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Генконструктор фирмы «Камов» рассказал, как изменятся вертолеты через 50 лет
Развитие боевых машин будет вестись во многих направлениях, в том числе и в совершенствовании аппаратуры, которая помогает осуществлять как режим полета, так и боевую работу.
Через 30–50 лет вертолеты получат гораздо большую автоматизацию режимов полета и смогут маневрировать на очень высоких скоростях, рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» генконструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев.
«Развитие боевых вертолетов будет, безусловно, являться основой переоснащения современных вооруженных сил, поскольку вертолет в своем качестве сегодня представляет уникальную возможность действовать быстро, скрытно и эффективно. В этой связи у военных вертолетов исключительно хорошее будущее», – считает Михеев.
Читайте и смотрите интервью полностью на сайте "Звезда" - Генконструктор фирмы «Камов» рассказал, как изменятся вертолеты через 50 лет
Через 30–50 лет вертолеты получат гораздо большую автоматизацию режимов полета и смогут маневрировать на очень высоких скоростях, рассказал в интервью сайту телеканала «Звезда» генконструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев.
«Развитие боевых вертолетов будет, безусловно, являться основой переоснащения современных вооруженных сил, поскольку вертолет в своем качестве сегодня представляет уникальную возможность действовать быстро, скрытно и эффективно. В этой связи у военных вертолетов исключительно хорошее будущее», – считает Михеев.
Читайте и смотрите интервью полностью на сайте "Звезда" - Генконструктор фирмы «Камов» рассказал, как изменятся вертолеты через 50 лет
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