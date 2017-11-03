Подвиг взвода лейтенанта Широнина. «Украинские панфиловцы»

Гвардии лейтенант Петр Николаевич Широнин

Вечный огонь на братской могиле широнинцев в Тарановке

Источники информации:

В. К. Вохмянин, А. Ф. Парамонов. Широнинцы: подвиг без цензуры. – Х: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2014. – 120 с.: ил.

http://www.aif.ru/society/history/aty-baty_shli_soldaty_istoriya_boya_legshego_v_osnovu_filma

Материалы из открытых источников

В 1977 году на экраны советских кинотеатров вышел художественный фильм Леонида Быкова под названием «Аты-баты, шли солдаты…». Фильм был тепло встречен зрителями и критиками. Пронзительная картина о Великой Отечественной войне стала последней работой в жизни Быкова, который трагически ушел из жизни в следующем году. Описанная в его фильме история боя у станции Подбедня стала настоящим памятником для многочисленных красноармейцев и офицеров, которые сложили свои головы в таких небольших сражениях, из которых затем и сложилась большая Победа, она запала в душу советских зрителей. В прокате в 1977 году фильм посмотрело порядка 36 миллионов зрителей, при этом фильм сохраняет свою популярность и в наши дни.Леонид Быков старался снимать свои военные фильмы с использованием документального материала. К примеру, его знаменитая картина «В бой идут одни «старики» была компиляций реальных воспоминаний боевых летчиков, относящихся к периоду Великой Отечественной войны. Вот и история боя у станции Подбедня выглядит похожей на историю боя, который произошел в марте 1943 года под Харьковом. Это был боя взвода лейтенанта Петра Широнина, который произошел 2 марта 1943 года на окраине села Тарановка. В ходе боя с превосходящими силами гитлеровцев из взвода, в котором насчитывалось 25 человек, погибли 19, еще 6 человек были ранены. Позднее всех их назовут широнинцами по имени своего командира. 18 мая 1943 года все 25 человек взвода лейтенанта Широнина были удостоены звания Героев Советского Союза. В историю они также вошли, как «украинские панфиловцы».Всего в истории Великой Отечественной войны насчитывается четыре известных коллективных подвига советских воинов. Самым известным из них является подвиг 28 героев Панфиловцев (16 ноября 1941 года), страсти и споры вокруг которого не утихают по сей день. Вторым является подвиг 13 героев Красновки (15 января 1943 года), третьим по счету стал подвиг гвардейцев широнинцев – бойцов 1-го взвода 8-й роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Данная дивизия прошла трансформацию от 71-й морской стрелковой бригады до 2-й гвардейской стрелковой бригады, в 25-ю гвардейскую стрелковую дивизию она была преобразована в апреле 1942 года. Взвод гвардии лейтенанта Петра Широнина принял неравный бой с превосходящими силами гитлеровцев 2 марта 1943 года в ходе многодневных боев, которые советские войска вели за село Терновка Змиевского района Харьковской области. Последним и также более известным, является коллективный подвиг 68-ми десантников-ольшанцев участников Николаевского морского десанта 26-28 марта 1944 года, которым командовал лейтенант морской пехоты Константин Ольшанский, командир роты автоматчиков. По итогам того боя 55 моряков-десантников были представлены к званию Героя Советского Союза.Бой, который провел взвод гвардии лейтенанта Широнина, произошел 2 марта 1943 года. Стоит отметить, что со 2 февраля по 3 марта 1943 года советские войска проводили Харьковскую наступательную операцию. Данная операция стала уже третьей битвой за Харьков в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что советские войска освободили город 16 февраля 1943 года, им вновь пришлось его покинуть. Немцы, подтянув резервы и сосредоточив на главном направлении удара 2-й танковый корпус СС в составе дивизий СС «Райх», «Адольф Гитлер» и «Мертвая голова», смогли переломить ситуацию в свою пользу. Также для контрудара под Харьковом Манштейн привлек на главном направлении 6-ю танковую дивизию и 320-ю пехотную дивизию. Именно с танками 6-й танковой дивизии пришлось столкнуться взводу Петра Широнина под деревней Тарановка, бои за которую солдаты 78-го гвардейского полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии вели вплоть до 11 марта, оставив этот населенный пункт лишь по приказу вышестоящего командования и отойдя на новые позиции – рубеж обороны Чемужовка-Зидьки. За это время только 78-й стрелковый полк потерял в боях за Тарановку 2/3 своего личного состава, при этом бойцы полка покрыли себя неувядающей славой.Большой вклад в воссоздание событий дня 2 марта 1943 года и знаменитого боя взвода гвардии лейтенанта Широнина внесли Вохмянин Валерий Константинович и Парамонов Андрей Федорович, которые посвятили данному событию книгу «Широнинцы: подвиг без цензуры». После войны данный бой неоднократно описывался в газетах, а также книгах. При этом, как это часто бывало, информация во всех публикациях выходила путанной. Одной из основных ошибок, которая до сих пор кочует из одного издания в другое, является дата боя. Достаточно часто встречается дата 5 марта, которая является ошибочной. Бой, в котором почти полностью погиб взвод Широнина, произошел 2 марта 1943 года, что подтверждается многочисленными документами, в том числе самой 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Правильная дата – 2 марта 1943 года – содержится и в наградных листах участников боя.Бойцы 78-го гвардейского полка с 7-й батареей 53-го гвардейского артиллерийского полка подошли к Тарановке к 8 часам утра 1 марта 1943 года, заняв оборонительный рубеж, который был частично уже подготовлен бойцами 179-й танковой бригады. 1-й батальон полка, в который и входил взвод Широнина, с 7-й батарей оборонял узел дорог в районе станции Беспаловка, расположенной на южной окраине села. Помимо артбатареи, 78-го гвардейскому полку были приданы два орудия из состава 29-го гвардейского истребительного противотанкового дивизиона и саперная рота 28-го отдельного саперного батальона, также в Тарановке расположился пулеметный взвод из пулеметного батальона дивизии. Саперная рота совместно с саперным взводом 78-го полка заминировала подходы к первому и второму переездам у станции Беспаловка. Недостатка в минах у них, по всей видимости, не было, так как после этого у них оставался запас мин на двух полуторках.У второго переезда станции Беспаловка командованием 78-го гвардейского стрелкового полка был расположен сводный взвод гвардии лейтенанта Петра Николаевича Широнина, который был составлен из личного состава 8-й роты полка. Взвод в составе 25 человек и одного 45-мм орудия (командир орудия – гвардии старший сержант Комаров, заряжающий – гвардии рядовой Петренко) получил особую задачу. После войны данная задача звучала всегда одинаково: необходимо было не пропустить через переезд танки и пехоту врага. Кто-то утверждает, что переезд нужно было держать любой ценой, для того чтобы не пропустить немецкие бронепоезда в сторону Харькова. При этом состав взвода, равно как и его боевое оснащение, не дают нам оснований говорить о том, что он должен был играть существенную оборонительную роль. Он не был ни ярко выраженным противотанковым пунктом обороны, ни тем более противотанковым районом обороны.На взгляд современных исследователей Вохмянина и Парамонова, взвод Широнина, позиции которого были расположены не поперек, а вдоль железной дороги, ведущей с юга в село Тарановка, должен был выполнить роль своеобразного «раздражителя» для противника. Широнинцы своим огневым воздействием на противника должны были заставить гитлеровцев приостановить продвижение к Тарановке, развернуть свои боевые порядки в направлении взвода, подставляя при этом уязвимые борта танков под огонь советских артиллеристов и танкистов, располагавшихся на южной окраине Тарановки. При этом солдаты взвода Широнина были подготовленными и отважными бойцами, часть из них была закаленными в предыдущих боях морскими пехотинцами, в составе взвода было много сержантов и командиров отделений. Просто так они отдавать свои жизни не собирались, перед позициями взвода было произведено минирование, также существовала договоренность о ведении заградительного артиллерийского огня не только силами полковой и дивизионной артиллерии, но и дивизионом гвардейских реактивных минометов (366-й гвардейский минометный дивизион 87-го гвардейского минометного полка расположился в хуторе Диптаны).Бой, который и вошел в историю, начался примерно в 11 часов утра 2 марта 1943 года. Именно это время зафиксировано в вечернем боевом донесении командира 25-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Шафаренко от 18:00 и позднее – в оперативной сводке штаба дивизии от 23:00. Это же время подтверждается боевым донесением 179-й танковой бригады в штаб 3-й танковой армии, донесение было составлен в 14:20.Как именно развивались события этого дня достаточно хорошо описано в воспоминаниях генерала П. М. Шафаренко. В 11 часов утра передовой дозор немецкой 6-й танковой дивизии в составе двух бронемашин и одного танка, а также автомобиля с пехотой показался в поле зрения взвода гвардии лейтенанта Широнина. На установленных перед позициями взвода минах подорвалась одна из немецких бронемашин (был это разведывательный бронеавтомобиль или полугусеничный бронетранспортер сказать сложно, так как командиры Красной Армии записывали их все в своих донесениях, как бронемашины), после этого огонь по немцам открыла «сорокапятка» сержанта Комарова, она подбила вторую немецкую бронемашину. После этого танк и спешившаяся мотопехота открыли огонь по позициям советских бойцов, но достаточно быстро отошли назад.Примерно через полчаса по позициям взвода Широнина и остальных подразделений советских войск, оборонявших Тарановку, нанесли удар более 30 немецких бомбардировщиков. Во время налета командир 45-мм орудия сержант Комаров был убит, а заряжающий рядовой Петренко тяжело ранен. Вместо них к орудию встали старшина Сергей Нечипуренко и рядовой Александр Тюрин.В 11:30 последовала первая атака противника непосредственно на позиции взвода лейтенанта Широнина. После бомбардировки и артобстрела в атаку пошли до 10 немецких танков и до роты мотопехоты на бронетранспортерах. Как только танки противника развернулись для атаки на позиции взвода, по ним открыла заградительный огонь советская артиллерия, в результате были подбиты один танк и одно самоходное орудие. В это же время бой развернулся у второго переезда, где немцы старались перевалиться через полотно железной дороги и обойти позиции взвода Широнина. Через железнодорожные пути прошла самоходка и две бронемашины. Одна из них провалилась позднее под лед, а вторая была подбита огнем артиллеристов. Прорвавшееся в тыл самоходное орудие раздавило «сорокопятку» широнинцев, но было подорвано связкой гранат Андреем Скворцовым, который при этом погиб и сам. На этом первая атака на позиции взвода Широнина закончилась, во взводе было трое убитых и пятеро раненых, 45-мм орудие было раздавлено.Во время второй атаки на позиции взвода, немцы уже лучше ориентировались на местности и существенно быстрее смогли преодолеть расстояние до позиций советских войск. При этом заградительный огонь артиллерии не причинил им особого вреда. Помимо этого противник понял, что позиции взвода Широрина не являются основными. Во время этой атаки немецкие танки основной своей массой старались атаковать южные окраины Тарановки, откуда по ним прямой наводкой стреляли артиллеристы гвардейцев и танки 179-й танковой бригады. При этом на позициях взвода гвардии лейтенанта Широнина завязался рукопашный бой. Очевидно, данный момент сражения для взвода был ключевым. Выполнив поставленную перед ними задачу, они могли отступить к своим основным частям.Этот бой был особенно трудным, на позиции советских войск наступало до 12 танков, 5 бронемашин, самоходные орудия и до полка мотопехоты. Немцам в ходе атаки удалось потеснить пехоту 78-го гвардейского стрелкового полка, после чего 179-я танковая бригада вынуждена была контратаковать противника. В ходе боя защитники Тарановки уничтожили 7 танков, 2 самоходных орудия и 5 бронемашин противника. При этом танкисты 179-й бригады запрашивали дополнительные боеприпасы, ГСМ и просили обеспечить прикрытие с воздуха, так как с 11 часов утра на позиции в Тарановке немцы совершили 67 безнаказанных самолетовылетов.Примерно к 14:00 2 марта 1943 года позиции взвода гвардии лейтенанта Петра Широнина были оставлены. Перед этим небольшая группа пехоты из состава 1-го батальона 78-го гвардейского стрелкового полка помогла широнинцам отбить еще одну атаку немецких войск и вынести с поля боя раненых. Оперативная сводка начштаба 25-й гвардейской стрелковой дивизии говорит о том, что бой у переезда на позициях широнинцев шел три часа с 11 до 14 часов. В результате этого боя подразделениями 78-го гвардейского стрелкового полка было подбито 6 танков и 7 бронемашин противника. Очевидно, это и есть результат вошедшего в историю боя у переезда, который вели бойцы лейтенанта Широнина при поддержке артиллерии дивизии и танкистов 179-й танковой бригады.Если говорить о потерях, которые понесла 6-я танковая дивизия вермахта в том бою 2 марта, то она в течение трех часов потеряла от 12 до 15 танков и самоходных орудий и до 10 бронемашин. Они подрывались на минах, уничтожались заградительным огнем артиллерии и гвардейских минометов, противотанкистами и танкистами 179-й танковой бригады. Точные сведения о том, кто сколько танков и бронемашин врага уничтожил, естественно не известны. Часть машин определенно была подбита гранатами гвардейцев, как это и произошло с самоходкой, раздавившей 45-мм орудие.В наградном листе Широнина Петра Николаевича говорится о том, что его взводу 2 марта 1943 года пришлось отбивать атаку 25 танков и бронемашин и пехоты противника. В кровопролитном бою бойцы взвода не отошли с занимаемых позиций на южных окраинах Тарановки, они подбили и подожгли гранатами и бутылками с зажигательной смесью 7 танков и 4 бронемашины, истребив при этом до полусотни гитлеровцев. При этом сам лейтенант получил три ранения. После излечения он будет комиссован и демобилизован из армии как инвалид 2-й группы. Он вернется в родной город, где продолжит работу по своей основной профессии – будет учить детей, в гражданской жизни он будет директором школы в родном Кирсе.Задач взвода Широнина была гораздо проще, чем описывалось в дальнейшем. Что нисколько не умоляет подвига людей, которые героически сражались на своих позициях практически до последнего человека. Более того, свою задачу взвод Широнина выполнил в полном объеме. Своими действиями они создали благоприятные условия для того, чтобы в первые же часы боя за Тарановку имеющимися огневыми средствами уничтожить как можно больше войск противника. Немцам из состава 6-й танковой дивизии советские войска навязали свою инициативу, заставив их вести бой не по их, а по своему плану.Поставленную перед ним задачу взвод гвардии лейтенанта Широнина практически выполнил уже в первой атаке, пользуясь передышкой, бойцы могли отойти к основному рубежу обороны своего полка. Удержать переезд своими силами им бы не удалось в любом случае, через три часа боя весь полк отойдет чуть назад, оставив южную окраину Тарановки. Более того, когда бой разгорелся уже непосредственно на позициях взвода, им уже ничем не могла помочь полковая и дивизионная артиллерия, которая боялась накрыть своих. Однако никто с занимаемых позиций не ушел. Это были закаленные в боях бывшие морские пехотинцы, сержанты и старшины, в которых кипела жажда мести за погибших товарищей и желание подороже продать свои жизни. Именно эта самоотверженность и героизм широнинцев вызвала эмоции, которые были описаны в воспоминаниях заместителя командира 78-го гвардейского стрелкового полка по политической части майора М. В. Пахомова, который непосредственно наблюдал за боем, и в рапорте командиру полка К. В. Билютину указал: «Этот взвод повторяет подвиг панфиловцев».В результате боя погибли 19 бойцов взвода, остальные 6 человек, включая самого Петра Широнина, получили тяжелые ранения. Памятный бой пережили гвардии лейтенант Широнин, гвардии старший сержант Вернигоренко, гвардии рядовые Букаев, Исаков, Торопов и Тюрин. При этом Василий Исаков погиб в том же 1943 году, но уже в августе, Александр Торопов дожил до победы, но погиб в мирное время: 27 мая 1946 года в бою с бандеровцами. Последним из широнинцев ушел из жизни Иван Вернигоренко, он скончался в январе 1984 года в Харькове в возрасте 65 лет, был похоронен в Тарановке вместе с остальными бойцами своего взвода. Лейтенант Широнин ушел из жизни в 1968 году в возрасте 59 лет, похоронен у себя на родине.Указом президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1943 года высокое звание Героя Советского Союза было присвоено всем 25-ти гвардейцам взвода Петра Широнина. Изначально все они были представлены к наградам посмертно, да и сам лейтенант по состоянию на 25 марта 1943 года числился убитым и похороненным возле села Тарановка, вместе с 19 действительно погибшими в этом бою бойцами своего взвода.После войны память героев Широнинцев была увековечена. На братской могиле героев в селе Тарановка установлен Вечный огонь. Железнодорожная платформа в селе Тарановка получила название «Широнино». В память о них в Харькове была названа улица «Гвардейцев Широнинцев». Помимо этого на родине героев также установлены памятники в их честь. В родном городе гвардии лейтенанта Петра Широнина (Кирс в Кировской области) именем героя названа одна из улиц, а в местном музее воину-земляку посвящена действующая экспозиция.