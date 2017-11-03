Станция РЭБ Р-934У «Синица». Когда «Синица» в поле, журавлям в небе тяжко

Еще один представитель техники войск РЭБ, весьма заслуженный, автоматическая станция постановки помех Р-934У или «Синица».Станция изначально разрабатывалась для обнаружения, определения направления, координат и радиоэлектронного подавления средств авиационной УКВ радиосвязи, систем наведения тактической авиации.В процессе совершенствования и модернизации добавилась возможность работы и по наземным точкам радиосвязи, как фиксированным, так и подвижным.Расчет станции не смутит наличие у радиостанций противника функции программируемой перестройки рабочей частоты (ППРЧ) и возможности передачи цифровых коротких сообщений в телекодовом режиме. «Синица» подавит все, до чего сможет дотянуться.Проверено ее предшественницами Р-934Б во время обеих Чеченских кампаний.Но основное назначение Р-934У – создание помех для авиации. Шумовые, импульсные, прицельные и дезинформирующие помехи, модулированные как по амплитуде сигнала, так и по частоте.Если перевести на нормальный язык, то главная задача - срыв наведения ударной или истребительной авиации противника, нарушение координации между самолетами, а также блокировка передачи данных с борта самолёта-разведчика.«Синица» также может использоваться для связи со своими самолётами или наземными пунктами.Р-934У может работать в автономном режиме, в режиме сопряжения с другой станцией или под общим управлением единого командного пункта комплекса «Диабазол».В автономном режиме работы станция обнаруживает источники радиоизлучений в заданном частотном диапазоне, пеленгует и автоматически анализирует их. Формируется перечень разведанных частот, из которого оператором по указанию командира станции создаются списки запрещенных и предназначенных для подавления.Сигналы контролируемых фиксированных частот при появлении в эфире прослушиваются на динамике станции. При необходимости речевая информация может записываться на встроенный электронный магнитофон. Сигналы для прослушивания и записи выбираются как вручную, так и автоматически. После анализа информации формируется список приоритетных частот, предназначенных для подавления. При получении командиром станции разрешения (команды) станцию включают в режим подавления источников радиоизлучения из этого списка.Автономный режим отличается повышенной оперативностью, поскольку используется одна станция, которая может быть быстро развернута и начать боевую работу. Отсутствует необходимость в определении собственных координат, процедуре вхождения в связь и синхронизации с сопряженными станциями.В режиме связанной пары работают две станции, разнесенные по фронту до 10 км. В этом случае они обмениваются информацией между собой по радиорелейному каналу. По пеленгам, определенным расчетами, определяются координаты объекта подавления.При работе с пунктом управления вся получаемая информация (кроме речевой) поступает на него для анализа, после чего цели распределяются между станциями.Технические характеристики:Частотный диапазон, МГц:- приемника: 100-400- передатчика: 100-150, 150-220, 220-400Шаг сетки частот передатчика, кГц: 1,0Выходная мощность передающего устройства, Вт: не менее 500Точность определения несущей, кГц не более ± 4Чувствительность приемного устройства, мкВ не хуже 1,5Скорость сканирования частотного диапазона(без пеленгования), ГГц/с не менее 26Угол обзора/подавления: 360 градусовДальность действия: до 250 км.Станция допускает непрерывную работу в течение 24-х часов при соотношении времени работы на прием и передачу 3:1.Время разворачивания и приведения станции в боевое положение не более 30 минут. Опытный расчет укладывается в меньшее время.Расчет с гордостью продемонстрировал двигатель своего "Урала" после очередного ремонта. На зависть любителям мощных V-образников в американском стиле.Внутри кунга пространства маловато. Есть место для оператора, и, пожалуй, все. Остальное заполнено шкафами с аппаратурой.И два стола как рабочее место оператора станции.На первом прямо стандартный набор: системник и принтер. Принтер удивил. Но вещь необходимая видимо, поскольку регистрирует все победы (или промахи) оператора и вываливает на стол командованию на бумажном носителе.Ну и сам оператор во всеоружии.Да, еще в комплект входит навигатор от ГЛОНАСС. Но так как "Синица" стояла метрах в 100 от "Жителя", то навигатор показывал нули. Как и все подобные приборы в округе.Но на работе остальной аппаратуры соседство с "Жителем" не сказалось.Все функционировало как положено, и задача была выполнена.Что еще можно сказать о "Синице"?Расчет станции, с которым я пообщался, весьма и весьма высокого мнения о своей боевой машине. Поглядывая в сторону "Красухи", вокруг которой толпились остальные корреспонденты, бойцы, не умаляя возможностей той, откровенно хвалили свою "Синицу".Доводы были весьма резонны. Минимум механизации при разворачивании. Если нечему ломаться или клинить, то ничего и не сломается. Особенно в отвратительных полевых условиях в виде снега, дождя, или, например, ветра с песком."Красуха" - это рапира. Весьма небольшой угол рабочего захвата и подавления. "Синица" - это дубина, которой можно оглушить диапазон на все 360 градусов и на всю глубину. Разом. Причем, дальность работы у "Синицы" ничуть не меньше.Конечно, всякий нормальный кулик хвалит свое болото. Можно долго спорить, что лучше, вырубленная БРЛС самолета или полное лишение его связи с пунктом наведения, самолетами-разведчиками, самолетами своей группы и диспетчерами.Как по-хорошему - лучше и то, и другое сразу. И даже без хлеба. В смысле, можно "Жителя" не припахивать, чтобы хоть по сотовому пилоты могли сообщить о постигшем их катаклизме. Перед вполне резонным катапультированием или вынужденной посадкой.А вообще парни с нетерпением ждали командировки за Р-330БМВ. Ожидая от новой станции новых впечатлений и новых возможностей. Вполне возможно, что мы в ближайшее время познакомимся поближе с новой АСП, поступающей на вооружение радиоэлектронных войск.