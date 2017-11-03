06:37 03 ноября

СМИ: Россия может ответить США на выход из ДРСМД ракетой «Курьер»

Россия имеет мгновенный и зеркальный ответ на возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – возобновление производства модернизированной ракеты «Курьер», сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Речь идет о подвижном грунтовом ракетном комплексе с малогабаритной твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Источник заявил, что ответом России может стать разработанная еще в СССР компактная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж59 «Курьер» (по классификации НАТО – SS-X-26). Ее длина составляла всего 11,2 метра, масса – 15 тонн. Разработчикам также удалось обеспечить межконтинентальную дальность и очень быстрый пуск ракете с такой маленькой стартовой массой. А эта задача считалась почти невыполнимой. До 1991 года было проведено несколько успешных пусков ракеты, однако в результате договоренностей с США проект был свернут, сообщает «Военно-промышленный курьер».

СМИ: Россия может ответить США на выход из ДРСМД ракетой «Курьер»



Разработка ракетного комплекса "Курьер" (по классификации НАТО - SS-X-26) началась 21 июня 1983 года в Московском институте теплофизики. К этому шагу военных подтолкнуло осознание того факта, что крупногабаритные самоходные пусковые невозможно спрятать от космических средств оптической и радиолокационной разведки США. Для комплекса первоначально проектировалась пусковая установка на четырехосном шасси МАЗ-7909, а затем на пятиосном шасси.

По словам источника, использование «Курьера» характеризуется многовариантностью базирования, а угрожать США он может с пространств российского Севера. Размещаться «Курьер» может на любых пригодных площадках арктических островов и даже находиться на любой зимовке российских полярников.

Если американцы сделают первый шаг, они пожнут то, что посеяли. Они получат операцию «Анадырь» в современном формате
– подытожил источник, напомнив об операции по переброске на Кубу в ходе Карибского кризиса российских баллистических ракет средней дальности с ядерными зарядами.

В октябре сообщалось, что эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения, способные нести ядерный боезаряд. В России это считают грубым нарушением ДРСМД.

19 октября президент Владимир Путин заявил, что, если США выйдут из договора, Россия ответит мгновенно и зеркально.

Использованы фотографии: http://super-orujie.ru/
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 05:58
    "Курьер" - доставка на дом. Быстро и точно. Гарантия 100 % smile
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 06:14
      "Почту России" на военные рельсы!.."Курьеры" прибудут точно в срок.Руководителей этого ведомства можно доставлять вместе с "почтовым отправлением"!
      Цитата: Чёрный
      "Курьер" - доставка на дом. Быстро и точно. Гарантия 100 % smile
      210окв
      1. insular Сегодня, 06:18
        Цитата: 210окв
        "Почту России" на военные рельсы!!..

        Надеюсь это шутка.
        insular
        1. 210окв Сегодня, 06:20
          Забыл смайлик оставить.."Филиал ада" не сгодится конечно для серьезной цели..Разворуют по дороге,или вообще не туда доставят.
          Цитата: insular
          Цитата: 210окв
          "Почту России" на военные рельсы!!..

          Надеюсь это шутка.
          210окв
  2. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Ну, так и делайте эту ракету, а не кричите что можете! !!Просто начать производство таких ракет под грифом "секретно " !
    Геркулесыч
    1. Шурале Сегодня, 06:04
      Это нарушение договора , а Россия Сейчас играет роль "честного" игрока в международных отношениях, за что Америка ее откровенно презирает, так как Россия отказывается от многих эффективных механизмов.
      Шурале
    2. Дедкастарый Сегодня, 06:07
      "курьер",похож на "миджитмен" (тоже не принят на вооружение)
      Страна Соединённые Штаты Америки США
      Семейство Миджитмен
      Назначение МБР
      Разработчик Martin Marietta
      Основные характеристики
      Количество ступеней 3
      Длина 14 м
      Диаметр 1,17 м
      Стартовая масса 13,60 т
      Вид топлива твёрдое смесевое
      Максимальная дальность 11 000 км
      Тип головной части Моноблоковая, Mark 21
      Количество боевых блоков 1
      Мощность заряда W87-1 475 кт
      Способ базирования шахтный, мобильный
      История запусков
      Состояние недействующая
      Принята на вооружение —
      MGM-134A — малогабаритная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная в США в ответ на развёртывание в СССР мобильных комплексов РТ-23 и РТ-2ПМ. Единственная американская МБР мобильного базирования, не принята на вооружение
      .https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1270772
      Дедкастарый
    3. rotmistr60 Сегодня, 06:22
      Ну, так и делайте эту ракету, а не кричите что можете! !!Просто начать производство таких ракет под грифом "секретно " !

      Так может и делают, кто же вам в СМИ будет распространяться. А под грифом они все идут и причем "сов секретно".
      rotmistr60
  3. insular Сегодня, 06:10
    эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения

    Ну вот и начинается, то о чем давно говорили реалисты и против чего смеялись и троллили оптимисты - О реальной функции американской ПРО.
    Мир скатывается к своему концу.
    insular
  4. SarS Сегодня, 06:23
    КУрьер - нарушение не РСМД, а ОСВ - ракета, то стратегическая.
    Делать ее - надо, а нарушать РСМД нужно размещением на Кубе, в Никарагуа ракет меньшей дальности, Ярсов, например, с уменьшенной (по иранской технологии) дальностью полетов.
    SarS
  5. Евродав Сегодня, 06:28
    Цитата: insular
    эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону развернуть в Польше ракетные системы двойного назначения

    Ну вот и начинается, то о чем давно говорили реалисты и против чего смеялись и троллили оптимисты - О реальной функции американской ПРО.
    Мир скатывается к своему концу.

    Мир скатывается к новой гонке вооружений, а ядерный паритет, как раз и бережёт его от КОНЦА! Отработано в СССР!
    Евродав
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