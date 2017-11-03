Власти Франции одобрили референдум о независимости Новой Каледонии

Этим вечером (в четверг) мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в юго-западной части Тихого океана, представляет из себя группу островов в Меланезии, граничит с экономическими зонами Австралии, Фиджи и Вануату. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа. В 1980-90-х годах в стране происходили массовые демонстрации с требованием предоставления независимости.