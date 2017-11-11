ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 3
Кавказский ТВД
Планируя Эрзерумскую операцию (28. 12. 1915 г. – 03. 02. 1916 г.), командование Кавказской армией фактически предвосхитило метод А. А. Брусилова.
Командующий КА генерал от инфантерии Н. Н. Юденич
Для того чтоб турки не смогли увидеть направление главного удара и осуществить войсковые переброски с других участков обширного русско-турецкого фронта, одновременно с переходом в наступление 1-го Кавказского армейского корпуса, наносящего главный удар, демонстрационные действия должен был осуществлять 2-й Туркестанский армейский корпус, и проявлять активность Приморский отряд (на батумском направлении), 4-й Кавказский армейский корпус (на эриванском направлении), Ван-Азербайджанский отряд (на ванском и урмийском направлениях). Каждый комкор считал, что его участок - главный.
Схема 7. Кавказский ТВД к концу 1915 г. Корсун Н. Г. Эрзерумская операция. М., 1938
4-я кавказская стрелковая дивизия вышла противнику в тыл, и 04. 01. 1916 г. турки начали отходить к Эрзеруму. Осуществив тяжелый переход через горы, 7 января русским удалось выйти к хребту Деве-бойну. И 3 февраля крепость, считавшаяся неприступной, была взята.
В Эрзерумской операции русские пленили свыше 20000 турецких солдат и офицеров, захватили свыше 450 орудий. Турецкая 3-я армия, потеряв более половины состава и почти всю артиллерию, была разгромлена.
Эрзерумская операция была тщательно продумана и грамотно реализована. Британские специалисты отмечали, что единственной армией, которая могла победить в таких тяжелых условиях, была русская. Залогом удачи стали мощь Кавказской армии и стратегические и организаторские способности генерала Юденича [19]. Взятие позиций Деве-Бойну, считавшихся неприступными, стало подвигом, удивившим союзников России и оставившем тягостное впечатление в Берлине [20]. Турки потеряли крупнейшую оперативную базу на стыке важнейших дорог – в результате были разрушены связность и монолитность всего турецкого фронта [21].
Падение Эрзерума потребовало срочной переброски турецким командованием подкреплений на Кавказский ТВД с других фронтов – и обстановка для английских войск в Месопотамии и в районе Суэцкого канала была облегчена. Летом 1916 г. на Кавказском ТВД, кроме 3-й армии, турки сосредотачивают 2-ю армию, переброшенную по Багдадской железной дороге.
Схема 8. Кавказский ТВД
Оперативные действия Приморского отряда при поддержке сил Черноморского флота в Трапезундской операции 23. 01. – 05. 04. - эталон комбинированной операции сухопутных войск при поддержке флота. 21. 02. в тыл турецких войск был высажен десант, а 24. 02. взят г. Ризе. 5 апреля русские вошли в г. Трапезунд - после Эрзерума важнейший коммуникационный центр турецких войск и важный административный пункт.
В Эрзинджанской операции 18. 05. – 20. 07. в русские руки попал г. Эрзинджан - важнейший транспортный узел. А в Огнотской операции 21. 07. – 29. 08., несмотря на превосходство противника, войска Кавказской армии нанесли поражение и 2-й армии, захватив г. Муш. В последней операции 3 русских корпуса противостояли 4 турецким, русские войска потеряли около 20000 человек, турецкие — около 60000 человек.
К концу этой кампании оперировавшая на ТВД Кавказская армия перевыполнила все стоявшие перед ней задачи, и Закавказье было обеспечено от вторжения противника на всем огромном фронте. После падения Эрзерума турецкое правительство начинает искать путь к сепаратному миру.
Схема 9. Кавказский ТВД (армянское плоскогорье)
Кавказская армия питала германо-австрийский фронт, активно взаимодействовала с союзниками. Операции армии - эталон мастерства и воплощение суворовских принципов проведения боевых действий. На Кавказском ТВД в 1916 г. одна русская армия разгромила две турецкие.
О значимости ТВД Восточного фронта в кампании 1916 г. свидетельствует тот факт, что к концу года только германцы сосредоточили на нем 8 своих армий и армейских групп (8-я, 10-я, 12-я, Южная и Бугская армии, армейские группы Р. фон Войрша, Ф. фон Шольца и Г. фон Гронау), в то время как на Французском фронте находилось 10 армий и армейских групп. С учетом 2 германских армий на Румынском фронте (9-я и Дунайская) и 1 — на Салоникском фронте (11-я армия), видно, что из германских 21 армии и армейских группы 10 притянул Русско-румынский фронт [22].
Если кратко коснуться потерь противника на рассмотренных ТВД в 1916 г., то необходимо отметить следующее.
На Прибалтийско-Белорусском ТВД германские войска потеряли около 100000 человек (лишь Нарочская операция, Барановичи и Митавская операция обошлись им в 40000, 40000 и 3500 человек соответственно).
Наибольшие потери были понесены противником на Галицийском и Румынском ТВД. Во время сражений с Юго-Западным фронтом германцы были вынуждены перебросить (в придачу к своим войскам уже сосредоточенным на Галицийском ТВД) в июне - ноябре на Русско-Румынский фронт части 34 пехотных дивизий, понесших тяжелые потери (так, лишь армия А. фон Линзингена только в мае потеряла более 82000 человек - 51% своего состава). А всего в ходе Наступления Юго-Западного фронта австро-германские войска понесли общие потери в более чем миллион человек (только пленными к 1 ноября - до 9000 офицеров и 408000 рядовых). Западные историки, считая Брусиловское наступление самой крупной победой Антанты 1916 года, приводят и более высокие цифры. Так, Д. Киган считает, что в этих боях 400000 австрийцев попало в плен и 600000 австрийцев было убито и ранено. Германские войска, противостоящие Наступлению Юго-Западного фронта, потеряли 350000 человек [23].
Т. к. общие потери немцев на Русском фронте в кампании 1916 г. составили свыше 400000 человек [24]), а австрийцев до 700000 человек - мы видим что 3/4 германских и 100% австрийских потерь пришлись на Галицийский и Румынский ТВД.
Потери Юго-Западного фронта в ходе всей кампании 1916 г. были наиболее тяжелыми — только с начала Брусиловского прорыва (22 мая) по 30 июня они составили до полумиллиона солдат и офицеров (62000 убитых и умерших от ран, 377000 раненых и больных, около 60000 пропавших без вести [25]). Общие потери русской армии за операцию — до миллиона бойцов [26].
Потери турок на Кавказском ТВД в 1916 г. - более 100000 человек. Как мы отмечали, лишь в ходе Эрзерумской операции были пленены более 20000 турок. В Эрзинджанской операции войска Кавказской армии захватили 17000 пленных (во многих турецких ротах осталось по 20—25 бойцов и 3-я армия, потеряв боеспособность, не смогла объединить усилия с действиями вновь прибывшей 2-й армии, переброшенной на Кавказский ТВД чтобы переломить оперативно-стратегическую ситуацию). Турецкие армии были разгромлены по очереди - в ходе Огнотской операции 2-я армия также была разбита и потеряла около 60000 (из 81000 первоначального состава) человек.
В итоге к концу года в 3-й армии осталось лишь 78, а во 2-й - 64 батальона (ранее их общий состав - 309 батальонов). Армии сократились более чем наполовину [27]. А ведь в их ряды влились 126 батальонов (14 пехотных дивизий), ранее участвовавших в Дарданелльской операции: 10 в состав 2-й армии, а 4 вошли в состав 3-й. Дивизии дарданелльских ветеранов, отличавшиеся высоким боевым духом и имевшие позитивный боевой опыт, были перемолоты на Кавказском ТВД, не попав в Месопотамию и Сирию.
16 пехотных дивизий турок были воссозданы после их уничтожения на Кавказском ТВД (в т. ч. 5 дивизий – дважды). В 1916 г. в боях были уничтожены: в 3-й армии - 9 дивизий, а во 2-й армии - 4 дивизии.
На всех ТВД в кампании 1916 г. русские захватили не менее 1100 орудий и 2000 пулемётов — в основном за счёт Наступления Юго-Западного фронта (581 орудие, 1795 пулемётов, 448 минометов и бомбометов) и Эрзерумской операции (450 орудий).
Все ТВД Восточного фронта выполняли важные функции.
Прибалтийско-Белорусский ТВД оттянул на себя основную массу германских соединений на Русском фронте, Галицийский ТВД выполнял стратегическую ударную задачу, а Румынский и Кавказский ТВД - решали важнейшие коалиционные задачи.
Кампания 1916 г. позволила Антанте овладеть стратегической инициативой - и, прежде всего, благодаря усилиям русской Действующей армии.
Примечания
19. The Great World War. V. 5. L., 1917. P. 177.
20. Ibid. P. 182.
21. Ibid. P. 186.
22. Боевое расписание германской армии. Пг., 1917. С. 3, 4.
23. Киган Д. Первая мировая война. М., 2004. С. 387.
24. Подполковник Лярше. Некоторые статистические данные. С. 125.
25. Стратегический очерк. Ч. 5. С. 73.
26. Кузнецов Б.И. Кампания 1916 года на фронтах Первой мировой империалистической войны. М., 1941. С. 72.
27. Корсун Н. Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. С. 76.
Трофеи Эрзерумской операции. Картины войны
Автор: Олейников Алексей
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