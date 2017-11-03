ВМФ создает систему контроля Северного морского пути

В дальнейшем силы и средства ПВО будут только совершенствоваться и наращиваться,

Отряд кораблей и судов обеспечения СФ прошел в общей сложности порядка шести тысяч морских миль. От Североморска до Новосибирских островов и обратно. Через акватории Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых, а также по реке Енисей до порта Дудинка. В этом районе бойцы арктической мотострелковой бригады совместно с подразделениями ВДВ и спецназа провели межвидовое тактическое учение по охране и обороне важного промышленного объекта в Арктике,