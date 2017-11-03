Станция РЭБ Р-934У «Синица». Когда «Синица» в поле, журавлям в небе тяжко
Еще один представитель техники войск РЭБ, весьма заслуженный, автоматическая станция постановки помех Р-934У или «Синица».
Станция изначально разрабатывалась для обнаружения, определения направления, координат и радиоэлектронного подавления средств авиационной УКВ радиосвязи, систем наведения тактической авиации.
В процессе совершенствования и модернизации добавилась возможность работы и по наземным точкам радиосвязи, как фиксированным, так и подвижным.
Расчет станции не смутит наличие у радиостанций противника функции программируемой перестройки рабочей частоты (ППРЧ) и возможности передачи цифровых коротких сообщений в телекодовом режиме. «Синица» подавит все, до чего сможет дотянуться.
Проверено ее предшественницами Р-934Б во время обеих Чеченских кампаний.
Но основное назначение Р-934У – создание помех для авиации. Шумовые, импульсные, прицельные и дезинформирующие помехи, модулированные как по амплитуде сигнала, так и по частоте.
Если перевести на нормальный язык, то главная задача - срыв наведения ударной или истребительной авиации противника, нарушение координации между самолетами, а также блокировка передачи данных с борта самолёта-разведчика.
«Синица» также может использоваться для связи со своими самолётами или наземными пунктами.
Р-934У может работать в автономном режиме, в режиме сопряжения с другой станцией или под общим управлением единого командного пункта комплекса «Диабазол».
В автономном режиме работы станция обнаруживает источники радиоизлучений в заданном частотном диапазоне, пеленгует и автоматически анализирует их. Формируется перечень разведанных частот, из которого оператором по указанию командира станции создаются списки запрещенных и предназначенных для подавления.
Сигналы контролируемых фиксированных частот при появлении в эфире прослушиваются на динамике станции. При необходимости речевая информация может записываться на встроенный электронный магнитофон. Сигналы для прослушивания и записи выбираются как вручную, так и автоматически. После анализа информации формируется список приоритетных частот, предназначенных для подавления. При получении командиром станции разрешения (команды) станцию включают в режим подавления источников радиоизлучения из этого списка.
Автономный режим отличается повышенной оперативностью, поскольку используется одна станция, которая может быть быстро развернута и начать боевую работу. Отсутствует необходимость в определении собственных координат, процедуре вхождения в связь и синхронизации с сопряженными станциями.
В режиме связанной пары работают две станции, разнесенные по фронту до 10 км. В этом случае они обмениваются информацией между собой по радиорелейному каналу. По пеленгам, определенным расчетами, определяются координаты объекта подавления.
При работе с пунктом управления вся получаемая информация (кроме речевой) поступает на него для анализа, после чего цели распределяются между станциями.
Технические характеристики:
Частотный диапазон, МГц:
- приемника: 100-400
- передатчика: 100-150, 150-220, 220-400
Шаг сетки частот передатчика, кГц: 1,0
Выходная мощность передающего устройства, Вт: не менее 500
Точность определения несущей, кГц не более ± 4
Чувствительность приемного устройства, мкВ не хуже 1,5
Скорость сканирования частотного диапазона
(без пеленгования), ГГц/с не менее 26
Угол обзора/подавления: 360 градусов
Дальность действия: до 250 км.
Станция допускает непрерывную работу в течение 24-х часов при соотношении времени работы на прием и передачу 3:1.
Время разворачивания и приведения станции в боевое положение не более 30 минут. Опытный расчет укладывается в меньшее время.
Расчет с гордостью продемонстрировал двигатель своего "Урала" после очередного ремонта. На зависть любителям мощных V-образников в американском стиле.
Внутри кунга пространства маловато. Есть место для оператора, и, пожалуй, все. Остальное заполнено шкафами с аппаратурой.
И два стола как рабочее место оператора станции.
На первом прямо стандартный набор: системник и принтер. Принтер удивил. Но вещь необходимая видимо, поскольку регистрирует все победы (или промахи) оператора и вываливает на стол командованию на бумажном носителе.
Ну и сам оператор во всеоружии.
Да, еще в комплект входит навигатор от ГЛОНАСС. Но так как "Синица" стояла метрах в 100 от "Жителя", то навигатор показывал нули. Как и все подобные приборы в округе.
Но на работе остальной аппаратуры соседство с "Жителем" не сказалось.
Все функционировало как положено, и задача была выполнена.
Что еще можно сказать о "Синице"?
Расчет станции, с которым я пообщался, весьма и весьма высокого мнения о своей боевой машине. Поглядывая в сторону "Красухи", вокруг которой толпились остальные корреспонденты, бойцы, не умаляя возможностей той, откровенно хвалили свою "Синицу".
Доводы были весьма резонны. Минимум механизации при разворачивании. Если нечему ломаться или клинить, то ничего и не сломается. Особенно в отвратительных полевых условиях в виде снега, дождя, или, например, ветра с песком.
"Красуха" - это рапира. Весьма небольшой угол рабочего захвата и подавления. "Синица" - это дубина, которой можно оглушить диапазон на все 360 градусов и на всю глубину. Разом. Причем, дальность работы у "Синицы" ничуть не меньше.
Конечно, всякий нормальный кулик хвалит свое болото. Можно долго спорить, что лучше, вырубленная БРЛС самолета или полное лишение его связи с пунктом наведения, самолетами-разведчиками, самолетами своей группы и диспетчерами.
Как по-хорошему - лучше и то, и другое сразу. И даже без хлеба. В смысле, можно "Жителя" не припахивать, чтобы хоть по сотовому пилоты могли сообщить о постигшем их катаклизме. Перед вполне резонным катапультированием или вынужденной посадкой.
А вообще парни с нетерпением ждали командировки за Р-330БМВ. Ожидая от новой станции новых впечатлений и новых возможностей. Вполне возможно, что мы в ближайшее время познакомимся поближе с новой АСП, поступающей на вооружение радиоэлектронных войск.
Автор: Роман Скоморохов
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