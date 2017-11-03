12:35 03 ноября

МИД Кубы: факты совершения «акустических атак» на дипломатов США не установлены

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что у кубинских правоохранителей нет доказательств предполагаемых «акустических атак» на американских дипломатов, передает РИА Новости.



Ранее Госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке», совершенных с использованием специальных приборов.


Я настаиваю, чтобы правительство США представило доказательства относительно предполагаемой атаки, (президент США Дональд) Трамп и высокие чины американского правительства говорили, что их дипломаты стали объектами атак и обвинили кубинское правительство без каких-либо на то оснований,
сказал Родригес на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он констатировал, что на фоне скандала «отношения между двумя странами существенно ухудшились».

Напомним, в июне Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Позднее в белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН по его отмене.

При этом глава кубинского МИД отметил, что Гавана готова к разрешению спорных вопросов с Вашингтоном.

Подтверждаю готовность Кубы продолжать диалог и сотрудничество, несмотря на разногласия между нашими правительствами, сказал министр.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. 210окв Сегодня, 10:21
    МИД здесь бессилен.По поводу "белочек"это к наркологии и психиатрам..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 10:24
      Цитата: 210окв
      это к наркологии и психиатрам.

      А помогут? Сильно сомневаюсь...
      Джедай
      1. роман66 Сегодня, 10:34
        ну хотя бы изолируют от общества lol
        роман66
        1. Джедай Сегодня, 10:40
          Так ведь устроят бунт и сбегут.
          Джедай
          1. NIKNN Сегодня, 10:47
            Так ведь разобрались же вроде? Писали, что это были сверчки и виновато само посольчтво. что тараканов у себя развели. Раз ни как не могут вопрос решить, СЭС туда пусть дезинсекцию проводят, все посольство (со служащими там тараканами) потравить, чтобы дальше зараза не пошла... (вынужденная мера, для исключения эпидемий)...
            NIKNN
            1. Джедай Сегодня, 10:50
              США будут напирать на то, что сверчки местные. Следовательно - прошли соответствующую подготовку, возможно даже под руководством русских инструкторов.
              Джедай
            2. LSA57 Сегодня, 11:11
              Цитата: NIKNN
              Так ведь разобрались же вроде? Писали, что это были сверчки и виновато само посольчтво.

              Друзья, да всё гораздо проще. эту часть сотрудников послали подглядывать, а они стали подслушивать, вот и получили
              LSA57
              1. NIKNN Сегодня, 11:17
                Цитата: LSA57
                а они стали подслушивать, вот и получили

                Предохраняться надо, а то привыкли, что геи не залетают ,думали и везде так, кроме беременности есть еще и болезни интересные.
                Европейская пара захотела детей. Меняют позы, мази, ничего не помогает. Им подсказывают, в России в тайге есть знахарь- все вопросы решает. Приехали, заходят в избушку, знахарь смотрел смотрел на них и говорит: "мужики, вы че, офигели?"
                NIKNN
    2. Primoos Сегодня, 10:52
      Последние четверть века пин.досам совсем не нужны какие-то там доказательства. Джентельменам принято верить на слово. Правда непонятно, кем принято?
      Primoos
      1. Orionvit Сегодня, 11:30
        Цитата: Primoos
        Последние четверть века пин.досам совсем не нужны какие-то там доказательства

        Откровенно достали уже своими бездоказательными заявлениями, по любому поводу. Сдаётся мне, что штатам светит судьба того мальчика, который постоянно кричал: "волки, волки", до того момента, пока все перестали обращать на него внимания, и действительно прибежали волки. Хотя, в идеале, желательно, что бы это были не "волки" а "толстая полярная лисичка".
        Orionvit
    3. 79807420129 Сегодня, 10:55
      Да вот эти злые путинские агенты. fellow
      79807420129
      1. san4es Сегодня, 11:16
        Цитата: 79807420129
        Да вот эти злые путинские агенты. fellow

        ...боевые Цикады ССО... soldier

        ...Вынесут мозг за ночь wassat
        san4es
        1. NIKNN Сегодня, 12:01
          Цитата: san4es
          ...Вынесут мозг за ночь

          - Купил мелок от тараканов.
          - И как помогло?
          - Ну да, вон сидят в углу - рисуют
          NIKNN
        2. japs Сегодня, 12:01
          Похоже на соседа с перфоратором и дрелью...
          Штучек 50 в ночное время - вещь!
          japs
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:24
    факты совершения «акустических атак» на дипломатов США не установлены

    Это в нормальных странах проводят расследования, ищут доказательства, а в Сша достаточно их предположения, чтобы выдвинуть обвинения и назначить виновного. "Мы знаем, что это было..." и все, точка.
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:25
      Угу, в "цивилизованном" мире джентльмену принято верить на слово. (сарказм)
      Джедай
      1. роман66 Сегодня, 10:35
        джентльмену можно верить, только где ж его взять?
        роман66
        1. Джедай Сегодня, 10:39
          А вот это - сложный вопрос...
          Джедай
      2. LSA57 Сегодня, 11:09
        Цитата: Джедай
        Угу, в "цивилизованном" мире джентльмену принято верить на слово. (сарказм)

        ключевое слово "ЦИВИЛИЗОВАННОМ". а где саш и где цивилизация... далековато разошлись.
        Привет hi
        LSA57
        1. Джедай Сегодня, 11:11
          Привет, Сергей! hi
          Цитата: LSA57
          где саш и где цивилизация... далековато разошлись

          Это одна из причин почему в конце я написал:
          Цитата: Джедай
          (сарказм)
          Джедай
          1. LSA57 Сегодня, 11:16
            Цитата: Джедай
            Это одна из причин почему в конце я написал:

            сарказм я понял и развёрнуто обосновал его smile т.с. дополнил smile
            LSA57
    2. LSA57 Сегодня, 11:07
      Цитата: rotmistr60
      "Мы знаем, что это было..." и все, точка.

      или, "У нас есть доказательства, но они секретны и мы вам их не покажем"
      LSA57
  3. DEZINTO Сегодня, 10:24
    От рома нет приёма акромя другого рома. Видимо так живут в посольстве США в Кубе. )))

    "Эй Джеймс я чувстую акустический сигнал! нужно срочно пролить, то есть прояснить ситуацию"!
    DEZINTO
  4. perepilka Сегодня, 10:29
    Оне там все наркоманы, Трамп аж озаботился. Похоже в посольство герыч палёный завезли, вот у них одинаковые глюки и приключились request
    Говорят, в Средневековье от спорыньи такое бывало в европах what
    perepilka
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 10:32
    Уже установлены...... Это цикады устроившись в системе вентиляции раздражали американских дипломатов... Цикады начинают издавать пение(ультразвук?) по ночам, и именно этот звук мешал американцам спать)))
    ПРАВОкатор
    1. Masya Masya Сегодня, 10:42
      Цитата: ПРАВОкатор
      Это цикады устроившись в системе вентиляции раздражали американских дипломатов...

      Ну раз шапочки из фольги не помогли, пусть беруши попробуют... wink и дешево и сердито... lol
      Masya Masya
    2. perepilka Сегодня, 10:56
      Цитата: ПРАВОкатор
      Цикады начинают издавать пение(ультразвук?) по ночам,

      Ну да, всё так и есть, раньше то цикадов там не было, их прошлый год Путин заслал на Кубу, не иначе wassat
      perepilka
  6. pvv113 Сегодня, 10:40
    Я настаиваю, чтобы правительство США представило доказательства

    Ну вот, теперь и Куба требует доказательств. Куда катится мир, в котором перестали верить людям на слово?
    pvv113
  7. Хаос Сегодня, 10:45
    Гуантанамо тоже надо пооблучать ))
    Хаос
  8. Masya Masya Сегодня, 10:57
    Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Позднее в белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН по его отмене.

    Нужен был повод и штаты его придумали... а то что фигня полная, так зато ПОВОД...
    Masya Masya
  9. cariperpaint Сегодня, 11:31
    как же наверное там ржали на Кубе когда писали это текст )))
    cariperpaint
  10. Sergei75 Сегодня, 12:04
    Интересно, а ООН хоть раз шла (шло) против США?
    Почему мы возлагаем какие-то надежды на ООН, ведь интервенция в Корее была организована силами этой конторы, да и против интервенции США во Вьетнаме они как-то не очень, из недавних - Югославия, Ирак, Ливия и т.д.
    "Когда возникает конфликт между двумя маленькими странами, вмешивается ООН – конфликт исчезает.
    Когда в конфликт между маленькой страной и большой вмешивается ООН – маленькая страна исчезает.
    Когда ссорятся две большие страны, вмешивается ООН – ООН исчезает…"
    ООН это инструмент США в завоевании глобального господства.
    Sergei75
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