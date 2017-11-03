Опять двойка: географический кретинизм как диагноз американской политики

О том, что американские официальные лица не отличаются широкими познаниями в тех или иных науках, было известно давно. При этом речь идет вовсе не о высоких материях, а о предметах школьной программы, зачастую вводящих в ступор представителей «лучшей нации».Подтверждением этому накануне стал пассаж командующего силами специальных операций антитеррористической коалиции Джеймса Джеррарда, заявившего, что тысячи сирийцев бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин от правительственных сил. Так, по словам Джеррарда, люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север – на территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам».Все бы хорошо, но в словах представителя союзнических сил есть кое-какие нестыковки. К примеру, Меядин, куда «бегут» люди, находится не на севере, а на юге. Это если по карте. На севере же находится город Ракка, недавно с помпой освобожденный как раз-таки коалицией во главе с Вашингтоном, но абсолютно не пригодный для того, чтобы туда кто-либо устремился, так как от населенного пункта там остался разве что указатель при въезде.В то же время, Меядин, ставший, по мнению господина Джеррарда, приютом для «угнетенных режимом», как, собственно, и Дейр-эз-Зор, стали доступными для возвращения туда мирных жителей лишь благодаря действиям правительственных войск и российских ВКС, которым удалось зачистить от террористов их многолетний оплот. Возможно ли в такой ситуации, что уставшие от многолетней войны люди всего лишь возвращаются в свои дома? По мнению американской стороны, это было бы слишком просто и неинтересно. Скучно одним словом.Впрочем, слабыми географическими познаниями, равно как невысокой политической культурой, отличались ранее и другие представители американского истеблишмента. Австралия вместо Австрии, Иран вместо Ирака, героические попытки отстоять демократическое будущее несуществующей, но от этого не менее устремленной к свободе страны под названием Лимпопо – список несуразностей, звучащих из уст официальных лиц государства, претендующего на звание мирового гегемона, можно продолжать очень долго. И, возможно, подобные оплошности способны были вызвать снисходительную улыбку сторонних наблюдателей, если бы не одно «но»: слишком часто нарочитая глупость представителей Вашингтона оборачивается горем для миллионов людей самых разных национальностей и вероисповедания. А вот здесь уже не до улыбок…