Шойгу: Военные разведчики обеспечили успех ВКС в операции в Сирии
Военные разведчики обеспечили успешную работу Воздушно-космических сил в ходе операции в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ с профессиональным праздников в преддверии Дня военного разведчика.
Он рассказал сидящим в зале, что сегодня шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии.
Он подчеркнул, что "это огромное достижение, которое в том числе является результатом работы сидящих в этом зале и тех, кто годами оттачивал мастерство".
По его словам, почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, тысячи имеют высокие награды.
Прежде всего, хотел бы поздравить вас с праздником. Делаю это не в первый раз, делаю это от души, зная и понимая тот путь, который пройден военной разведкой за все эти годы— сообщил Шойгу.
Он рассказал сидящим в зале, что сегодня шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии.
Перед тем, как ехать сюда, я посмотрел на результаты. Главное, о чем я подумал, была ли у нас раньше возможность с такой точностью определить цели, как это есть сегодня, без военной разведки, без того технического оснащения, которое она сегодня имеет?— заметил министр.
Он подчеркнул, что "это огромное достижение, которое в том числе является результатом работы сидящих в этом зале и тех, кто годами оттачивал мастерство".
Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это, признательна за это— добавил Шойгу.
По его словам, почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, тысячи имеют высокие награды.
И я сегодня еще раз хочу пожелать ветеранам здоровья, берегите себя, вы нужны нам, нужны стране, нам нужен ваш опыт. Я вас всех поздравляю. Желаю здоровья, добра, удачи. И, конечно, помните всегда, что вас ждут дома родные, близкие, ваши друзья. Постарайтесь поаккуратней— заключил глава военного ведомства.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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