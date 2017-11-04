Зимовка с ядерной начинкой

«Если американцы вернутся к размещению БРСД в Европе, как было до реализации упомянутого соглашения, это будет означать, что подлетное время американских баллистических ракет к российским стратегическим объектам на европейской части страны сократится до семи – десяти минут», – напомнил эксперт. По его словам, речь не идет об американских КР наземного базирования, которыми теоретически можно зарядить пусковые установки для антиракет, развернутые в Восточной Европе. Скорее всего речь идет о БРСД, которые они использовали в нарушение Договора РСМД в качестве ракет-мишеней при испытаниях системы ПРО. Было выполнено несколько десятков пусков таких ракет, параллельно шла отработка, и сейчас ничто не мешает применить их в качестве ударного средства. Зеркальный ответ на такую угрозу у России есть: достаточно развернуть соответствующие средства поражения в Арктическом регионе, откуда подлетное время до американских стратегических объектов будет примерно таким же. Затраты на это окажутся минимальными, особенно если задействовать островные территории, например остров Котельный, где за последнее время сформирована одна из четырех тактических групп Северного флота.Говоря о технической составляющей возможного ответа России, источник предложил вспомнить о разработанной еще в СССР компактной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете (МБР) 15Ж59 «Курьер» (по классификации НАТО – SS-X-26), которая должна была колесить по стране в обычном стандартном контейнере: ее длина составляла всего 11,2 метра, а масса – 15 тонн. Проведено несколько успешных пусков этой ракеты. Но 6 октября 1991 года проект был свернут в результате «взаимных договоренностей с США о прекращении разработки МБР легкого класса».Есть все возможности быстро вернуться к этой разработке Московского института теплотехники, причем на новом технологическом уровне, отмечает источник. Тем более что формально проект не противоречит соглашению о БРСД.Что касается ответа на возможный выход США из Договора об РСМД развертыванием дополнительного числа оперативно-тактических ракет «Искандер» в Калининградской области, то «это не тот шаг, которого испугаются Соединенные Штаты. «Искандер», даже обладая приписываемой ему американцами дальностью, никогда не поразит объекты на территории США». В то же время «наш ответ Трампу» с использованием наследников «Курьера» характеризуется многовариантностью базирования. Вычислить именно тот морской контейнер, внутри которого находится ракета, физически невозможно среди тысяч ему подобных, тем более на обширных пространствах Российского Севера. Он может размещаться на любых пригодных площадках арктических островов, охраняемых бойцами тактических групп Северного флота, челночно перемещаться по Севморпути, находиться на любой зимовке российских полярников.«Понятно, что это никому не нужно и в первую очередь России. Но если американцы сделают первый шаг, они пожнут то, что посеяли. Они получат операцию «Анадырь» в современном формате», – подытожил собеседник «Военно-промышленного курьера», вспомнив операцию по переброске на Кубу в ходе Карибского кризиса российских баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14 с ядерными зарядами.