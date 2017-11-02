22:16 02 ноября

Шойгу: Военные разведчики обеспечили успех ВКС в операции в Сирии

Военные разведчики обеспечили успешную работу Воздушно-космических сил в ходе операции в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ с профессиональным праздников в преддверии Дня военного разведчика.

Прежде всего, хотел бы поздравить вас с праздником. Делаю это не в первый раз, делаю это от души, зная и понимая тот путь, который пройден военной разведкой за все эти годы
— сообщил Шойгу.

Шойгу: Военные разведчики обеспечили успех ВКС в операции в Сирии



Он рассказал сидящим в зале, что сегодня шесть самолетов Ту-22М3 нанесли очередные удары по объектам террористов в Сирии.

Перед тем, как ехать сюда, я посмотрел на результаты. Главное, о чем я подумал, была ли у нас раньше возможность с такой точностью определить цели, как это есть сегодня, без военной разведки, без того технического оснащения, которое она сегодня имеет?
— заметил министр.

Он подчеркнул, что "это огромное достижение, которое в том числе является результатом работы сидящих в этом зале и тех, кто годами оттачивал мастерство".

Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это, признательна за это
— добавил Шойгу.

По его словам, почти 750 сотрудников военной разведки удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя России, тысячи имеют высокие награды.

И я сегодня еще раз хочу пожелать ветеранам здоровья, берегите себя, вы нужны нам, нужны стране, нам нужен ваш опыт. Я вас всех поздравляю. Желаю здоровья, добра, удачи. И, конечно, помните всегда, что вас ждут дома родные, близкие, ваши друзья. Постарайтесь поаккуратней
— заключил глава военного ведомства.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 20:28
    Куда же без нее родимой?Игнорирование разведки приводит к плачевным результатам..
    210окв
    1. Teberii Сегодня, 20:36
      Молодцы,там где умники ломятся в открытые двери,наша разведка делает все чтобы избежать подобных нелепостей.
      Teberii
      1. Siegen Сегодня, 20:51
        в преддверии Дня военного разведчика

        5 ноября будет праздник День военного разведчика.
        Помню, к нам тоже в предверии праздника прибыл Начальник Главного разведывательного управления Петр Иванович Ивашутин с многочисленной свитой на смотр в г. Климовск.
        Тогда ещё генерал-полковник и с ним разные генералы.
        Вблизи видел (метров 7-10). Как-то не придавал значения важности момента.
        Не то что сейчас, круто...
        Siegen
        1. To be or not to be Сегодня, 21:30
          " Гудок" рулит !!! С праздником !!
          To be or not to be
          1. Siegen Сегодня, 22:05
            Я служил ещё раньше, до переименования.
            Сейчас смотрится круче
            Siegen
    2. РДР Сегодня, 20:39
      Цитата: 210окв
      Куда же без нее родимой?Игнорирование разведки приводит к плачевным результатам..

      В воскресенье по рюмашке,за то чтобы ВСЕ возвращались! soldier
      РДР
    3. Банщик-М Сегодня, 20:45
      Спецслужбы там первые были и сканировали все и всех ....Подняли все свои старые связи и т.д.
      ВКС и армейские части уже на зачищенную территорию прибыли ..!
      Все же Ф.Дзержинскому нужно восстановить памятник!
      Не зря он у многих вкабинетах присутствует..
      Банщик-М
      1. maxim947 Сегодня, 21:01
        Мечта Дзержинского: «В детстве я мечтал надеть шапку-невидимку, прокрасться в Москву и убить всех москалей».
        Не нужно ему памятник ставить.
        maxim947
        1. Подрезчик Сегодня, 21:29
          Прошу прощенья, а есть документальные ссылки на эти слова? hi
          Подрезчик
          1. maxim947 Сегодня, 21:33
            Это взято из его-же записей.
            maxim947
          2. Partyzan Сегодня, 21:33
            я тоже нигде их не слышал, дайте ссылочку
            Partyzan
            1. maxim947 Сегодня, 21:35
              Да наберите в сети, там куча ссылок, я думал это общеизвестно.
              Таким образом, Феликс Дзержинский, при помощи латышей Петерса, Лациса и др. и возглавляемой ими ВЧК, смог уничтожить, по разным оценкам 1.7 — 2 миллиона «москалей», то есть жителей Москвы и других регионов России и т.д. и т.д..

              Может конечно и брехня, сам архивы не видел.
              maxim947
              1. Подрезчик Сегодня, 21:49
                Да наберите в сети, там куча ссылок, я думал это общеизвестно.

                Может конечно и брехня, сам архивы не видел.

                Максим! hi Вам это не к лицу... hi hi
                Подрезчик
                1. maxim947 Сегодня, 22:04
                  Да бросьте Вы, я как будто святое задел, даже обидно стало.
                  maxim947
              2. Partyzan Сегодня, 21:49
                Цитата: maxim947
                Да наберите в сети, там куча ссылок,

                ну если в тырнете только голословно - типа вспоминал, то есть и продолжение
                В 1922 году Ф. Дзержинский вспоминал: «В детстве я мечтал надеть шапку-невидимку, прокрасться в Москву и убить всех москалей». Впоследствии желание убивать москалей оставило его навсегда. Вместо этого Железный Феликс крепкой рукой боролся с противниками государства Российского.
                Partyzan
      2. Подрезчик Сегодня, 21:11
        Армейская разведка-это тяжело, но нужно, так нужно всем...Теперь это немного другое, радиоэлектроника закрыла многое...Но есть люди, готовые и сегодня "растворяться" во тьме, и дальше...И, простите меня, братья россияне, но в Москве надо памятник ставить этому старлею,этому парню, погибшему в Сирии Герою России, а не старому пер....Каримову. Личное мнение... yes soldier
        Подрезчик
        1. maxim947 Сегодня, 21:14
          С праздником разведчики!

          Ты ползёшь, разведчик, к славе,
          Ты зажал зубами нож.
          Я б тебя сейчас поздравил,
          Только хрен тебя найдешь!
          Ты не виден в маскхалате,
          Ты прикинулся кустом.
          Поразведывал – и хватит!
          Выйди, выпьем грамм по сто!
          Взят тобой «язык» отважно,
          Оказался заливной.
          Так, разведчик, будет с каждым,
          Кто пойдёт на нас войной!
          maxim947
          1. Джедай Сегодня, 21:34
            Отличные стихи! Вы автор? Или с просторов интернета? В любом случае - спасибо! good
            Джедай
            1. maxim947 Сегодня, 21:42
              Нет, слямзил по такому случаю. Но иногда и сам крапаю.)
              maxim947
              1. Джедай Сегодня, 21:47
                Уважаю людей, умеющих то, что мне не дано и не понятно. Например, умеющих стихи писать. good drinks
                Джедай
        2. Федя2017 Сегодня, 22:13
          Цитата: Подрезчик
          но в Москве надо памятник ставить этому старлею,этому парню, погибшему в Сирии Герою России, а не старому пер....Каримову. Личное мнение...

          Это не только Ваше мнение... Судя по сообщениям российских СМИ - протестуют россияне. Просто уже осточертели всем эти "братские" ханы, одной рукой просящие денег у России... А другой рукой подписывающие свои указы о антирусских национальных праздниках, в своих "государствах"...
          Федя2017
      3. Федя2017 Сегодня, 21:18
        Цитата: Банщик-М
        Не зря он у многих вкабинетах присутствует..

        Какое отношение имеет военная разведка к политической полиции ЧК - ГПУ и лично к Дзержинскому ????!
        Федя2017
        1. Банщик-М Сегодня, 21:32
          Цитата: Федя2017
          Цитата: Банщик-М
          Не зря он у многих вкабинетах присутствует..

          Какое отношение имеет военная разведка к политической полиции ЧК - ГПУ и лично к Дзержинскому ????!

          У нас в России все взаимосвязано всегда..! Вы не русский видать ?
          Банщик-М
          1. Подрезчик Сегодня, 21:40
            Цитата: Банщик-М
            Цитата: Федя2017
            Цитата: Банщик-М
            Не зря он у многих вкабинетах присутствует..

            Какое отношение имеет военная разведка к политической полиции ЧК - ГПУ и лично к Дзержинскому ????!

            У нас в России все взаимосвязано всегда..! Вы не русский видать ?

            Так видимо получилось, что сначало в СССР смешали внутренние вопросы и "внешние". А к "внутренним" и "внешним"----имело отношение тогда ОГПУ... Потом "разделились"...Верьте мне. yes
            Подрезчик
  2. shans2 Сегодня, 20:37
    Разведка здорово дезинформировала кое-кого по отношению России к Крыму, иначе откуда они в такой своей хуцпе думали, что смогут спокойно поставить свои базы в Крыму, и Россия никак не отреагирует?). Их наглость и самоуверенность была даже посильнее, чем по ситуации к нашим миротворцам в Ю.Осетии в 2008.
    shans2
  3. poquello Сегодня, 20:38
    Постарайтесь поаккуратней

    Ты уж Тарас Палыч береги себя и Иванку.
    poquello
  4. Бензорез Сегодня, 20:39
    Ну дык на то они военные разведчики, чтобы обеспечивать успешность мероприятий. Было бы странным-если бы они обеспечивали не успех. И тогда к ним была бы масса вопросов...
    Бензорез
  5. Идущий Сегодня, 20:39
    “Это лишь маленькая часть той работы, которую сегодня ведет военная разведка. И вся страна вам благодарна за это, признательна за это


    Да , низкий поклон и спасибо за безупречную службу.
    Идущий
  6. Egorovich Сегодня, 20:45
    Молодцы ребята!!! Разведка всегда на острие и в гуще военных событий. Удачи вам!!!
    Egorovich
  7. Банщик-М Сегодня, 20:50
    Наше "вторжение" ждали на Украине (потирая потные ручки , всякие снайпера со всего мира..)...А мы в Сирию рванули и удачно отстояли ее !
    А Украиной займемся еще и плотно..Там кровь мирных славян пролилась! Бегите господа , пока не поздно.
    Банщик-М
    1. Федя2017 Сегодня, 21:38
      Цитата: Банщик-М
      Наше "вторжение" ждали на Украине (потирая потные ручки , всякие снайпера со всего мира..)...А мы в Сирию рванули и удачно отстояли ее !

      В Сирии конечно нас не ждали (потирая потные ручки) и глядя на "Сирийский экспресс"... И "всяких снайперов со всего мира" там не было и нет. Вы феерически умнейшая голова... Браво ! Не оскудела земля Русская на стратегически мыслящих комментаторов...
      Федя2017
  8. Геркулесыч Сегодня, 20:56
    Ну, честно говоря, слаженно сработали все, поэтому и результаты такие! А разведка, один винтиков нужных и незаметных в механизме называемом армией soldier
    Геркулесыч
    1. alex vau_2 Сегодня, 21:50
      80 процентов успешных ударов ВКС и ВМФ - это разведка ССО..... однозначно
      alex vau_2
      1. Лопатов Сегодня, 22:01
        Цитата: alex vau_2
        80 процентов успешных ударов ВКС и ВМФ - это разведка ССО..... однозначно

        Так это же плохо. Должно быть всё с точностью до наоборот. ВВС должны обеспечивать разведку информацией при правильной организации и наличии всех необходимых технических средств.

        Летуны ведь по идее обладают намного бОльшим потенциалом.
        Лопатов
  9. Холуай Сегодня, 21:22
    Речь идёт о стратегической разведке,а не о спецназе который выполняет роль тактической разведки...
    Холуай
  10. zivXP Сегодня, 21:53
    Пользуясь случаем, поздравляю всех разведчиков, а в особенности выпускников ЧВИИРЭ, что находится в славном граде Череповце.
    zivXP
  11. Навигатор 1 Сегодня, 21:58
    Всех причастных с наступающим праздником! Удачи вам Братушки!
    Навигатор 1
  12. Федя2017 Сегодня, 22:03
    Какие успехи и какие провалы российской военной разведки в Сирии, узнаем не скоро... Особенно провалы. А они были конечно, чего стоит один только рейд чёрных по захвату трассы Дейр-аз-зор - Пальмира. А ещё раньше, переброска сил чёрных и неожиданный повторный захват ими Пальмиры... Противник не глуп, воевать умеет, есть у него и свои "скорцени" и спецназ. В последнее время наступление затормозилось, вояки Асада не идут вперёд пока им не проложит дорогу авиация и артиллерия. Когда авиация разгоняла по пустыне шайтанов на авто-тачанках, наступали относительно быстро. А когда дело доходит до штурма населённых пунктов - дело стопорится... Там ведь надо или жизнью рисковать, или ждать когда разнесут бомбами и снарядами всё живое по пути . Вот асадовцы и выбирают второй вариант... И даже при этом, вперёд пускают русских. О чём уже и не скрывается особо нигде, даже в репортажах сирийских и арабских СМИ.
    Федя2017
  13. Severok Сегодня, 22:03
    Из разведки "пацаны вообще ребята!" Долгих им лет, всегда возвращаться домой и наше уважение!
    Severok
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