12:37 03 ноября

В течение недели разведку вдоль границ РФ вели 14 летательных аппаратов

Российские самолеты пять раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов у границ РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на инфографику Минобороны РФ.



Согласно информации, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 14 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. У морских границ сбором информации занимались три иностранных корабля.


Российские истребители за неделю совершили пять вылетов для перехвата и сопровождения воздушных целей.

По данным военного ведомства, «дважды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще девять раз – у западных границ РФ, дважды – на Юго-Западном и один раз на Восточном стратегических направлениях».

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – добавили в министерстве обороны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 10:48
    Вдоль границ Пусть летают! Россия–страна ''Kinder сюрприз'', всё самое интересное внутри!
    Logall
    1. NIKNN Сегодня, 10:51
      Цитата: Logall
      Вдоль границ Пусть летают! Россия–страна ''Kinder сюрприз'', всё самое интересное внутри!

      Ну теперь и с наружи есть... Вот Арктикй заинтересовались. Я даже не знаю, где там границы проходят. и есть ли вообще кроме 20ти мильной зоны... request
      NIKNN
      1. Logall Сегодня, 10:57
        Шельф наш! Медведи наши! Северный морской путь–наш путь!
        Что они собрались с этой территорией делать? Главное–чем? Когда ледоколов нет...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 11:07
          Цитата: Logall
          Что они собрались с этой территорией делать? Главное–чем? Когда ледоколов нет...

          Саш, вспомни пословицу "видит око, да зуб неймёт". Вот и бесятся... wink
          Джедай
        2. NIKNN Сегодня, 11:08
          Цитата: Logall
          Что они собрались с этой территорией делать?

          Ну пока вот разведывают, а за чем не говорят. Возможно картографируют уточняют в планах войны , где по инфраструктуре планировать удар... Сей час основные БД будут вестись на разрушение экономического потенциала. Я сомневаюсь глубоко в вероятности такого сценария, но генералам в штабах надо чем то заниматься...
          NIKNN
          1. The_Lancet Сегодня, 12:05
            В течение недели разведку вдоль границ РФ вели 14 летательных аппаратов

            Но это только те единицы которые заметили.Верно?
            The_Lancet
            1. NIKNN Сегодня, 12:14
              Цитата: The_Lancet
              Но это только те единицы которые заметили.Верно?

              А что есть секретные, невидимые? Так они и у нас есть и над америкой летают каждый день, на них еще наши хакеры летают... smile
              NIKNN
          2. Комментарий был удален.
    2. Мар.Тира Сегодня, 10:59
      Пусть то пусть.Но каково нашим ПВОшникам сидеть с мыльными задами у планшетов?Понимаю,что для этого и созданы,но лучше бы конечно не летали.
      Мар.Тира
      1. Logall Сегодня, 11:04
        Нормально они сидят, кофе пьют!
        Я Сам в ПВО служил, механиком-водителем гм-569 а. Без напрягов сидят, ждут приказа...
        Logall
        1. Мар.Тира Сегодня, 11:23
          Да и для меня это не в диковинку.Рота управления КП соединения ПВО.Поэтому и говорю,что бывали неприятные моменты.В том числе и тот злосчастный БОИНГ.Лучше бы не летали,вдоль границ.Как говорится сами не летаем,и другим не даём..
          Мар.Тира
        2. 210окв Сегодня, 11:43
          Александр,мне один старый ПВОшник,служивший в ГСВГ рассказывал что когда амерзцы там летали на "Черной птице" наши ребята мокрые там были от пота..
          Цитата: Logall
          Нормально они сидят, кофе пьют!
          Я Сам в ПВО служил, механиком-водителем гм-569 а. Без напрягов сидят, ждут приказа...
          210окв
          1. Logall Сегодня, 11:51
            Дим, давай на ''ты''?
            Время другое было! В те времена чуть-чуть до ядерной войны не дошло... Тем более Разведчики летают, а не бомбардировщики...
            Я с 2002 по 2004 служил, пацаны, во время боевого дежурства, даже подшучивали...
            Logall
  2. Тралл Сегодня, 10:49
    Хоть кто-то из них вернулся на свои аэродромы? - спросил бы тов. Сталин smile
    Тралл
  3. DEZINTO Сегодня, 10:49
    Лично видел наш военный самолёт ну явно военный не успел понять какой, пролетел прям над домом т.е. через центр города, удивился тогда. А теперь понятно. И в сторону Польши туда полетел.

    Не хочется проводить параллели ну очень не хочется, но уж очень напоминает, по историческим сводкам 41 год..... request

    Вот так же летали, летали, маячили маячили, никто всерьёз не воспринимал, и это продолжалось пол года......а потом началась такая канитель!
    DEZINTO
  4. Primoos Сегодня, 10:50
    Нашим пилотам нужны тренировки. НАТО любезно предоставляет нам натуральные цели. Главное, что борзеть они побздехивают. Не старые, ельценоидные, времена. Приземлить могут запросто.
    Primoos
  5. assa67 Сегодня, 11:29
    Цитата: NIKNN
    Ну пока вот разведывают, а за чем не говорят.

    при подлете к границам срабатывают наши системы обнаружения,а они их засекают(в основном стационары),ну и передвижные все-таки имеют базы дислокации....так что готовят для себя точки превентивного удара...
    assa67
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    К Арктике проявляют больший интерес чем к ДВ. Раздражает "партнеров" российская арктическая группировка. И это прекрасно, так как противника просто необходимо держать в напряжении.
    rotmistr60
  7. Влад5307 Сегодня, 11:53
    «Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – добавили в министерстве обороны

    А надо бы "допустить" и показательно сбить, глядишь хотелку "подглядывать" и отобьем.А так повоют, поплачут и перестанут провоцировать. hi
    Влад5307
Картина дня