Криптовалюта vs доллар. Что ждёт мир и как вести себя России?

Недавно министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что Россия запустит свою криптовалюту. Условный «крипторубль» может появиться еще до наступления нового 2018 года. По крайней мере, об этом рассуждают эксперты. В том, что решение принято на самом высшем уровне, сомневаться не приходится: судя по всему, это инициатива самого Владимира Путина, который очень внимателен к цифровой валюте. Так, в одном из выступлений президент признал, что «виртуальные валюты» уже стали в некоторых странах полноценным платежным средством и важным инвестиционным активом. В то же время, обращая внимание на все риски, связанные с использованием криптовалюты и, прежде всего, ее «западных образцов», Путин отметил, что России важно не создавать совершенно лишних барьеров, которые могут воспрепятствовать развитию криптовалютного рынка.Интересно, что позиция президента в отношении криптовалют куда более «продвинутая», чем многих других федеральных чиновников, прежде всего из Министерства финансов и Банка России.Известно, что Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный Банк, любит сравнивать криптовалюты с финансовой пирамидой и убеждена, что легализация криптовалют в России совершенно не нужна. Руководитель Центробанка даже грозилась не допустить самой возможности расчетов в криптовалюте. В своих попытках воспрепятствовать свободному хождению криптовалюты Набиуллина даже стала ссылаться на «горячие» риски, которые якобы открывают перед собой криптовалюты и анонимность проводимых транзакций — финансирование терроризма, отмывание денежных средств. Анонимность транзакций — одно из главных обстоятельств, настораживающих представителей российских властей в криптовалюте и криптовалютных операциях. Скорее именно оно и стоит на первом месте, поскольку террористические организации существовали и финансировались за столетие до появления криптовалюты.Интересно, что даже в Минфине, чиновники которого прежде тоже очень критически относились к криптовалютам, в последнее время заговорили о необходимости выработки политики государства в отношении криптовалют и пообещали разработать закон, регулирующий покупку и хождение криптовалют, а также вопросы регистрации заинтересованных в их приобретении пользователей. Об этом не так давно сообщил сам министр финансов Антон Силуанов, а его заместитель Алексей Моисеев несколько раньше говорил о необходимости регулирования криптовалюты как финансового актива.Хотя представители и Министерства финансов, и Центробанка настроены в отношении криптовалют весьма скептически, глупо было бы отрицать их растущее значение в современном мире. Даже руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подчеркнула, что в современном мире криптовалюты в перспективе могут вытеснить доллар и евро. Особенно велики перспективы криптовалют в развивающихся странах с нестабильной экономикой.Кстати, многие развивающиеся страны и так прекрасно поняли это и уже приступают к легализации криптовалютных операций в своих юрисдикциях. Также Кристин Лагард посоветовала государствам, их банкам и финансовым ведомствам не игнорировать продолжающееся распространение криптовалюты. Она обратила внимание на то, что с появлением блокчейн-технологий осуществлять операции с криптовалютами стало гораздо безопаснее. Интерес бизнес-сообщества к криптовалютам растет, а соответственно более не имеет никакого смысла рассматривать их исключительно в категориях финансовых пирамид или спекуляций.Похоже, что некоторые страны действуют вполне в духе этого пожелания. Например, Ахмад Аль Мулла, председательствовавший на конференции, посвященной проблемам блокчейна в Дубае, подчеркнул, что к 2020 году эмират Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) планирует перевести все транзакции на блокчейн, став первым в мире блокчейн-государством. Инициировал этот процесс сам шейх Хадан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум — наследник дубайского престола, человек современный и «продвинутый». В Дубае рассчитывают перевести со временем весь государственный документооборот на блокчейн. Представители эмирата Дубай считают эту технологию наиболее безопасной и подходящей для современного общества.Интерес к криптовалютам питают и многие другие государства. В криптовалютных операциях их привлекает возможность инвестиций в собственную экономику. Например, в Японии еще в марте 2016 года криптовалюта была узаконена, а Bitcoin получил статус законного платежного средства. Легализация криптовалюты осуществлялась благодаря следующим шагам: 1) регистрации операторов, занимающихся услугами по обмену криптовалюты на реальную валюту, 2) разделению управления денежными и криптовалютными активами и внедрению аудита для защиты прав как покупателей, так и продавцов, 3) упорядочению налогообложения криптовалют. Последний момент также интересен. Дело в том, что теперь в Японии криптовалютные операции подлежат взиманию налога на добавленную стоимость, если криптовалюта используется как платежное средство. Если же криптовалюту просто меняют на обычные деньги, то налог за эту операцию не взымается. Определение статуса криптовалют в Японии уже дало свои результаты — в страну потянулись многочисленные инвесторы, стали открываться новые проекты. Понятно, что экономика Восходящего Солнца от этого только выигрывает.Некоторые страны решили войти в «мир криптовалют» весьма причудливо.Например, меланезийское государство Вануату давно предлагает всем желающим купить свое гражданство — за 200 тысяч долларов США. Но теперь, чтобы привлечь потенциальных граждан — инвесторов, правительство Вануату решило продавать гражданство страны за биткоины. Чтобы стать гражданином Вануату, придется заплатить примерно 44 биткоина. Кстати, в идее получения гражданства этой экзотической страны нет ничего смешного — во-первых, в Вануату очень низкие налоги, что может привлечь предпринимателей, а во-вторых — страна имеет безвизовый режим со 113 странами мира. Гражданам Вануату не требуется виза для въезда в страны Евросоюза. То, о чем так долго мечтали «украинские патриоты», граждане Вануату имеют априори. С Россией, между прочим, у Вануату также действует безвизовый режим.Павел Дуров, основатель популярнейшей социальной сети «В контакте» и не менее популярного мессенджера Telegram, назвал биткоин шансом освободить финансовую систему из-под гегемонии США. Одновременно он раскритиковал позицию российского правительства, которое борется с криптовалютами. Хотя по логике цифровые валюты, составляющие конкуренцию доллару, наоборот выгодны в экономическом противостоянии с США. Кстати, Соединенные Штаты вряд ли будут долго терпеть неопределенность, связанную с криптовалютами, и усиление их позиций в мировом масштабе. Скорее всего, в самое ближайшее время будут предприняты какие-то шаги в направлении ужесточения контроля за ситуацией. Вряд ли американские финансовые круги пойдут на запрет криптовалюты, так как ситуация зашла уже слишком далеко, но и оставлять все как есть, никто не будет. Ведь то, что криптовалюта угрожает позициям доллара, это далеко не шутки.Россия, заявляя о готовящемся появлении «крипторубля», вроде бы следует в русле самых современных тенденций. Но то, как видят наши чиновники крипторубль, оставляет слишком много вопросов. Министр Никифоров, в частности, подчеркнул, что майнинг (т.е. «выращивание») крипторубля будет невозможен. Кроме того, будет установлен тотальный государственный контроль над эмиссией и обращением криптовалюты «сделано в России». Кстати, появление крипторубля Никифоров призвал не связывать с легализацией криптовалют зарубежного происхождения — биткоина и других, поскольку последние основаны на зарубежной криптографии. Если характеристики крипторубля будут действительно такими, как это озвучил министр, то в этом случае неизбежен вопрос, можно ли вообще считать крипторубль криптовалютой? Этим вопросом сегодня задаются многие эксперты, считая, что решение, которое принималось в отношении запуска крипторубля продиктовано скорее политическими соображениями.Специалист по криптовалютам и соучредитель проекта Descrow Антон Митрохин говорит, что в современном мире существует огромное количество криптовалют.При всех различиях у них одна задача — стать новым, полноценным, средством платежа. В разных странах мира у криптовалют разный статус — в Японии они считаются полноценным платежным средством, в эмирате Абу-Даби рассматриваются как товар. Государство Вануату предлагает купить свое гражданство за биткоины.Может ли криптовалюта заменить доллар?— Сейчас уже все признают тот факт, что криптовалюты обладают товарной способностью к обмену. Некоторые эксперты признают криптовалюту и равноценной заменой национальной валюты и доллара в том числе. Поэтому уже сейчас можно смело говорить, что процесс замещения идет. И как только будет решена основная проблема криптовалюты — ликвидность, то произойдет скачкообразный рост использования криптовалюты в расчетах.А что принесет это бизнесу и в целом национальным экономикам?— Использование криптовалюты открывает очень обширные возможности. Начиная от простоты и доступности, и заканчивая международной кооперацией бизнеса на более прозрачных условиях, чем текущие.Почему же тогда этому противятся правительства и банки?— Классические регуляторы, прежде всего центральные банки разных стран мира, очень противятся распространению криптовалют и делают все возможное, чтобы этого не допустить. Ведь они теряют свою власть, т.к. их печатный станок уже становится не очень-то и нужен кому-то. Хотя если взять пример Японии, то там выстроен отличный симбиоз между монетарными властями страны и блокчейном. Если вспомнить уже упоминавшийся мной эмират, то его представители ведут сейчас консультации с Японией по обмену опытом в регулировании оборота криптовалют.В то же время, неясность официального статуса криптовалюты в современной России создает множество препятствий для развития инвестирования. Это отражается и на национальной экономике. Ведь пока статус криптовалюты не урегулирован, многие относятся к ней скептически. У профессиональных правоведов также нет единства во мнениях, но в одном они сходятся — отсутствие определенности в статусе криптовалюты уже становится большой проблемой.Юрист по гражданским делам Андрей Лисов считает, что отсутствие правового статуса криптовалют в Российской Федерации является серьезным препятствием для инвестирования средств в криптовалюты и в ICO-площадки.Хотя в ряде государств статус криптовалют уже определен, Россия пока не приняла официального решения в этом направлении. Если криптовалюты не имеют законного статуса, то и все совершаемые сделки и операции находятся вне правового поля, по крайней мере до того времени, пока власти не урегулируют вопрос либо с официальной легализацией, либо с запретом подобных операций, — рассказывает Андрей Лисов.Кстати, это обстоятельство, на которое указывает Лисов, действительно играет очень важную роль в судьбе криптовалютных операций в современной России. Многие инвесторы пока не рискуют вкладывать деньги в криптовалюты, опасаясь полного запрещения криптовалютных операций как одного из вполне вероятных сценариев развития ситуации с виртуальными финансами. Отсутствие легального статуса привлекает в криптовалютную сферу мошенников, и хотя многие проекты делают все возможное для обеспечения безопасности криптовалют, легальный статус все же не был бы лишним.Адвокат, управляющий партнер Центра правовых отношений Иван Хапалин убежден, что скорое разрешение проблемы статуса криптовалют пойдет на пользу российской экономике. Ведь легальные криптовалютные операции — это довольно серьезные поступления в бюджет в виде налогов, не говоря уже о привлечении инвестиций. Та же Япония только выиграла от легализации криптовалют. Важно использовать опыт других государств, но руководствоваться интересами нашей страны, отечественного бизнеса, — говорит Иван Хапалин.Кстати, об использовании японского опыта регулирования рынка криптовалюты говорил и Борис Титов — уполномоченный президента Российской Федерации по правам предпринимателей. Титов считает, что Россия очень сильно выиграет, если станет страной, открытой для криптовалютных операций. Вероятно, что это действительно может быть так, тем более учитывая, что пока лишь некоторые страны мира решились на такой рискованный шаг. Необходимо самое серьезное внимание правительственных структур к вопросам внедрения криптовалют и блокчейна в российскую экономику, с просчетом всех возможных рисков и вероятных плюсов от этого. Кто знает, может быть криптовалюты действительно потеснят со временем американский доллар?