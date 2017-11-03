12:35 03 ноября

ВМФ создает систему контроля Северного морского пути

Северный флот создает систему мониторинга надводной и подводной обстановки Севморпути и полного контроля воздушного пространства над своей арктической зоной ответственности, передает РИА Новости сообщение командующего СФ Николая Евменова.



Вице-адмирал отметил, что «в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны».


В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться,
подчеркнул он.

По словам Евменова, начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана «для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота».

Командующий уточнил, что в 2017 году поход стал самым масштабным и максимально насыщенным.

Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прошел в общей сложности порядка шести тысяч морских миль. От Североморска до Новосибирских островов и обратно. Через акватории Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике,
рассказал он.

Агентство напоминает, что в декабре текущего года исполнится 3 года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов России в Арктике. В зоне ответственности СФ находятся 4 российских региона, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.

Использованы фотографии: Дмитрий Лобусов / sdelanounas.ru
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Комментарии 18

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  1. Dashout Сегодня, 10:12
    На мой взгляд, это будет стимулировать осторожный Китай перенести свои торговые транспортные маршруты в Европу на Северный морской путь. Если они еще и платить будут за охрану, то налицо будет участи армии в экономической жизни страны :))
    Dashout
    1. ЗВО Сегодня, 11:16
      Цитата: Dashout
      На мой взгляд, это будет стимулировать осторожный Китай перенести свои торговые транспортные маршруты в Европу на Северный морской путь. Если они еще и платить будут за охрану, то налицо будет участи армии в экономической жизни страны :))


      Платить за охрану?
      Вы вообще откуда ?
      Со звезд свалились?
      Причина оплаты то какая по вашему? раз вы именно так и написали...
      ЗВО
      1. Ci Cago Сегодня, 11:23
        Цитата: ЗВО
        Цитата: Dashout
        На мой взгляд, это будет стимулировать осторожный Китай перенести свои торговые транспортные маршруты в Европу на Северный морской путь. Если они еще и платить будут за охрану, то налицо будет участи армии в экономической жизни страны :))


        Платить за охрану?
        Вы вообще откуда ?
        Со звезд свалились?
        Причина оплаты то какая по вашему? раз вы именно так и написали...



        Наверно охрана от нападений белых медведей и эскимоских пиратах....пару "стратегов" с Булавами можно выделить
        Ci Cago
        1. jjj Сегодня, 11:29
          Тем не менее, за полеты коммерческих воздушных судов в воздушном пространстве России западные компании платят
          jjj
          1. kirgiz58 Сегодня, 12:23
            Цитата: jjj
            Тем не менее, за полеты коммерческих воздушных судов в воздушном пространстве России западные компании платят

            С этим никто не спорит. Предлагают еще брать плату за охрану, а вот тут много вариантов.
            kirgiz58
      2. kirgiz58 Сегодня, 12:20
        Цитата: ЗВО
        Причина оплаты то какая по вашему?

        Организовать причину...... (напомнить историю нагличан и всяких португезов, а вы о чем подумали winked ), а потом обеспечить платную охрану. Всего-то делов. lol
        kirgiz58
  2. perepilka Сегодня, 10:16
    Серьёзно участок застолбили what
    Ну и ладно, СМП обустроить, с северным завозом проблем меньше будет, да и "партнёры" различные, подводные и надводные не так нагло шастать будут, под присмотром.
    perepilka
    1. Джедай Сегодня, 10:21
      Подозреваю что эта новость оченно "обрадует" звёздно-полосатых "партнёров". yes
      Джедай
    2. злой партизан Сегодня, 10:40
      Цитата: perepilka
      партнёры" различные, подводные и надводные не так нагло шастать будут

      Но пару сотен тысяч подводных мин для гарантии, я считаю, не помешают yes . По периметру СМП их так ровненько подвесить what . Пусть будут wink .
      Привет, севморпутейщик! drinks
      злой партизан
      1. jjj Сегодня, 11:30
        Этим летом в Арктике столько служивого народа перебывало, как, пожалуй, еще никогда раньше
        jjj
      2. perepilka Сегодня, 12:13
        Цитата: злой партизан
        Но пару сотен тысяч подводных мин для гарантии, я считаю, не помешают yes

        Привет! Дома уже?
        На счёт мин, следилки какие нибудь разложить, ещё можно, а мины, не, ну их нафиг, они страшные recourse drinks
        perepilka
  3. Евродав Сегодня, 10:17
    Цитата: Dashout
    На мой взгляд, это будет стимулировать осторожный Китай перенести свои торговые транспортные маршруты в Европу на Северный морской путь. Если они еще и платить будут за охрану, то налицо будет участи армии в экономической жизни страны :))

    Согласен!
    Евродав
    1. Esoteric Сегодня, 10:26
      Лучшей стимуляцией будет обеспечение прохода судов в любое время года, безопасность и сопоставимая дешевизна в сравнении с другими вариантами. У Японии тоже дорога может стать короче, как и у Ю.Кореи. Кроме того, Суэцкий канал не панацея и ограничений там больше, чем на Сев.мор.пути...
      Esoteric
  4. Мар.Тира Сегодня, 10:29
    Это хорошо.А на восточном направлении.за Новосибирскими островами ТОФ будет ответственным?Ведь до моря Лаптевых,это только полпути?
    Мар.Тира
  5. Волька Сегодня, 10:35
    и это радует...
    Волька
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 10:43
    Я так понимаю США ядренные ракетки пулять через полюс не будут?Или у статьи другой посыл?
    ПРАВОкатор
  7. Egorovich Сегодня, 11:00
    Чем меньше "друзей" под/над СМП будет тусоваться, тем спокойнее будет в стране. Взялись серьезно и надолго.
    Egorovich
  8. Ратник-80 Сегодня, 12:08
    Что то наши там серьезное разведали раз начали так северное направление укреплять и новые ледоколы строить
    Ратник-80
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