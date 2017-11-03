В течение недели разведку вдоль границ РФ вели 14 летательных аппаратов
Российские самолеты пять раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных летательных аппаратов у границ РФ, сообщает Интерфакс со ссылкой на инфографику Минобороны РФ.
Согласно информации, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 14 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. У морских границ сбором информации занимались три иностранных корабля.
Российские истребители за неделю совершили пять вылетов для перехвата и сопровождения воздушных целей.
По данным военного ведомства, «дважды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще девять раз – у западных границ РФ, дважды – на Юго-Западном и один раз на Восточном стратегических направлениях».
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – добавили в министерстве обороны.
Согласно информации, опубликованной в газете «Красная звезда», в течение последних семи суток 14 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль воздушных границ России. У морских границ сбором информации занимались три иностранных корабля.
Российские истребители за неделю совершили пять вылетов для перехвата и сопровождения воздушных целей.
По данным военного ведомства, «дважды разведывательные летательные аппараты обнаруживались на Арктическом направлении, еще девять раз – у западных границ РФ, дважды – на Юго-Западном и один раз на Восточном стратегических направлениях».
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», – добавили в министерстве обороны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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