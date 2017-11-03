12:27 03 ноября

На вооружение ВДВ поступил переносной комплекс радиоэлектронной разведки

Новый переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки для обнаружения источников радиоизлучений поступил на вооружение ВДВ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.

На вооружение ВДВ поступил переносной комплекс радиоэлектронной разведки


В разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск поступил на вооружение новый переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки, который предназначен для обнаружения и пеленгования сигналов источников радиоизлучений,
говорится в релизе.


Сообщается, что комплекс можно десантировать в грузовых контейнерах в тылу противника. «Он способен обеспечить непрерывную круглосуточную работу расчетов с возможностью размещения оборудования в полевых палатках транспортных автомобилях и бронетехники», пояснили в ведомстве.

«Новейший комплекс позволяет подразделениям радиоэлектронной разведки ВДВ работать в различных климатических условиях, обеспечивает совместимость с существующими и перспективными автоматизированными системами сбора и обработки информации, доведение до основных сил десанта информации об объектах противника в масштабе времени близком к реальному», – рассказал в пресс-службе.

Его применение позволяет войскам своевременно получать необходимую разведывательную информацию, добавили в Минобороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. Primoos Сегодня, 11:44
    За ВДВ взялись всерьез. Эти парни должны иметь всё лучшее!
    Primoos
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:47
      новость. ни названия ни картинки. постарались уж так постарались новость сообщить
      с-т Petrov
  2. assa67 Сегодня, 11:49
    еще и глушилку надо добавить: обнаружил,заглушил,навел средства уничтожения...вот это комплексный подход
    assa67
    1. Хагалаз Сегодня, 12:24
      Процесс глушения подразумевает активное воздействие на источник радиосигнала, а это демаскирует уже источник глушения. А оно надо, в тылу противника то? Другое дело по тихому обнаружил и по тихому же уничтожил. Ну по крайней мере без лишнего шума и пыли. А глушить, это задача для других ребят.
      Цитата: assa67
      еще и глушилку надо добавить: обнаружил,заглушил,навел средства уничтожения...вот это комплексный подход
      Хагалаз
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