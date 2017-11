The National Interest: Как ВМС США «помогают» российским субмаринам

Статья «How the U.S. Navy Is 'Helping' Russia's Submarines Become Even More Deadly»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-us-navy-helping-russias-submarines-become-even-more-22902

Несколько лет назад российское руководство объявило о начале разработке перспективной атомной подводной лодки под шифром «Хаски». Вскоре стало известно, что такие корабли будут относиться к условному пятому поколению АПЛ и получат ряд важных возможностей. Основная масса подробностей проекта пока не оглашалась, что, однако, не мешает появлению различных оценок и публикаций в отечественной или зарубежной прессе.25 октября американское издание The National Interest опубликовало в рубрике The Buzz новую статью Дэйва Маджумдара «How the U.S. Navy Is 'Helping' Russia's Submarines Become Even More Deadly» – «Как ВМС США «помогают» российским субмаринам стать еще более смертоносными». Темой этого материала стал один из перспективных российских проектов в области развития подводного флота, а также его связь с некоторыми другими разработками.Свою статью Д. Маджумдар начинает с указаний на характерные особенности новых российских проектов. По его словам, программа разработки нового поколения подлодок для военно-морского флота России создается с оглядкой на деятельность военно-морских сил Соединенных Штатов.Задача дальнейшего развития подводного флота будет решаться при помощи проекта с шифром «Хаски». По данным, доступным американскому автору, проект «Хаски» предусматривает строительство трех типов атомной подводной лодки. Первым представителем такого семейства станет базовая субмарина с ядерной энергетической установкой и торпедным вооружением (SSN по американской классификации или ПЛАТ по российской). Вторым – подлодка-носитель крылатых ракет (SSGN – ПЛАРК). Также в семейство войдет ракетный крейсер стратегического назначения, вооруженный баллистическими ракетами (SSBN – РПКСН).Строительство кораблей новых типов может стартовать уже в 2020-21 годах. Приводя эту информацию, Д. Маджумдар ссылается на публикацию российского интернет-издания «Лента.ру» под названием «Подводный дефицит» за авторством Ильи Крамника, опубликованную в середине июля текущего года.Автор The National Interest отмечает, что российские специалисты стремятся обеспечить максимальную унификацию трех перспективных подлодок семейства. Одновременно с этим корабли линейки «Хаски» по своей концепции во многом похожи на американские АПЛ типа Virginia. Эти субмарины были созданы и поставлены в серию после завершения Холодной войны, когда выяснилось, что существующие многоцелевые лодки проекта Seawolf оказываются слишком дорогими для эксплуатации в имеющихся условиях.Изначально подлодка Virginia создавалась как представитель класса SSN / ПЛАТ и являлась охотником, несущим торпедное вооружение. Впоследствии в проект был внедрен комплекс Virginia Payload Module (VPM), позволивший лодкам нести ударное ракетное вооружение. Благодаря этому корабли смогли перейти в класс SSGN – многоцелевых АПЛ с ракетным оружием. Автор отмечает, что будущие стратегические подлодки типа Columbia, по целому ряду причин, можно будет считать дальнейшим развитием идеологии, заложенной в проекте Virginia. Сходство будет заключаться в использовании «старых» идей и решений вместе с увеличенным корпусом и иным оружием.В статье «Ленты.ру», на которую ссылается Д. Маджумдар, утверждается, что российский проект «Хаски» будет развиваться схожим образом. Первая модификация подлодки в будущем станет основой для нескольких новых версий с иными возможностями.По имеющимся данным, перспективная АПЛ типа «Хаски» в исходной версии (ПЛАТ / SSN) будет иметь водоизмещение порядка 8-9 тыс. т. Максимальная скорость хода оценивается в 32-33 узла. Основным оружием субмарины станут торпедные аппараты, при помощи которых она сможет использовать существующие торпеды, а также морские мины разных типов. Кроме того, торпедные аппараты можно будет применять в качестве пусковых установок для крылатых ракет. Наконец, российские военные желают, чтобы подлодки нового типа могли перевозить бойцов спецподразделений и их оборудование. Последняя задача, что любопытно, уже решается американскими подлодками Virginia-class.Две модификации подлодки, способные нести крылатые и баллистические ракеты, предлагается строить путем «растягивания» имеющегося корпуса и интеграции дополнительной секции-отсека с соответствующим оснащением. Подобным образом ранее была осуществлена модернизация американских подлодок Virginia. Они получали дополнительную секцию корпуса, укомплектованную пусковой установкой VPM. В составе последней имеется четыре шахты, каждая из которых вмещает до семи ракет в транспортно-пусковом контейнере типа Multiple All-up-round Canister (MAC).Российские специалисты, насколько известно автору, тоже рассматривают возможность использования устройств по типу американского изделия MAC. Это позволит в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями превратить подводный крейсер стратегического назначения в многоцелевую подлодку. После установки нового пускового устройства в каждой из шахт для баллистических ракет сможет находиться до пяти или семи изделий иного назначения. Похожим образом ранее были переоборудованы четыре американские АПЛ типа Ohio: в шахты для ракет Trident II установили аппаратуру для запуска ракет Tomahawk.Перспективная АПЛ Columbia может считаться увеличенной и доработанной версией подлодки Virginia, сохраняющей большинство внутренних систем и механизмов. Похожим образом, по разным оценкам, будет обстоять дело и с новейшим российским проектом «Хаски». К примеру, в статье «Ленты.ру», цитируемой Д. Маджумдаром, упоминалось, что новые российские подлодки могут получить часть устройств и агрегатов от современных кораблей проектов 955А «Борей» и 885М «Ясень».Стратегическая и многоцелевая подлодки существующих типов могут «поделиться» с перспективной основными элементами. Так, возможно заимствование ядерной энергетической установки, построенной вокруг водо-водяного реактора. Также возможно применение уже существующих гидроакустических систем, радиоэлектронного оборудования и т.д.Российские военные, как отмечает автор The National Interest, надеются, что перспективная атомная подводная лодка типа «Хаски» будет отличаться от существующих «Ясеней» меньшей ценой. Корабли проекта 885М являются прекрасными представителями своего класса, но чрезвычайно дороги. Действительно, если принимать во внимание возможную экономию на тех или иных составляющих проекта, программа строительства «Хаски» позволит сократить стоимость готовых кораблей и довести ее до приемлемых значений.Общая численность лодок с торпедным или ракетным вооружением может быть доведена до 16-20 единиц или больше. В идеале Москва желает заказывать новую подлодку раз в два года со сдачей готового корабля не позже чем через четыре с половиной года после закладки. Таким образом, если все процессы будут идти в соответствии с планами и графиками, головная субмарина «Хаски» поступит на службу в 2025 году, а серийное производство будет продолжаться в течение тридцатых годов.«Хаски» в конфигурации ракетного подводного крейсера стратегического назначения начнут строиться лишь в отдаленном будущем – когда завершится выполнение заказа на серийные лодки проекта «Борей». Как писал летом И. Крамник для «Ленты.ру», если Москва не сможет достичь новых договоренностей с Соединенными Штатами в области ядерных вооружений, ей придется модернизировать свои стратегические силы. Одним из методов такой модернизации станет строительство новых подводных ракетоносцев.Тем временем американские специалисты, наблюдающие за текущими процессами в России, остаются в недоумении. К примеру, исследователь Майкл Кофмен из аналитической организации Center for Naval Analyses несколько озадачен имеющейся ситуацией и не может понять, зачем российскому флоту нужен еще один проект подлодки класса SSGN, дополняющий строящиеся корабли серии «Ясень». Кроме того, по его мнению, больший приоритет должен иметь проект АПЛ класса SSN – многоцелевого «охотника» с торпедным вооружением.В финале своей статьи Дэйв Маджумдар приходит к определенным выводам. Он полагает, что в том случае, если российские военные и специалисты все же смогут сформировать полноценную концепцию своей перспективной АПЛ «Хаски», то Москва получит новые возможности. Кремль сможет запустить строительство большого числа подлодок, и новая серийная техника обеспечит постепенную замену кораблей советского производства, до сих пор составляющих основу подводного флота. Однако даже после получения большого количества лодок «Хаски» подводные силы военно-морского флота России не смогут стать такой же угрозой, какой раньше была группировка советских подлодок.***Проект перспективной атомной подводной лодки «Хаски» ожидаемо привлекает внимание отечественных и зарубежных специалистов, а также широкой общественности. Большой интерес в сочетании с минимумом доступной информации приводит к известным последствиям в виде оценок, прогнозов, обсуждений и даже откровенных спекуляций. Ярким примером попытки оценки еще не разработанного проекта и еще не построенной подлодки является недавняя статья издания The National Interest.В заголовок статьи Дэйва Маджумдара вынесен вопрос: как американский флот «помогает» российским подлодкам? В самом материале приводятся любопытные сведения и сравнения, дающие ответ. Автор отмечает, что основные идеи, предлагаемые для использования в перспективных российских проектах, в целом не являются принципиально новыми и неизвестными.Таким образом, выходит, что американское судостроение, развивая субмарины для своего флота, предложило и реализовало несколько новых идей, вскоре показавших весь свой потенциал. Российские инженеры, в свою очередь, «подсмотрели» за зарубежными коллегами и решили использовать несколько наиболее интересных идей. Их применение даст очевидные преимущества технического, технологического и эксплуатационного характера.По известным данным, программа «Хаски» предусматривает строительство нескольких типов подводных лодок различного назначения, имеющих максимально возможную степень унификации. Для решения этой задачи предлагается использовать набор общих агрегатов и систем, дополняемых необходимым оборудованием. В частности, ракетное вооружение разных типов может располагаться в отдельных «вставных» отсеках, установленных в стандартный унифицированный корпус.Идея добавляемого ракетного отсека уже была использована и доведена до практического применения в рамках американского проекта Virginia Payload Module. Теперь она – хотя и в измененном виде – может быть применена в проекте «Хаски». Также перспективная российская субмарина может быть оснащена универсальными шахтными пусковыми установками, которые смогут использоваться с баллистическими ракетами либо со специальными контейнерами для нескольких крылатых или противокорабельных ракет. Оснащение крупной шахты дополнительным модулем для оружия меньших габаритов так же было опробовано американской промышленностью – при глубокой модернизации АПЛ типа Ohio.С определенной точки зрения последовательное использование общих идей в проектах разных стран действительно может выглядеть как заимствование. Может создаваться впечатление, что российские инженеры изучили свои и чужие наработки, а также нашли самые удачные идеи. Теперь последние могут использоваться в перспективных проектах. Поскольку подобные решения уже прошли теоретическую, практическую и эксплуатационную проверку силами американской промышленности и военно-морских сил, заголовок статьи из The National Interest имеет определенный смысл. Своими предыдущими работами США в определенном смысле помогли дальнейшему развитию российского флота.Впрочем, несмотря на ожидаемое сходство, следует учесть разницу в предпосылках к появлению проектов, упомянутых Д. Маджумдаром. Модернизация АПЛ типа Virginia осуществлялась с целью повышения огневой мощи за счет использования новой пусковой установки. Перестройка лодок проекта Ohio, в свою очередь, предназначалась для сокращения количества стратегических ракетоносцев с одновременным увеличением флота многоцелевых АПЛ при приемлемых затратах. Российский проект «Хаски» преследует иные цели. Заказчик и исполнитель намерены унифицировать подлодки разного назначения, получив желаемые результаты тактико-технического рода, но сократив стоимость строительства и эксплуатации техники.Так или иначе, судя по опубликованной к настоящему времени информации, перспективный проект подлодок семейства «Хаски» может иметь определенное сходство с некоторыми зарубежными разработками. Тем не менее, пока подобные выводы базируются лишь на отрывочных данных и предположениях. Каким будет результат нового российского проекта, и был ли прав Д. Маджумдар, писавший о «помощи» со стороны ВМС США, – покажет время. Первые лодки «Хаски» могут быть построены уже в начале следующего десятилетия.