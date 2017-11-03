Генконструктор фирмы «Камов» рассказал, как изменятся вертолеты через 50 лет

Развитие боевых машин будет вестись во многих направлениях, в том числе и в совершенствовании аппаратуры, которая помогает осуществлять как режим полета, так и боевую работу.Через 30–50 лет вертолеты получат гораздо большую автоматизацию режимов полета и смогут маневрировать на очень высоких скоростях, рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» генконструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев.«Развитие боевых вертолетов будет, безусловно, являться основой переоснащения современных вооруженных сил, поскольку вертолет в своем качестве сегодня представляет уникальную возможность действовать быстро, скрытно и эффективно. В этой связи у военных вертолетов исключительно хорошее будущее», – считает Михеев.