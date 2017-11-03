09:48 03 ноября

Ситуация в Сирии

Район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор перешел под контроль армии САР. Террористы потеряли три населенных пункта в северной части Хамы. Около 200 курдских бойцов перешли на сторону САА в Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На северо-востоке Дамаска на территории Восточной Гуты сирийские войска атаковали укрепрайоны исламистов, задействовав беспилотники. В результате часть фортификационных сооружений боевиков была разрушена. На южных окраинах столицы в районе Ат-Тадамун отмечались столкновения между террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и армией САР. Боевики понесли потери в живой силе и технике.


Недалеко от города Манбидж на севере провинции Алеппо возобновились перестрелки между «свободной армией» и Демократическими силами Сирии (SDF). В результате ударов ССА был ранен один из высокопоставленных курдских командиров. Кроме того, курды лишились около двухсот своих бойцов, после того как те перешли на сторону Сирийской арабской армии.

В минувшие сутки продолжились бои в оставшихся в оккупации районах Дейр эз-Зора. В результате ожесточенных столкновений под прикрытием ВКС РФ правительственной армии удалось занять квартал Аль-Хамидия. Между тем САА при поддержке Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), «Хезболлы» и авиации РФ развивала наступление в направлении города Абу Кемаль. Благодаря военной операции ВКС России, проведенной на окраинах Абу Кемаля, были ликвидированы несколько военных объектов террористической группировки. Одновременно в сторону города войска САР продвигались со стороны станции «Т-2» и приблизились еще на 20 километров. В ходе боевых действий был убит один из командиров КСИР Мохсин Джамаль.

Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых базируются к северу от столицы провинции Хама, приняли сторону «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и выступили против правительственных войск. Близ населенного пункта Абу Дали был уничтожен танк САА. Вместе с тем, правительственным силам удалось освободить поселения Мошереф, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:05
    Кратко об описанной стуации в Сирии . request
    Наблюдатель2014
    1. BerBer Сегодня, 09:07
      Раньше так было. Сейчас более менее понятно.
      BerBer
      1. Logall Сегодня, 09:09
        Цитата: BerBer
        Раньше так было. Сейчас более менее понятно.
        belay
        Да ладно? А можно по подробнее, просим! yes
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 09:16
          Гордиев узел..Македонский не стал заморачиваться и разрубил его..Но тут рубить надо не сам узел-а того кто его завязал..
          Цитата: Logall
          Цитата: BerBer
          Раньше так было. Сейчас более менее понятно.
          belay
          Да ладно? А можно по подробнее, просим! yes
          210окв
          1. Logall Сегодня, 09:18
            Цитата: 210окв
            Гордиев узел..Македонский не стал заморачиваться и разрубил его..Но тут рубить надо не сам узел-а того кто его завязал

            Дмитрий, не нужно подсказок! Можно сам догадаюсь?
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 09:31
              Саш, картинка - good Вот этот момент меня заинтересовал :
              Около 200 курдских бойцов перешли на сторону САА в Алеппо

              Что, курды начали прозревать и понимать всю "надёжность" США? Дай-то Аллах, если так!
              Джедай
              1. 79807420129 Сегодня, 09:46
                Цитата: Джедай
                Что, курды начали прозревать и понимать всю "надёжность" США? Дай-то Аллах, если так!

                Макс Здрав Будь! drinks hi Курды разные бывают,Барзани замутил как пук димон в Каталонии референдум,получил по зубам в Киркуке и слился.
                севере провинции Алеппо возобновились перестрелки между «свободной армией» и Демократическими силами Сирии (SDF)

                Вот и пускай стреляют друг друга,чем больше настреляют друг друга,тем лучше для Асада. drinks hi
                79807420129
  2. pvv113 Сегодня, 09:09
    Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых базируются к северу от столицы провинции Хама, приняли сторону «Джебхат Ан-Нусры»

    Краткая характеристика "умеренной оппозиции"
    pvv113
  3. Livonetc Сегодня, 09:12
    Начинается вторая фаза.
    Окончательное определение.
    Кому далее прописан морг, а кому долгая совместная жизнь.
    Livonetc
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