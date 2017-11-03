Reuters: сирийские войска полностью очистили Дейр-эз-Зор от террористов
Сирийская Арабская армия и ее союзники установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор, находящимся в 420 км от Дамаска, передает агентство Рейтер.
Издание уточняет, что Дейр-эз-Зор расположен на западном берегу Евфрата, и «является крупнейшим и самым важным городом в Восточной Сирии – это центр сирийской нефтедобычи».
Официального подтверждения этой информации от сирийских властей пока не поступало.
Ранее сообщалось, что террористы выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот в городе. По данным агентства SANA, войска продвигаются к южной окраине города, зачищая «карманы», где еще остаются боевики.
Напомним, операция по освобождению городских районов Дейр-эз-Зора, контролируемых террористами на западном берегу реки Евфрат, началась 18 октября.
Вооруженные силы Сирии в сотрудничестве с союзными войсками полностью освободили город Дейр-эз-Зор из лап террористической группировки ИГ (Запрещена в РФ),сказал агентству сирийский военный источник.
Издание уточняет, что Дейр-эз-Зор расположен на западном берегу Евфрата, и «является крупнейшим и самым важным городом в Восточной Сирии – это центр сирийской нефтедобычи».
Официального подтверждения этой информации от сирийских властей пока не поступало.
Ранее сообщалось, что террористы выбиты из квартала Эль-Хамидия, где находился их крупнейший оплот в городе. По данным агентства SANA, войска продвигаются к южной окраине города, зачищая «карманы», где еще остаются боевики.
Напомним, операция по освобождению городских районов Дейр-эз-Зора, контролируемых террористами на западном берегу реки Евфрат, началась 18 октября.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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