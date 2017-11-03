На вооружение ВДВ поступил переносной комплекс радиоэлектронной разведки

В разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск поступил на вооружение новый переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки, который предназначен для обнаружения и пеленгования сигналов источников радиоизлучений,

Новый переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки для обнаружения источников радиоизлучений поступил на вооружение ВДВ, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны РФ.говорится в релизе.Сообщается, что комплекс можно десантировать в грузовых контейнерах в тылу противника. «Он способен обеспечить непрерывную круглосуточную работу расчетов с возможностью размещения оборудования в полевых палатках транспортных автомобилях и бронетехники», пояснили в ведомстве.«Новейший комплекс позволяет подразделениям радиоэлектронной разведки ВДВ работать в различных климатических условиях, обеспечивает совместимость с существующими и перспективными автоматизированными системами сбора и обработки информации, доведение до основных сил десанта информации об объектах противника в масштабе времени близком к реальному», – рассказал в пресс-службе.Его применение позволяет войскам своевременно получать необходимую разведывательную информацию, добавили в Минобороны.