР войдут в состав России если киевский режим вновь начнёт полномасштабную агрессию против республик и им будет угрожать реальная опасность геноцида.
        ватник
        1. 210окв Сегодня, 18:51
          Лишь бы в этом случае время не упустить.Войска хунты под Донецком и Луганском..
          Цитата: ватник
          Цитата: резервист
          Как только американцы введут войска на Украину - сразу признают ДНР и ЛНР и присоединят к России...

          Скорее всего ДНР и ЛНР войдут в состав России если киевский режим вновь начнёт полномасштабную агрессию против республик и им будет угрожать реальная опасность геноцида.
          210окв
      2. лаврентий павлович Сегодня, 18:38
        Цитата: резервист
        Возможно после очередного майдана

        Как только американцы введут войска на Украину - сразу признают ДНР и ЛНР и присоединят к России...

        Там уже полно полосатиков. Войска РФ надо было вводить еще вчера, как бы не опоздать. А Украину отдавать западу нельзя ни в коем случае.
        лаврентий павлович
        1. Orel Сегодня, 19:11
          Цитата: лаврентий павлович
          А Украину отдавать западу нельзя ни в коем случае.


          Уже отдали. Можно давно забыть об этом. Взять смогли только то, что получилось. Крым и разрушенный, обнищавший из-за войны Донбасс с неопределенным статусом на десятилетия теперь.
          Orel
  3. Teberii Сегодня, 18:22
    Вилами по воде,конкретно -мы хотим в Россию.Ситуация пока сложная.Но нужно больше конкретики.
    Teberii
  4. Essex62 Сегодня, 18:33
    Кремль даёт задний ход?
    Essex62
  5. Волька Сегодня, 18:37
    но пока России выгодно чтобы ЛДНР были самостоятельны
    Волька
    1. Fkjydjckfrgh Сегодня, 18:50
      Поставил +, но только не России а властям (пока там стрельба - они "непокабелимы")
      Fkjydjckfrgh
    2. Банщик-М Сегодня, 19:00
      Цитата: Волька
      но пока России выгодно чтобы ЛДНР были самостоятельны

      И они отлично держаться !
      Как Жуков говорил "Стоять на смерть!"

      Пока так у всех нас.. soldier
      Банщик-М
  6. Симон Сегодня, 18:40
    Цитата: Донской
    Как показывает история, в нашем мире возможно все. Так как прогноз на развал украины в скором времени не осуществится, время сегодня играет на Украину. Сами по себе ЛДНР в таком подвешенном состоянии долго существовать не могут, так что скоро придется определиться, присоединять или отдать киеву на растерзание.

    Не согласен! Пока сильная Россия рядом, в обиду ЛНР и ДНР в обиду не даст. Варианты есть - признать эти республики и официально помогать им.
    Симон
  7. Siegen Сегодня, 18:41
    - Мыкола, знаешь, що Украина когда-то входила в состав России?
    - Нэ може такого быть, Панас!
    - Почему?
    - Хиба ж мы сепаратисты? what
    Siegen
  8. Sergei75 Сегодня, 18:46
    Ещё один "Крым" тяжко будет вынести.
    Может они Киев возьмут и будет целая Украина?
    Sergei75
  9. Банщик-М Сегодня, 18:54
    «при изменении международных раскладов в пользу России она сама» предложит самопровозглашенной республике «варианты совместного существования».

    Ну по факту мы уже давно совместно существуем...
    А по сути нам Сирию нужно зачистить и там закрепиться! А потом уже Киевом займемся ..
    Держись Донбасс! В обиду не дадим ..
    Банщик-М
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:07
      Виталий, выезжай на зачистку Киева, чуть скажишь, что я послал! !! am
      Геркулесыч
  10. Не либероид Русский Сегодня, 19:04
    а мнение жителей России когда будут спрашивать ?
    Не либероид Русский
    1. Вадим237 Сегодня, 19:10
      А ни когда не будут - жителей много и мнения у всех разные.
      Вадим237
  11. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Только вот, я так думаю, что раньше в состав России войдет Северная Корея sad чем ЛЛНР! !! sad Наши либеры не допустят вхождения республики в состав России! !!
    Геркулесыч
  12. Идущий Сегодня, 19:12
    По мнению главы ДНР, «при изменении международных раскладов в пользу России она сама» предложит самопровозглашенной республике «варианты совместного существования».


    Рано или поздно , но это случится.
    Идущий
  13. DPN Сегодня, 19:17
    Жаль что упустили возможность в 2014 году,сейчас всё сложнее и кровушки наверное будет по более.
    DPN
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