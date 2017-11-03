Зачем укронаци едут в Каталонию и возвращаются в Россию

К идеям и лозунгам украинских неонацистов всех разновидностей и форм (от русских наци "Азова" до бандеровцев ОУН)** можно было бы относиться с улыбкой, если бы по факту ими не были убиты и искалечены десятки тысяч людей - от первых убийств на Рымарской в Харькове и сожжения в Одессе до последних убийств в криминальных и политических разборках по всей Украине.События, последовавшие за референдумом в Каталонии вызвали всплеск и бурление г..., выросшее в формирование из выживших "хероев АТО" батальона спасителей Испании. Ржавые киборги срочно заливали во... масло в шарниры, спеша записаться в батальон "Кататония" - места ограничены тощим бюджетом - все в арендованный контейнер для биоотходов не поместятся."На базе Всеукраинского союза ветеранов АТО уже сформирован батальон, который по первому зову испанского народа и испанского короля готов с оружием в руках отправиться на защиту единства Испанского государства", - клянутся спаянные многочисленными котлами в единое целое киборги.Испуганный решимостью "железной сотни" глава мятежников Путч-Демон успел убежать в Бельгию, оставшиеся мятежники под защитой испанской полиции спешно покинули баррикады бумаг в своих кабинетах, население Каталонии притихло, как мыши под веником."А то придут из АТО и будет ато-то", - пугали барселонские мамаши своих юных сепаратистов с ватой в ушах.Так, одним решительным предупреждением, была сохранена целостность Испанского Королевства, Евросоюза и Западного Мира в целом.В каждой шутке лишь доля шутки. И на само деле готовность неонацистов мигрировать куда угодно и для чего угодно, как раз шуткой не является. Помните сказанное богом в известном анекдоте: "Я вас, б..., на это корабли десять лет собирал".В такой же ситуации сегодня находятся выжившие в котлах и криминальных разборках неонацисты всех цветов радуги. Перегрызшиеся между собой, ненавидимые народом и своей же властью, по большому счету не нужные никому, даже самим себе, они мечутся в пока еще контролируемых киевским режимом границах и не могут покинуть трещащий по швам корабль.Ярким примером являются каратели из батальона имени Дудаева (Мунаева). Набранные по всему Евросоюзу из числа бежавших с Кавказа террористов, они героями-спасителями прибыли на Донбасс и ... И все. После гибели во время бегства из Дебальцево комбата Исы Мунаева героизм иссяк. Пресс-аташе батальона одесситка Окуева несколько раз мелькнула на киевских телепередачах, новый комбат Осмаев (очередной муж Окуевой) все больше обретался в Киеве, участвуя в каких-то сомнительных разборках. Официального статуса батальон так и не получил, даже по законам киевского режима являясь незаконным вооруженным формированием. Члены НВФ, даром что имевшие документы граждан различных стран ЕС, гражданства Украины так и не получили. При этом в самом Евросоюзе их ожидали суды с перспективой не тюрьмы даже, а депортации в Россию, Азербайджан и другие страны, ждущие их с распростертыми объятиями.Покушение на Осмаева и убийство Окуевой наглядно свидетельствуют не о "длинной руке Кремля", а о неудачных попытках подвинуть местный криминалитет в борьбе за кусок хлеба. Всё давно поделено и местным самим не хватает. О каких-то идеалах речь давно не идет.Вспомните как во время проведения "михомайдана" в Киеве комбат такого же НВФ ОУН Кохановский стрелял в собрата по оружию и убеждениям члена "Правого сектора" Руслана Качмала. Хотя оба должны были митинговать под Радой, они делили спорное общежитие. "Правосекам" заплатили за его отселение, ОУНовцам - за "защиту". И оба наплевали на объявленную ими же поддержку Саакашвили - пошли делить деньги.Поэтому нет ничего удивительного в том, что сторонники неонаци в интервью киевским СМИ предрекают уничтожение всех "патриотов" без участия Путина и ополченцев Донбасса. После расстрела Окуевой эти настроения еще более обострились. Особенно на фоне явного нежелания властей расследовать убийство - Окуеву похоронили не дожидаясь (и не проводя) судмедэкспертизу.Бессменный пресс-секретарь запрещенной "Правого сектора" Артем Скоропадский прямо заявил, что всех националистов перебьют. Бравируя перед журналистами, он заявил: "Это правда. Только не очень-то и страшно. На ... я вертел всех этих убийц".Кто, кого и на чем именно будет вертеть, покажет ближайшее будущее. Но явно не желающие помирать наци сейчас находятся в состоянии разброда и шатания. Пока часть из них пытается найти в себе мужество пойти на штурм ими же установленной власти, в попытке как-то закрепиться и защитить себя, вторая половина "хоть чучелом, хоть тушкой" покидает пределы "Нэзалэжной", пытаясь раствориться в том числе и в России.Очередной такой "беженец" на днях был осужден в Челябинской области за службу в батальоне "Азов" в ноябре 2014 года.Так что выезд в Испанию под благовидным предлогом защиты "побратымив" для них еще не самый худший вариант.P.S. Люди, будьте бдительны. Зачастую живущий рядом с вами сосед с выбитым на предплечье коловратом может оказаться вовсе не тем "русским националистом", к которым вы расположены.* - игра слов. По-сербски пингвин - пиндос, презрительная кличка янки. "Грек-пиндос — солёный нос" подзабылось (греч. Πίνδος изначально греки за Пиндом, потом в России просто греки, потом негры).** - практически все упомянутые лица и организации являются террористическими и исповедуют человеконенавистнические идеи. Они запрещены в России, против ряда лиц возбуждены уголовные дела, полк "Азов" удостоен внимания Конгресса США, запретившего оказывать ему помощь. При этом де-факто все структуры "Азова" курирует Роман Зварич, отказавшийся от гражданства США после распределения на Украину.