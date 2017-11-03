Ситуация в Сирии
Район Аль-Хамидия в городе Дейр эз-Зор перешел под контроль армии САР. Террористы потеряли три населенных пункта в северной части Хамы. Около 200 курдских бойцов перешли на сторону САА в Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На северо-востоке Дамаска на территории Восточной Гуты сирийские войска атаковали укрепрайоны исламистов, задействовав беспилотники. В результате часть фортификационных сооружений боевиков была разрушена. На южных окраинах столицы в районе Ат-Тадамун отмечались столкновения между террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и армией САР. Боевики понесли потери в живой силе и технике.
Недалеко от города Манбидж на севере провинции Алеппо возобновились перестрелки между «свободной армией» и Демократическими силами Сирии (SDF). В результате ударов ССА был ранен один из высокопоставленных курдских командиров. Кроме того, курды лишились около двухсот своих бойцов, после того как те перешли на сторону Сирийской арабской армии.
В минувшие сутки продолжились бои в оставшихся в оккупации районах Дейр эз-Зора. В результате ожесточенных столкновений под прикрытием ВКС РФ правительственной армии удалось занять квартал Аль-Хамидия. Между тем САА при поддержке Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), «Хезболлы» и авиации РФ развивала наступление в направлении города Абу Кемаль. Благодаря военной операции ВКС России, проведенной на окраинах Абу Кемаля, были ликвидированы несколько военных объектов террористической группировки. Одновременно в сторону города войска САР продвигались со стороны станции «Т-2» и приблизились еще на 20 километров. В ходе боевых действий был убит один из командиров КСИР Мохсин Джамаль.
Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых базируются к северу от столицы провинции Хама, приняли сторону «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и выступили против правительственных войск. Близ населенного пункта Абу Дали был уничтожен танк САА. Вместе с тем, правительственным силам удалось освободить поселения Мошереф, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль.
На северо-востоке Дамаска на территории Восточной Гуты сирийские войска атаковали укрепрайоны исламистов, задействовав беспилотники. В результате часть фортификационных сооружений боевиков была разрушена. На южных окраинах столицы в районе Ат-Тадамун отмечались столкновения между террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и армией САР. Боевики понесли потери в живой силе и технике.
Недалеко от города Манбидж на севере провинции Алеппо возобновились перестрелки между «свободной армией» и Демократическими силами Сирии (SDF). В результате ударов ССА был ранен один из высокопоставленных курдских командиров. Кроме того, курды лишились около двухсот своих бойцов, после того как те перешли на сторону Сирийской арабской армии.
В минувшие сутки продолжились бои в оставшихся в оккупации районах Дейр эз-Зора. В результате ожесточенных столкновений под прикрытием ВКС РФ правительственной армии удалось занять квартал Аль-Хамидия. Между тем САА при поддержке Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), «Хезболлы» и авиации РФ развивала наступление в направлении города Абу Кемаль. Благодаря военной операции ВКС России, проведенной на окраинах Абу Кемаля, были ликвидированы несколько военных объектов террористической группировки. Одновременно в сторону города войска САР продвигались со стороны станции «Т-2» и приблизились еще на 20 километров. В ходе боевых действий был убит один из командиров КСИР Мохсин Джамаль.
Радикалы Сирийской свободной армии (ССА), отряды которых базируются к северу от столицы провинции Хама, приняли сторону «Джебхат Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) и выступили против правительственных войск. Близ населенного пункта Абу Дали был уничтожен танк САА. Вместе с тем, правительственным силам удалось освободить поселения Мошереф, Джубб Ад-Джамлан и Расмус-Майяль.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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