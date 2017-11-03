СМИ: Россия может ответить США на выход из ДРСМД ракетой «Курьер»

Если американцы сделают первый шаг, они пожнут то, что посеяли. Они получат операцию «Анадырь» в современном формате

Россия имеет мгновенный и зеркальный ответ на возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – возобновление производства модернизированной ракеты «Курьер», сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Речь идет о подвижном грунтовом ракетном комплексе с малогабаритной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).Источник заявил, что ответом России может стать разработанная еще в СССР компактная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж59 «Курьер» (по классификации НАТО – SS-X-26). Ее длина составляла всего 11,2 метра, масса – 15 тонн. Разработчикам также удалось обеспечить межконтинентальную дальность и очень быстрый пуск ракете с такой маленькой стартовой массой. А эта задача считалась почти невыполнимой. До 1991 года было проведено несколько успешных пусков ракеты, однако в результате договоренностей с США проект был свернут, сообщает «Военно-промышленный курьер».Разработка ракетного комплекса "Курьер" (по классификации НАТО - SS-X-26) началась 21 июня 1983 года в Московском институте теплофизики. К этому шагу военных подтолкнуло осознание того факта, что крупногабаритные самоходные пусковые невозможно спрятать от космических средств оптической и радиолокационной разведки США. Для комплекса первоначально проектировалась пусковая установка на четырехосном шасси МАЗ-7909, а затем на пятиосном шасси.По словам источника, использование «Курьера» характеризуется многовариантностью базирования, а угрожать США он может с пространств российского Севера. Размещаться «Курьер» может на любых пригодных площадках арктических островов и даже находиться на любой зимовке российских полярников.– подытожил источник, напомнив об операции по переброске на Кубу в ходе Карибского кризиса российских баллистических ракет средней дальности с ядерными зарядами.В октябре сообщалось, что эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения, способные нести ядерный боезаряд. В России это считают грубым нарушением ДРСМД.19 октября президент Владимир Путин заявил, что, если США выйдут из договора, Россия ответит мгновенно и зеркально.