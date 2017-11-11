ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 3

Кавказский ТВД

Примечания

Планируя Эрзерумскую операцию (28. 12. 1915 г. – 03. 02. 1916 г.), командование Кавказской армией фактически предвосхитило метод А. А. Брусилова.Для того чтоб турки не смогли увидеть направление главного удара и осуществить войсковые переброски с других участков обширного русско-турецкого фронта, одновременно с переходом в наступление 1-го Кавказского армейского корпуса, наносящего главный удар, демонстрационные действия должен был осуществлять 2-й Туркестанский армейский корпус, и проявлять активность Приморский отряд (на батумском направлении), 4-й Кавказский армейский корпус (на эриванском направлении), Ван-Азербайджанский отряд (на ванском и урмийском направлениях). Каждый комкор считал, что его участок - главный.4-я кавказская стрелковая дивизия вышла противнику в тыл, и 04. 01. 1916 г. турки начали отходить к Эрзеруму. Осуществив тяжелый переход через горы, 7 января русским удалось выйти к хребту Деве-бойну. И 3 февраля крепость, считавшаяся неприступной, была взята.В Эрзерумской операции русские пленили свыше 20000 турецких солдат и офицеров, захватили свыше 450 орудий. Турецкая 3-я армия, потеряв более половины состава и почти всю артиллерию, была разгромлена.Эрзерумская операция была тщательно продумана и грамотно реализована. Британские специалисты отмечали, что единственной армией, которая могла победить в таких тяжелых условиях, была русская. Залогом удачи стали мощь Кавказской армии и стратегические и организаторские способности генерала Юденича. Взятие позиций Деве-Бойну, считавшихся неприступными, стало подвигом, удивившим союзников России и оставившем тягостное впечатление в Берлине. Турки потеряли крупнейшую оперативную базу на стыке важнейших дорог – в результате были разрушены связность и монолитность всего турецкого фронтаПадение Эрзерума потребовало срочной переброски турецким командованием подкреплений на Кавказский ТВД с других фронтов – и обстановка для английских войск в Месопотамии и в районе Суэцкого канала была облегчена. Летом 1916 г. на Кавказском ТВД, кроме 3-й армии, турки сосредотачивают 2-ю армию, переброшенную по Багдадской железной дороге.Оперативные действия Приморского отряда при поддержке сил Черноморского флота в Трапезундской операции 23. 01. – 05. 04. - эталон комбинированной операции сухопутных войск при поддержке флота. 21. 02. в тыл турецких войск был высажен десант, а 24. 02. взят г. Ризе. 5 апреля русские вошли в г. Трапезунд - после Эрзерума важнейший коммуникационный центр турецких войск и важный административный пункт.В Эрзинджанской операции 18. 05. – 20. 07. в русские руки попал г. Эрзинджан - важнейший транспортный узел. А в Огнотской операции 21. 07. – 29. 08., несмотря на превосходство противника, войска Кавказской армии нанесли поражение и 2-й армии, захватив г. Муш. В последней операции 3 русских корпуса противостояли 4 турецким, русские войска потеряли около 20000 человек, турецкие — около 60000 человек.К концу этой кампании оперировавшая на ТВД Кавказская армия перевыполнила все стоявшие перед ней задачи, и Закавказье было обеспечено от вторжения противника на всем огромном фронте. После падения Эрзерума турецкое правительство начинает искать путь к сепаратному миру.Кавказская армия питала германо-австрийский фронт, активно взаимодействовала с союзниками. Операции армии - эталон мастерства и воплощение суворовских принципов проведения боевых действий. На Кавказском ТВД в 1916 г. одна русская армия разгромила две турецкие.О значимости ТВД Восточного фронта в кампании 1916 г. свидетельствует тот факт, что к концу года только германцы сосредоточили на нем 8 своих армий и армейских групп (8-я, 10-я, 12-я, Южная и Бугская армии, армейские группы Р. фон Войрша, Ф. фон Шольца и Г. фон Гронау), в то время как на Французском фронте находилось 10 армий и армейских групп. С учетом 2 германских армий на Румынском фронте (9-я и Дунайская) и 1 — на Салоникском фронте (11-я армия), видно, что из германских 21 армии и армейских группы 10 притянул Русско-румынский фронтЕсли кратко коснуться потерь противника на рассмотренных ТВД в 1916 г., то необходимо отметить следующее.На Прибалтийско-Белорусском ТВД германские войска потеряли около 100000 человек (лишь Нарочская операция, Барановичи и Митавская операция обошлись им в 40000, 40000 и 3500 человек соответственно).Наибольшие потери были понесены противником на Галицийском и Румынском ТВД. Во время сражений с Юго-Западным фронтом германцы были вынуждены перебросить (в придачу к своим войскам уже сосредоточенным на Галицийском ТВД) в июне - ноябре на Русско-Румынский фронт части 34 пехотных дивизий, понесших тяжелые потери (так, лишь армия А. фон Линзингена только в мае потеряла более 82000 человек - 51% своего состава). А всего в ходе Наступления Юго-Западного фронта австро-германские войска понесли общие потери в более чем миллион человек (только пленными к 1 ноября - до 9000 офицеров и 408000 рядовых). Западные историки, считая Брусиловское наступление самой крупной победой Антанты 1916 года, приводят и более высокие цифры. Так, Д. Киган считает, что в этих боях 400000 австрийцев попало в плен и 600000 австрийцев было убито и ранено. Германские войска, противостоящие Наступлению Юго-Западного фронта, потеряли 350000 человекТ. к. общие потери немцев на Русском фронте в кампании 1916 г. составили свыше 400000 человек), а австрийцев до 700000 человек - мы видим что 3/4 германских и 100% австрийских потерь пришлись на Галицийский и Румынский ТВД.Потери Юго-Западного фронта в ходе всей кампании 1916 г. были наиболее тяжелыми — только с начала Брусиловского прорыва (22 мая) по 30 июня они составили до полумиллиона солдат и офицеров (62000 убитых и умерших от ран, 377000 раненых и больных, около 60000 пропавших без вести). Общие потери русской армии за операцию — до миллиона бойцовПотери турок на Кавказском ТВД в 1916 г. - более 100000 человек. Как мы отмечали, лишь в ходе Эрзерумской операции были пленены более 20000 турок. В Эрзинджанской операции войска Кавказской армии захватили 17000 пленных (во многих турецких ротах осталось по 20—25 бойцов и 3-я армия, потеряв боеспособность, не смогла объединить усилия с действиями вновь прибывшей 2-й армии, переброшенной на Кавказский ТВД чтобы переломить оперативно-стратегическую ситуацию). Турецкие армии были разгромлены по очереди - в ходе Огнотской операции 2-я армия также была разбита и потеряла около 60000 (из 81000 первоначального состава) человек.В итоге к концу года в 3-й армии осталось лишь 78, а во 2-й - 64 батальона (ранее их общий состав - 309 батальонов). Армии сократились более чем наполовину. А ведь в их ряды влились 126 батальонов (14 пехотных дивизий), ранее участвовавших в Дарданелльской операции: 10 в состав 2-й армии, а 4 вошли в состав 3-й. Дивизии дарданелльских ветеранов, отличавшиеся высоким боевым духом и имевшие позитивный боевой опыт, были перемолоты на Кавказском ТВД, не попав в Месопотамию и Сирию.16 пехотных дивизий турок были воссозданы после их уничтожения на Кавказском ТВД (в т. ч. 5 дивизий – дважды). В 1916 г. в боях были уничтожены: в 3-й армии - 9 дивизий, а во 2-й армии - 4 дивизии.На всех ТВД в кампании 1916 г. русские захватили не менее 1100 орудий и 2000 пулемётов — в основном за счёт Наступления Юго-Западного фронта (581 орудие, 1795 пулемётов, 448 минометов и бомбометов) и Эрзерумской операции (450 орудий).Все ТВД Восточного фронта выполняли важные функции.Прибалтийско-Белорусский ТВД оттянул на себя основную массу германских соединений на Русском фронте, Галицийский ТВД выполнял стратегическую ударную задачу, а Румынский и Кавказский ТВД - решали важнейшие коалиционные задачи.Кампания 1916 г. позволила Антанте овладеть стратегической инициативой - и, прежде всего, благодаря усилиям русской Действующей армии.