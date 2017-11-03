МИД Кубы: факты совершения «акустических атак» на дипломатов США не установлены
Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что у кубинских правоохранителей нет доказательств предполагаемых «акустических атак» на американских дипломатов, передает РИА Новости.
Ранее Госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке», совершенных с использованием специальных приборов.
Он констатировал, что на фоне скандала «отношения между двумя странами существенно ухудшились».
Напомним, в июне Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Позднее в белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН по его отмене.
При этом глава кубинского МИД отметил, что Гавана готова к разрешению спорных вопросов с Вашингтоном.
Подтверждаю готовность Кубы продолжать диалог и сотрудничество, несмотря на разногласия между нашими правительствами, сказал министр.
Ранее Госдеп США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке», совершенных с использованием специальных приборов.
Я настаиваю, чтобы правительство США представило доказательства относительно предполагаемой атаки, (президент США Дональд) Трамп и высокие чины американского правительства говорили, что их дипломаты стали объектами атак и обвинили кубинское правительство без каких-либо на то оснований,сказал Родригес на пресс-конференции в Вашингтоне.
Он констатировал, что на фоне скандала «отношения между двумя странами существенно ухудшились».
Напомним, в июне Трамп заявил об отмене «ошибочной политики» своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Позднее в белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН по его отмене.
При этом глава кубинского МИД отметил, что Гавана готова к разрешению спорных вопросов с Вашингтоном.
Подтверждаю готовность Кубы продолжать диалог и сотрудничество, несмотря на разногласия между нашими правительствами, сказал министр.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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