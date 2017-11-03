06:38 03 ноября

Власти Франции одобрили референдум о независимости Новой Каледонии

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает телеканал BFMTV.

Власти Франции одобрили референдум о независимости Новой Каледонии


Этим вечером (в четверг) мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы
— заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.


Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в юго-западной части Тихого океана, представляет из себя группу островов в Меланезии, граничит с экономическими зонами Австралии, Фиджи и Вануату. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа. В 1980-90-х годах в стране происходили массовые демонстрации с требованием предоставления независимости.

Использованы фотографии: Globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 05:38
    Наверное стало тяжело содержать..И арабов в митрополии и аборигенов в акватории..И Европа бабло оттягивает..
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 05:53
      "Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, И в ваших жилах тоже есть огонь, Но умнице фортуне ей богу не до вас, Пока не белом свете Пока не белом свете Пока не белом свете Есть..." Верхняя Каталония! laughing
      Зяблицев
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:01
        210окв Сегодня, 05:38 Новый
        Наверное стало тяжело содержать..И арабов в митрополии и аборигенов в акватории..И Европа бабло оттягивает.
        .
        не думаю, для ВМФ интереса особо не представляет-рифовое побережье,а вот экономику не бросят:
        Экономика Новой Каледонии базируется на добыче никеля. Существенный доход приносит туризм, а также финансовые субсидии от Франции.
        Отрасли промышленности: добыча никеля и железа, цветная металлургия, рыболовство.
        Полезные ископаемые: месторождения никеля (25 % разведанных мировых запасов) и железа. Кроме того, имеются залежи руд хрома, кобальта, марганца, серебра, золота, свинца, меди.
        В сельском хозяйстве выращиваются кофейное дерево, кокосовые пальмы, картофель, подсолнечник, пшеница, кукуруза, ямс, таро, батат, маниока. Разводится крупный рогатый скот, а также свиньи, козы, овцы и лошади.
        Экспорт (2,207 млрд долл. в 2014) — ферроникель, никелевая руда, рыба.
        Основные покупатели — Китай 31,7 %, Япония 15,1 %, Южная Корея 10,6 %, Австралия 8 %, Франция 7,1 %, Бельгия 5,1 % (2015).
        Импорт (4,4 млрд долл. в 2014) — машины и оборудование, топливо, химикаты, продовольствие.
        Основные поставщики — Франция 35 %, Австралия 11,3 %, Южная Корея 8,5 %, Сингапур 5,3 %, Малайзии 5,2 %, Китай 4,4 % (2015).[1]
        https://ru.wikipedia.org/wiki/F
        Дедкастарый
      2. Зяблицев Сегодня, 06:27
        "Каталония" laughing Каледония! Каталония уже лопухнулась c независимостью.... laughing
        Зяблицев
  2. Чёрный Сегодня, 05:39
    Тут к гадалке не ходи - останутся в составе Франции.Нет у них предпосылок для нехависимости....но если ВДРУГ!!! что то пойдёт не так, то однозначно обвинят нас во вмешатедьстве laughing
    Чёрный
  3. изя топ Сегодня, 05:44
    население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы
    а,вот где хранцузы.поэтому париж пришлось арабами населять,спасать город от обезлюдивания recourse
    изя топ
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Сейчас нацики из укроины и тут отметятся -пообещают не дать отделиться каледонцам от Франции! !! fool
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    Французы, учтя испанский опыт, поступили правильно - и разрешили и создали площадку для переговоров. Поэтому все наверное решится так, как запланировала Франция.
    rotmistr60
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