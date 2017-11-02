Шойгу: Военные разведчики обеспечили успех ВКС в операции в Сирии

Прежде всего, хотел бы поздравить вас с праздником. Делаю это не в первый раз, делаю это от души, зная и понимая тот путь, который пройден военной разведкой за все эти годы

Перед тем, как ехать сюда, я посмотрел на результаты. Главное, о чем я подумал, была ли у нас раньше возможность с такой точностью определить цели, как это есть сегодня, без военной разведки, без того технического оснащения, которое она сегодня имеет?

Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это, признательна за это

И я сегодня еще раз хочу пожелать ветеранам здоровья, берегите себя, вы нужны нам, нужны стране, нам нужен ваш опыт. Я вас всех поздравляю. Желаю здоровья, добра, удачи. И, конечно, помните всегда, что вас ждут дома родные, близкие, ваши друзья. Постарайтесь поаккуратней

Военные разведчики обеспечили успешную работу Воздушно-космических сил в ходе операции в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ с профессиональным праздников в преддверии Дня военного разведчика.— сообщил Шойгу.Он рассказал сидящим в зале, что сегодня шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии.— заметил министр.Он подчеркнул, что "это огромное достижение, которое в том числе является результатом работы сидящих в этом зале и тех, кто годами оттачивал мастерство".— добавил Шойгу.По его словам, почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, тысячи имеют высокие награды.— заключил глава военного ведомства.