12:29 03 ноября

Военная обстановка в Сирии: Авиаудары ВКС РФ по ИГИЛ и ВВС Израиля по армии

В городе Дейр-эз-Зор идет стремительное сокращение подконтрольной ИГИЛ территории. 1 ноября отряды сирийского армейского спецназа «Силы тигра» и Республиканская Гвардия освободили район Джубалия, район центрального парка, юридический колледж и образовательный центр, а также южную часть района Хамидия.




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