ВМФ создает систему контроля Северного морского пути
Северный флот создает систему мониторинга надводной и подводной обстановки Севморпути и полного контроля воздушного пространства над своей арктической зоной ответственности, передает РИА Новости сообщение командующего СФ Николая Евменова.
Вице-адмирал отметил, что «в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны».
По словам Евменова, начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана «для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота».
Командующий уточнил, что в 2017 году поход стал самым масштабным и максимально насыщенным.
Агентство напоминает, что в декабре текущего года исполнится 3 года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов России в Арктике. В зоне ответственности СФ находятся 4 российских региона, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.
Вице-адмирал отметил, что «в конце 2015 года на боевое дежурство заступил первый зенитно-ракетный полк на архипелаге Новая Земля, на вооружении которого стоит модернизированный комплекс противовоздушной обороны».
В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться,подчеркнул он.
По словам Евменова, начиная с 2012 года, корабли и суда СФ совершают регулярные походы по морям Северного Ледовитого океана «для освоения театра плавания, совершенствования арктической подготовки моряков и личного состава сухопутных и береговых войск флота».
Командующий уточнил, что в 2017 году поход стал самым масштабным и максимально насыщенным.
Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прошел в общей сложности порядка шести тысяч морских миль. От Североморска до Новосибирских островов и обратно. Через акватории Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике,рассказал он.
Агентство напоминает, что в декабре текущего года исполнится 3 года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов России в Арктике. В зоне ответственности СФ находятся 4 российских региона, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.
Использованы фотографии: Дмитрий Лобусов / sdelanounas.ru
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