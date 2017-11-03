Военная обстановка в Сирии: Авиаудары ВКС РФ по ИГИЛ и ВВС Израиля по армии

В городе Дейр-эз-Зор идет стремительное сокращение подконтрольной ИГИЛ территории. 1 ноября отряды сирийского армейского спецназа «Силы тигра» и Республиканская Гвардия освободили район Джубалия, район центрального парка, юридический колледж и образовательный центр, а также южную часть района Хамидия.