Эта загадочная личность. Громкая смерть – тихие похороны
Майданная лихорадка продолжается. Теперь болезнь находится на стадии, которую можно назвать «Все против всех». Былые подельники становятся ярыми врагами. Ну, кто бы мог подумать, что «черная кошка» пробежит однажды между такими «близнецами-братьями», как Порошенко и Саакашвили? Пробежала, однако… Да и многие, кто стоял некогда на одной трибуне, теперь – по разные стороны баррикад новых мини-майданчиков.
Болезнь прогрессирует. Противостояние становится все жарче, дело доходит до взрывов и выстрелов. Нет, речь на этот раз не о тех, что звучат на Донбассе (хотя это – тема, о которой ни в коем случае нельзя забывать), а о тех, что раздаются в Киеве и его окрестностях.
30 октября вечером в Киевской области, в поселке Глеваха Васильковского района, была расстреляна машина, в которой ехала одна из самых ярых противниц России, убийца жителей Донбасса Амина Окуева вместе со своим мужем Адамом Осмаевым (который в свое время обвинялся в попытке организации покушения на В.Путина). Окуева была убита на месте, Осмаев – ранен.
Эта новость сразу же вызвала шквал обвинений в сторону России. Дескать, «дотянулся кровавый Сталин, пардон, Путин». Одним из тех, кто в числе первых сообщил о смерти Окуевой, был депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Тот самый, на которого тоже недавно было совершено покушение. И в этом покушении также обвинили… кого же еще? Конечно, Россию.
«Кровавый пастор» Александр Турчинов заявил по поводу убийства Окуевой: «Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны». Он призвал к «жесткому и адекватному ответу».
А там и Антон Геращенко присоединился к подобным обвинениям. Он считает, что «основных версий две. Первая – действия российских спецслужб… Вторая – действия лиц, которые находятся на территории Чеченской республики». Обе версии, выдвинутые им, ведут в Россию.
Иного мнения придерживаются многие радикалы, на плечах которых г-н Порошенко въехал во власть. Теперь для них былой вожак – чуть ли не предатель. Они считают, что к покушению на Мосийчука, равно как и к обстрелу машины Окуевой, причастны власти самой Украины, и опасаются за собственную жизнь.
Вместе с этим шквалом пошли многочисленные призывы назвать именем погибшей снайперши улицы украинских городов. Ее величают «амазонкой», «героиней», «защитницей страны». Вспоминают, что 1 июня сего года на ее мужа уже было покушение, и тогда она ранила киллера метким выстрелом.
Что ж, в умении Окуевой стрелять сомневаться не приходится. По некоторым данным, она принимала участие еще в Чеченской войне, где приняла ислам и сменила имя. Но сведения различных СМИ о ней противоречивы – возможно, она не воевала, а была женой сначала одного, затем другого боевика. Такая вот загадочная личность.
Даже о ее происхождении данные разнятся. Одна из версий гласит, что ее настоящее имя – Наталья Никифорова, и никакого отношения к чеченцам она не имеет. По другим сведениям, ее отец был чеченцем, а Никифоров – отчимом. Родилась она в Одессе в 1983 году. В конце 90-х годов жила в Москве, где даже пыталась сделать карьеру фотомодели. Но что-то, видимо, пошло не так, и в душе зародилась патологическая ненависть к России и к русскому народу.
Если и отвергнуть версию, что она воевала в 1999 году на стороне чеченских сепаратистов – все равно на ее руках немало крови – точно известно, что она участвовала в карательных операциях в рядах батальона «Киев-2», служила в так называемом «Международном миротворческом батальоне имени Джохара Дудаева».
Ее высказывания – сплошная болезненная русофобия. Вот некоторые из них: «По всему миру очень много людей, которые хотят воевать именно против российского империализма»; «В декабре на Майдане я хотела предупредить людей относительно России. Янукович – это тряпичная кукла, которую дергают за веревочки. За всем за этим стоит Путин»; «Я очень уважаю Степана Бандеру как историческую личность».
Только вот училась «хероиня»… на врача (после своего возвращения из Грозного на Украину). То бишь, формально является представительницей одной из самых мирных и гуманных профессий. И даже пыталась свои прямые обязанности исполнять на евромайдане.
Но… Есть сведения, что там она взяла на себя совсем другую миссию – пытать пленных антимайдановцев (об этом сообщил в своем блоге журналист Сергей Рулев, который в дни майдана попал в плен к тем, кто бушевал на киевских улицах). Дальше – больше. В карательный батальон «Киев-2» Амина (или Наталья, как ее там величать?) вступила в качестве фельдшера, но быстро переквалифицировалась в убийцу. Говорить о клятве Гиппократа не приходится...
Когда она пыталась баллотироваться в депутаты от Одессы, то на своих предвыборных плакатах представала в роли эдакой джихадистки: в хиджабе и с автоматом, под лозунгом «Спасаю Украину». Одесситы, однако, в такой спасительнице не нуждались и «прокатили» ее - брутальная девица набрала чуть более трех процентов голосов.
Даже после смерти садистки и убийцы вокруг нее продолжают ходить различные слухи. В частности, что на самом деле этот расстрел – инсценировка.
Одним из поводов к подобным слухам стало то, что прощаться с Аминой должны были в Исламском центре Киева. Однако на самом деле ее по-тихому похоронили в Днепропетровске (не будем признавать дурацкого переименования этого города в Днепр!). Типа, «так захотела семья». К тому же, были опубликованы фото этих похорон. Но на них не видно повреждений головы покойной, хотя, по официальной версии, она получила два ранения именно в голову.
Эта версия, скорее всего, – из области конспирологии. Примерно так же можно утверждать, будто бы Гитлер не покончил с собой в 1945-м, а после этого еще долго жил тайком.
Но что, если конспирологическая версия действительно имеет под собой какие-то основания? Не зря же о ней говорят вполне серьезные источники...
Нельзя не вспомнить ее обещаний резать русским головы, а также – желания осуществить террористические акты на территории России. И если гибель этой женщины – инсценировка, то мы еще можем столкнуться с опытным диверсантом, способным на любое, даже самое жестокое, преступление. Хотя, конечно, и без нее диверсантов достаточно. Одним больше, одним меньше...
А может, учитывая вражду в стане самих майдановцев, а также растущее недоверие Запада к Порошенко, с такой неожиданно всплывшей деятельницей еще предстоит столкнуться Петру Алексеевичу? Есть, над чем ему задуматься на досуге, в перерыве между изреканием очередных обвинений в адрес Москвы.
Болезнь прогрессирует. Противостояние становится все жарче, дело доходит до взрывов и выстрелов. Нет, речь на этот раз не о тех, что звучат на Донбассе (хотя это – тема, о которой ни в коем случае нельзя забывать), а о тех, что раздаются в Киеве и его окрестностях.
30 октября вечером в Киевской области, в поселке Глеваха Васильковского района, была расстреляна машина, в которой ехала одна из самых ярых противниц России, убийца жителей Донбасса Амина Окуева вместе со своим мужем Адамом Осмаевым (который в свое время обвинялся в попытке организации покушения на В.Путина). Окуева была убита на месте, Осмаев – ранен.
Эта новость сразу же вызвала шквал обвинений в сторону России. Дескать, «дотянулся кровавый Сталин, пардон, Путин». Одним из тех, кто в числе первых сообщил о смерти Окуевой, был депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Тот самый, на которого тоже недавно было совершено покушение. И в этом покушении также обвинили… кого же еще? Конечно, Россию.
«Кровавый пастор» Александр Турчинов заявил по поводу убийства Окуевой: «Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны». Он призвал к «жесткому и адекватному ответу».
А там и Антон Геращенко присоединился к подобным обвинениям. Он считает, что «основных версий две. Первая – действия российских спецслужб… Вторая – действия лиц, которые находятся на территории Чеченской республики». Обе версии, выдвинутые им, ведут в Россию.
Иного мнения придерживаются многие радикалы, на плечах которых г-н Порошенко въехал во власть. Теперь для них былой вожак – чуть ли не предатель. Они считают, что к покушению на Мосийчука, равно как и к обстрелу машины Окуевой, причастны власти самой Украины, и опасаются за собственную жизнь.
Вместе с этим шквалом пошли многочисленные призывы назвать именем погибшей снайперши улицы украинских городов. Ее величают «амазонкой», «героиней», «защитницей страны». Вспоминают, что 1 июня сего года на ее мужа уже было покушение, и тогда она ранила киллера метким выстрелом.
Что ж, в умении Окуевой стрелять сомневаться не приходится. По некоторым данным, она принимала участие еще в Чеченской войне, где приняла ислам и сменила имя. Но сведения различных СМИ о ней противоречивы – возможно, она не воевала, а была женой сначала одного, затем другого боевика. Такая вот загадочная личность.
Даже о ее происхождении данные разнятся. Одна из версий гласит, что ее настоящее имя – Наталья Никифорова, и никакого отношения к чеченцам она не имеет. По другим сведениям, ее отец был чеченцем, а Никифоров – отчимом. Родилась она в Одессе в 1983 году. В конце 90-х годов жила в Москве, где даже пыталась сделать карьеру фотомодели. Но что-то, видимо, пошло не так, и в душе зародилась патологическая ненависть к России и к русскому народу.
Если и отвергнуть версию, что она воевала в 1999 году на стороне чеченских сепаратистов – все равно на ее руках немало крови – точно известно, что она участвовала в карательных операциях в рядах батальона «Киев-2», служила в так называемом «Международном миротворческом батальоне имени Джохара Дудаева».
Ее высказывания – сплошная болезненная русофобия. Вот некоторые из них: «По всему миру очень много людей, которые хотят воевать именно против российского империализма»; «В декабре на Майдане я хотела предупредить людей относительно России. Янукович – это тряпичная кукла, которую дергают за веревочки. За всем за этим стоит Путин»; «Я очень уважаю Степана Бандеру как историческую личность».
Только вот училась «хероиня»… на врача (после своего возвращения из Грозного на Украину). То бишь, формально является представительницей одной из самых мирных и гуманных профессий. И даже пыталась свои прямые обязанности исполнять на евромайдане.
Но… Есть сведения, что там она взяла на себя совсем другую миссию – пытать пленных антимайдановцев (об этом сообщил в своем блоге журналист Сергей Рулев, который в дни майдана попал в плен к тем, кто бушевал на киевских улицах). Дальше – больше. В карательный батальон «Киев-2» Амина (или Наталья, как ее там величать?) вступила в качестве фельдшера, но быстро переквалифицировалась в убийцу. Говорить о клятве Гиппократа не приходится...
Когда она пыталась баллотироваться в депутаты от Одессы, то на своих предвыборных плакатах представала в роли эдакой джихадистки: в хиджабе и с автоматом, под лозунгом «Спасаю Украину». Одесситы, однако, в такой спасительнице не нуждались и «прокатили» ее - брутальная девица набрала чуть более трех процентов голосов.
Даже после смерти садистки и убийцы вокруг нее продолжают ходить различные слухи. В частности, что на самом деле этот расстрел – инсценировка.
Одним из поводов к подобным слухам стало то, что прощаться с Аминой должны были в Исламском центре Киева. Однако на самом деле ее по-тихому похоронили в Днепропетровске (не будем признавать дурацкого переименования этого города в Днепр!). Типа, «так захотела семья». К тому же, были опубликованы фото этих похорон. Но на них не видно повреждений головы покойной, хотя, по официальной версии, она получила два ранения именно в голову.
Эта версия, скорее всего, – из области конспирологии. Примерно так же можно утверждать, будто бы Гитлер не покончил с собой в 1945-м, а после этого еще долго жил тайком.
Но что, если конспирологическая версия действительно имеет под собой какие-то основания? Не зря же о ней говорят вполне серьезные источники...
Нельзя не вспомнить ее обещаний резать русским головы, а также – желания осуществить террористические акты на территории России. И если гибель этой женщины – инсценировка, то мы еще можем столкнуться с опытным диверсантом, способным на любое, даже самое жестокое, преступление. Хотя, конечно, и без нее диверсантов достаточно. Одним больше, одним меньше...
А может, учитывая вражду в стане самих майдановцев, а также растущее недоверие Запада к Порошенко, с такой неожиданно всплывшей деятельницей еще предстоит столкнуться Петру Алексеевичу? Есть, над чем ему задуматься на досуге, в перерыве между изреканием очередных обвинений в адрес Москвы.
Автор: Елена Громова
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