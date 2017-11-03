12:36 03 ноября

Reuters: сирийские войска полностью очистили Дейр-эз-Зор от террористов

Сирийская Арабская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, находящимся в 420 км от Дамаска, передает агентство Рейтер.



Вооруженные силы Сирии в сотрудничестве с союзными войсками полностью освободили город Дейр-эз-Зор из лап террористической группировки ИГ (Запрещена в РФ),
сказал агентству сирийский военный источник.


Издание уточняет, что Дейр-эз-Зор расположен на западном берегу Евфрата, и «является крупнейшим и самым важным городом в Восточной Сирии – это центр сирийской нефтедобычи».

Официального подтверждения этой информации от сирийских властей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что террористы выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот в городе. По данным агентства SANA, войска продвигаются к южной окраине города, зачищая «карманы», где еще остаются боевики.

Напомним, операция по освобождению городских районов Дейр-эз-Зора, контролируемых террористами на западном берегу реки Евфрат, началась 18 октября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. tchoni Сегодня, 11:20
    То гер Шойгу громогласно объявляет что война вСирии кончилась, то Дейрезор они захватили, то Ефрат форсировали... А в пригороде Дамаска (ДАМАСКА!!! СТОЛИЦЫ КАРЛ!!!) по прежнему стреляют....
    tchoni
    1. Primoos Сегодня, 11:27
      Цитата: tchoni
      То гер Шойгу громогласно объявляет что война вСирии кончилась, то Дейрезор они захватили, то Ефрат форсировали... А в пригороде Дамаска (ДАМАСКА!!! СТОЛИЦЫ КАРЛ!!!) по прежнему стреляют....

      Сирия завалена оружием. Там ещё долго будут стрелять.
      Primoos
      1. Тралл Сегодня, 11:29
        Цитата: tchoni
        А в пригороде Дамаска (ДАМАСКА!!! СТОЛИЦЫ КАРЛ!!!) по прежнему стреляют...

        маловато капса
        Тралл
    2. pvv113 Сегодня, 11:38
      Гитлеровцев по Германии еще долго после 9 мая отлавливали
      pvv113
      1. Partyzan Сегодня, 11:53
        Цитата: pvv113
        Гитлеровцев по Германии еще долго после 9 мая отлавливали

        а бандеровцев? мой дед до 47-го по белорусским лесам отстреливал
        Partyzan
        1. pvv113 Сегодня, 11:56
          Жаль наши деды с бандеровцами дело не довели до конца
          pvv113
          1. Partyzan Сегодня, 12:03
            да - недоработали, не то воспитание - до седьмого колена не вырезали hi
            Partyzan
            1. pvv113 Сегодня, 12:10
              Где-то попадалась статья, что Хрущев помешал полной зачистке
              pvv113
              1. Partyzan Сегодня, 12:13
                в 47 его еще не было, ну как верховного hi
                Partyzan
                1. pvv113 Сегодня, 12:22
                  Он по Украине был в больших шишках
                  pvv113
                  1. Partyzan Сегодня, 12:23
                    Цитата: pvv113
                    Он по Украине был

                    ну так Машерову он был не указ hi
                    Partyzan
                    1. pvv113 Сегодня, 12:27
                      Машеров пользовался всенародной поддержкой! А Хрущев был у Сталина в шестерках всю жизнь, а когда пришел к власти, то начал Сталина поливать грязью, и порубил на корню многие достижения
                      pvv113
                      1. Partyzan Сегодня, 12:30
                        Цитата: pvv113
                        Машеров пользовался всенародной поддержкой!

                        вот и я про то-же - но в 47 у нас сказали что хватит
                        Partyzan
          2. Мих1974 Сегодня, 12:08
            Не в дедах дело fool это "злой тиран Сталин" их не позволил всех "не отходя от кассы" к стенке поставить или всем "высшую меру социальной защиты". Вот какой упырь был, в тюрьмы сажал а потом их от туда даже выпускали.
            Так сейчас гиашник пьяного в хламину прокурора остановит - и сам на несколько лет сядет (ибо не на того хвост поднял). am
            Знали бы наши деды, чем все это обернется - пленных бэндеровцев бы небыло, вообще ни одного, все бы - "от горя тут же померли" good
            Мих1974
      2. Евгений РС Сегодня, 12:08
        Мой дед после победы с 45 по 46 год этим занимался - отлавливал их по лесам.
        Евгений РС
    3. zivXP Сегодня, 11:39
      Это уже больше похоже на гражданскую войну.
      zivXP
      1. voyaka uh Сегодня, 11:57
        Это и есть гражданская война. Она началась в 2011 году, задолго до появления первых ИГИЛовцев в восточной Сирии. Гражданская война началась с захватов исламистами и не-исламистами городов и кварталов в Дамаске и вокруг Дамаска: Хомс, Хама. Регулярная армия по несколько раз их освобождала, но как-только уходила, жители опять снимали сирийские флаги. Потом половина армии дезертировала. Начался крах Асада. В это время подвалил ИГИЛ в востока. Все остальные исламисты начали с ними воевать. Передышка спасла Асада. Потом вмешалась Россия, и дела у Асада пошли на лад.
        voyaka uh
        1. Ратник-80 Сегодня, 12:21
          Гражданские войны просто так не начинаются , жили нормально по соседцтву и вдруг решили гражданскую войну устроить при полной информационой и финансовой поддержке сша, явно след спец-служб сша виден , причем как и в Ливии
          Ратник-80
      2. ranger Сегодня, 11:59
        Цитата: zivXP
        Это уже больше похоже на гражданскую войну.

        А это и есть гражданская война - в рядах исламистов воюют сирийцы, а не только наемники....Не надо ничего упрощать - там завязался очень тугой узел противоречий, копившихся годами - религиозных, клановых, племенных...Религиозная рознь, играет, кстати, не последнюю роль - руководящая верхушка страны алавиты (ветвь шиизма) - большинство населения - сунниты...Иран поддерживает единоверцев шиитов - саудиты и иже с ними - суннитов...
        Если вспомнить, то Европа в свое время тоже прошла через эпоху жестоких религиозных войн (одна Варфоломеевская ночь чего стоит)...
        Скорой стабилизации обстановки ожидать не стоит - просто он перейдет в другую вялотекущую, фазу - можно вспомнить сколько времени зачищали Чечню...
        ranger
    4. rotmistr60 Сегодня, 11:40
      То гер Шойгу громогласно объявляет...

      А вы уснуть от этого не можете? Претензии из теплой квартиры предъявлять не сложно, а посмотреть на реальность трудновато. Критиковать не воевать.
      rotmistr60
    5. 79807420129 Сегодня, 11:41
      Цитата: tchoni
      А в пригороде Дамаска (ДАМАСКА!!! СТОЛИЦЫ КАРЛ!!!) по прежнему стреляют....

      В освобожденных городах от гитлеровцев,во время ВОВ,еще долго стреляли уважаемый и Сирия где воюют все против всех,еще очень долго будут стрелять.
      Цитата: tchoni
      То гер Шойгу

      А вы гер,пер или сер. fellow
      79807420129
    6. Маз Сегодня, 11:56
      Удивительно былобы если бы не стреляли. У нас после войны стреляли целых десять лет как минимум
      Маз
    7. donavi49 Сегодня, 12:05
      Не в пригородах, а в самом Дамаске. На Юге Анклав ИГ и Джейш Ислам. На северо-востоке куча бабахов от ХТШ и Джейш Ислам, до разных катаиб держат несколько районов (Джобар, Тарма, Замалька, Ирбин, Хириста) и ваш пригород (районы Батна, Сакба, Мударан) и целый город Дума на 100 000 жителей.

      Однако там нет нефти. Там нет газа. Там рядом нет угрозы сообщения с большими силами бабахов. Они отрезаны в Дамаске. Пользуются полной поддержкой населения (умеренные бабахи из ХТШ, Джейша). Давить их в плотной застройке очень долго и отберет массу сил. Ну освободили бы они Думу и Дамаск - но курды бы до Пальмиры дошли, а турко-бабахи Аллепо (провинцию) взяли. Было бы лучше? Зато Дамаск был бы чистый - но без страны.
      donavi49
  2. Джедай Сегодня, 11:22
    Надеюсь, что это правда, хоть и :
    Официального подтверждения этой информации от сирийских властей пока не поступало.

    Хочу заметить: мало город взять, нужно теперь его удержать. soldier Печальные примеры известны.
    Джедай
  3. Арон Заави Сегодня, 11:31

    Ну будем надеяться, что третьего объявления не будет.
    Арон Заави
    1. askort154 Сегодня, 12:01
      Арон Заави.....Ну будем надеяться, что третьего объявления не будет.

      Хотя бы иногда, надо быть объективным. Вспомните, сколько раз в течении октября, ваши союзники рапортовали о взятии Ракки. yes ( с заступлением на дежурство на сервере ВО ! wink )
      askort154
  4. Искандер Ш Сегодня, 11:39
    Теперь сирийцам важно взять Абу-Кемаль и соединиться с Ираком, а через него с Ираном. И можно из Сирии выходить. Пусть шииты там порядки наводят.
    Искандер Ш
    1. ketchow Сегодня, 11:46
      Цитата: Искандер Ш
      Пусть шииты там порядки наводят.

      А значит война там никогда не закончится.
      ketchow
  5. ketchow Сегодня, 11:44
    На сей раз действительно похоже на правду. Арабские источники, явно не замеченные в симпатиях к Асаду, это тоже подтверждают.
    ketchow
  6. Влад5307 Сегодня, 11:44
    Цитата: Искандер Ш
    Теперь сирийцам важно взять Абу-Кемаль и соединиться с Ираком, а через него с Ираном. И можно из Сирии выходить. Пусть шииты там порядки наводят.

    Да, нет нельзя будет уйти из Сирии - кто будет усмирять\замирять несогласных, подзуживаемых звездно-полосатыми дерьмократизаторами? А как защищать в\б в Сирии и контролировать Средиземноморье - нет это вы ,батенька, погорячились! wink
    Влад5307
  7. Livonetc Сегодня, 11:54
    Цитата: Primoos
    Цитата: tchoni
    То гер Шойгу громогласно объявляет что война вСирии кончилась, то Дейрезор они захватили, то Ефрат форсировали... А в пригороде Дамаска (ДАМАСКА!!! СТОЛИЦЫ КАРЛ!!!) по прежнему стреляют....

    Сирия завалена оружием. Там ещё долго будут стрелять.

    Это как взяться.
    СССР после 2й мировой тоже был наполнен оружием.
    В отдельных регионах постреливали еще долго, в других быстро к стенке переставили.
    Если полосатики не выйдут с территории Сирии то в зоне их нахождения будет гуляй поле откуда и будут выскакивать выкормленные ими нелюди.
    Однако возможно герметично изолировать эту территорию.
    Была бы цель и воля к ее достижению.
    Livonetc
    1. donavi49 Сегодня, 12:10
      Очевидно он писал - что в Дамаске у бабахов есть танки, БМП, артиллерия, минометы, адские пушки которые регулярно до центральных районов достреливают. В Дамаске живет ИГ - походу Ярмук станет последней столицей Халифата в Сирии - таким темпом. Это не просто полтора бабаха. Это тысячи бабахов с тяжелым вооружением. Однако они отрезаны. Их закатать можно и в 2018, и даже в 2019... Другие районы страны - закатывать надо срочно, ибо желающих на нефть-газ, города = очень много.
      donavi49
  8. pvv113 Сегодня, 12:32
    Partyzan,
    Про БССР я не слышал. В статье говорилось, что по указке Хрущева прекратили вылавливать бандеровцев и т.д.
    pvv113
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