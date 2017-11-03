«Россия для русских»: один раз это уже строили

4 ноября русские националисты вновь выйдут на «русские марши». Они будут требовать построения «России для русских», считая это единственным способом для спасения Отечества. Идя по улицам Москвы, Питера и других городов, они даже не будут задумываться над тем, что государство их мечты уже один раз было построено. И это чуть было не стало концом России.Окончание трилогии, начало:Кумиром русских националистов является император Александр III. Настоящий русский патриот, который будучи обижен на немцев, англичан и … почему-то евреев, решил перестроить пеструю империю предков в русское национальное государство.На самом деле задумка у императора была, на первый взгляд, очень здравая. Оценив, как быстро разобщенные немцы смогли соединить свои силы вокруг Пруссии и образовали монолитную и мощную Германскую империю (рождение и становление которой произошло практически на глазах будущего императора Александра III), он попытался перенести этот опыт на русский грунт. Не учел он только "мелочи" - русские, это не немцы.В 1880-е в России начинается процесс интенсивной русификации населения, который сразу же запустил (не без помощи зарубежных «партнеров») рост «национального самосознания» не только инородцев империи, но и в среде, казалось бы исконно русского населения.Чем это все закончилось? По меркам середины XIX века, немыслимым. Прошло каких-то пятнадцать-двадцать лет и в городах России появились «черносотенцы», главной целью которых стала защитить русских от нерусских.Не стал ничего принципиально менять в национальной политике империи и сын Александра III, Николай IІ. При нем русское самосознание успешно развивалось, параллельно с самосознанием других народов, и как только власть в империи ослабела, ее буквально разорвало изнутри. Случилось, что-то для России невероятное. Страна, где за 30 лет до этого все народы жили, не зная национальной розни и особо не обращая на различия между собой внимания, распалась на более чем десяток национальных образований, которые сразу начали враждовать со всеми своими соседями (и все вместе с остатком Родины-матери (РСФСР)).Так рухнула трехсотлетняя империя Романовых, 270 лет из истории которой государство росло и процветало, как общий дом, в котором многие народы видели для себя пользу и смысл. А за 30 последних лет националисты всех мастей (в том числе и русские), смогли ее разорвать на десяток национальных ошметков.В начале 20 века великий русский ученый академик Владимир Вернадский разработал учение о ноосфере. Один из ее апологетов, русский историк Лев Гумилев, доказал неразрывную связь ландшафта и людей в нем обитающих. Согласно его теории не только человек влияет на биосферу, но и биосфера постоянно влияет на человека.Таким образом Лев Гумилев объяснял, тот факт, что на территории нынешней России, где население мешалось многократно, всегда побеждал назовем это условно «русский дух». Потомки татарских князей становились Суворовыми и Кутузовыми. Немцы французы и голландцы, очень быстро в городах забывали о своем происхождении и считали себя русскими (при этом часто продолжая говорить дома на своем родном языке).Не будем углубляться в далекую старину, и ограничимся только историей дома Романовых.- В Русско-польскую войну 1654-67 гг. основную массу русской армии составляли так называемые полки нового строя. Подавляющим большинством из них командовали иностранцы, немцы, шведы, шотландцы, голландцы. Да и служили в них, в качестве офицеров зачастую те же иноземцы, принятые на русскую службу, дети и внуки которых стали сподвижниками Петра I.- Армия Петра I, это вообще уникальный симбиоз русских традиций и достижений военной науки Европы.- В 1709 году, вопреки придуманной на западе и часто повторяемой в среде русских националистов сказке, черкасские казаки Скоропадского, не приняв измену Мазепы, вместе с русской армией изматывали противника набегами и стычками, а в день Полтавской баталии в рядах русской армии их было на порядок больше, чем в рядах шведской мазепинцев.-Потомок татарского рода Александр Суворов, был величайшим полководцем России (кто не верит в официальную родословную Александра Васильевича, рекомендую посетить музей восковых фигур, как говорится, его родословная буквально на лице написана), а наследник вывезенного из Эфиопии арапа Петра I, Александр Пушкин, величайшим русским поэтом.- Немец Барклай де Толли разработал план кампании 1812 года, эффектно реализованный потомком вышедших когда-то на Русь татар Михаилом Кутузовым. Они, тем самым, в очередной раз спасли Россию от нашествия Наполеона.- А в знаменитой битве народов под Лейпцигом, в последний раз гнала врага неутомимая калмыцкая конница нойонов Джамба Тайша Тундутова и Сербеджаба Тюменя. Гнала до самого Парижа, где эти удивительные русские произвели неизгладимое впечатление на продвинутых европейцев.- Поляк Феликс Дзержинский создал ВЧК и фактически навел порядок в охваченной хаосом стране (который, как мы увидели выше, был следствием роста «национального самосознания» в том числе и русского народа).- Грузин Джугашвили поднял страну из руин и обеспечил ей процветание на протяжении десятилетий.А где же среди всех них «русские»? Как сказал бы император Александр I (сам по крови далеко не русский человек ) «все они и были русские». И очень прискорбно, что его внучатый племянник, так и не понял в чем истинная сила, доставшейся ему по наследству империи. При нем национализм начал разъедать величайшую страну и уничтожил ее во времена правления его сына. И еще неизвестно, что было бы с Россией, если бы настоящий русский человек Иосиф Джугашвили вместе со всеми народами СССР не возродил ее буквально из пепла.