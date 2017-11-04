Пост сдал – пост принял: новые британские беспредельщики в Прибалтике

Как известно, НАТО защищает жителей Пакбалтики от «российской агрессии». С этой целью на западные границы альянса (Польша, Латвия, Литва, Эстония) на ротационной основе приезжают американские, французские, канадские, немецкие, испанские и британские военнослужащие. Здесь речь пойдет о последних.С марта текущего года британские военнослужащие из 5-го стрелкового батальона дислоцировались в эстонском городе Тапа, который, между прочим, находится чуть больше 100 км от российской границы. Несколько дней назад на их смену в рамках натовской программы сдерживания России приехали солдаты 1-го батальона британского пехотного полка "Королевские валлийцы".Всего натовских военных в Прибалтике 4 тысячи, как они говорят. Британцев 800 штук. Как НАТО будет сдерживать ими Россию, если ей надо еще сдерживать этих же вояк?Каждому военному королевы Елизаветы выдается инструкция под названием «Таллинский гид для союзников». В этой брошюре указаны лучшие клубы со стриптизом в эстонской столице. Например, «самый профессиональный стрип-клуб Х Club с самыми горячими девушками в безумных эротических шоу на свете». Также там есть рекомендации солдатам оставлять «на чай» не более 20 и не менее 5 евро девушкам с пониженной социальной ответственностью (проституткам). А подарки женам и девушкам военнослужащих предлагается купить в магазине нижнего белья Bonbon Lingerie. Там есть еще много наставлений как не попасть в неприятности в другой стране.Эту инструкцию британские военные получают не первый год. Она раздавалась им еще на учениях НАТО «Прочное копье» в Таллине в 2015 году. Когда информация об этой брошюре всплыла в британской прессе, был скандал. Однако министр обороны и депутаты заступились, сказав, что эта брошюрка поможет и защитит их военных. Всех дальше пошел глава внешней разведки Эстонии Микк Марран. Он заявлял, что Москва будет провоцировать потасовки эстонцев и британских военнослужащих с помощью, внимание, проституток. По его мнению, подосланная разведслужбами женщина будет проводить операцию под кодовым названием «медовая ловушка». Женщина-шпион в клубах или ресторанах побуждает британских солдат идти на конфликты с целью их опорочивания…Несмотря на весь абсурд, солдаты нуждаются в этой брошюре. И ее видимо надо выдавать не только британцам и не только для пребывания в Эстонии. В рижском Макдональдсе два пьяных британских военнослужащих подрались с местными парнями. Латышу Акселю Айзкалнсу британец сломал нос. Как рассказали очевидцы-латыши, которые еще и сняли происходящее на видео, «союзники» были сильно пьяны, вели себя вызывающе и сами спровоцировали драку. Британская газета The Telegraph сразу обвинила в этом Москву. Но как позже выяснилось, у пострадавшего латыша никогда не было пророссийских взглядов. В июне 2016 года в том же городе (может и те же солдаты, так как они юридически неприкосновенны в этой стране) пьяные британские военнослужащие громили такси.Плохо себя ведут не только британцы. Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры и надругались над ним. Три военнослужащих немецкой армии подрались с литовцем, которому потом пришлось обратиться в больницу. На праздновании в Таллине Дня независимости Эстонии солдаты НАТО приставали к девушкам, вызывающе вели себя в общественных местах. Это и понятно. После распада СССР из Прибалтики в Европу и США стали массово вывозить девушек, которые занимались там проституцией. И теперь нет ничего необычно в том, что натовцы в своих командировках на берегах Балтики видят возможным небрежно к ним относиться.Всем этим прибалты очень недовольны, но они не смеют пискнуть, так как сильно запуганы «российской агрессией», которая, кстати, существует только в их СМИ. Россиянам остается только потешаться над их «защитниками» и в ответ наращивать потенциал, только не такой дикий, как у них.