12:33 03 ноября

Украинские десантники против смены беретов

Украинские военнослужащие аэромобильных войск (десантники - прим.) раскритиковали смену голубых беретов на бордовые. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".

Опрошенные десантники считают, что руководство занято не тем делом.

В командовании ВДВ лучше бы занимались подготовкой бойцов и получше бы снабжали тыл… казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого
— заявил один из военнослужащих.


Украинские десантники против смены беретов


То, что голубые береты были при СССР в ВДВ, это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск
— уверен другой участник опроса.

Однако есть и такие бойцы, которым цвет головного убора без разницы.

Мне все равно, какой будет цвет берета. Главное, каску и броник надеть
— заявил рядовой, проходящий военную службу по контракту.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств

Использованы фотографии: ukrafoto.com
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Комментарии 21

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  1. Тралл Сегодня, 12:05
    Забрать голубые береты у убийц детей Донбасса!
    Тралл
    1. The_Lancet Сегодня, 12:09
      Украинские военнослужащие аэромобильных войск (десантники - прим.) раскритиковали смену голубых беретов на бордовые

      А они снабжены остальной экипировкой в полном объёме?
      Если смена цвета это для них есть главная цель?
      The_Lancet
      1. dsk Сегодня, 12:12
        Киевляне начали звать Путина и бить боевиков АТО прямо в центре столицы. Украинские националисты в шоке — киевляне настолько осмелели, что нападают на них средь бела дня и обещают расправиться, «когда придет Путин». Об этом в блоге на «Цензор.нет» пишет директор украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По ее словам, в украинской столице на нее лично напали «сепаратисты». «Около месяца тому назад, в центре Киева, меня узнали несколько сепаратистов. «Когда сюда придет Путин, мы таких как ты будем вешать в ряд на Крещатике»...
        dsk
    2. Partyzan Сегодня, 12:11
      А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого
      а че не радужные - как раз в традициях толерантности laughing
      Partyzan
    3. Primoos Сегодня, 12:13
      Ну уж нет! Померла, так померла! Пусть ходят с бордовой головой. Они опозорили себя убийствами на Донбасе.
      Primoos
    4. Венд Сегодня, 12:15
      Цитата: Тралл
      Забрать голубые береты у убийц детей Донбасса!

      На Украине нет десантников! ВДВ с гражданским населением не воюет!
      Венд
  2. Logall Сегодня, 12:06
    Теперь цвет берета меняют! Всё на кого-то смотрят, кому-то заглядывают...
    Logall
    1. Partyzan Сегодня, 12:12
      ну так - сразу перекрашивание - засунул, и все - быстро и главное не дорого laughing Саня привет hi
      Partyzan
  3. 210окв Сегодня, 12:06
    Нечего позорить наш берет!Жуйте что вам принесли,хохолики!
    210окв
  4. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
    да им хоть фиолетовый выдай,разницы никакой,так как под беретами каша с гуано.
    Ратник с пулеметом
    1. Logall Сегодня, 12:19
      Жень, привет!
      Какой им нафиг берет? Им другой головной убор полагается! почти бордовый...
      Logall
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:26
        цветовую гамму только сменить на жовто-блакитную))привет Саня!!!
        Ратник с пулеметом
  5. Livonetc Сегодня, 12:09
    Коричневой чуме.
    Такие же береты.
    Livonetc
  6. askort154 Сегодня, 12:10
    Голубые береты для Воздушно десантных войск, каковых на Украине нет, так как нет самолётов.
    Бордовые береты , само-то для амеро-автомобильных войск ВСУ. yes
    askort154
  7. изя топ Сегодня, 12:13
    доиграются,встретят настоящих голубых беретов и огребут,может быть,и со смертельным исходом am
    и да,а у ентих дэсантников салолёты то есть?откель они сигают?или ан-2 тоже литак?
    изя топ
  8. Pilot200809 Сегодня, 12:14
    ... еще тельники забрать у них этим и выдать этим уб люд кам береты "СС" , чтобы все видели настоящую сущность этих тварей
    Pilot200809
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:14
    В данной ситуации главное не цвет берета, а что под ним. А советский берет ВДВ нынешние украинские азромобильники не заслуживают ни по чести, ни по совести.
    rotmistr60
    1. Svist Сегодня, 12:24
      Правильно! Геть их!
      Svist
  10. assa67 Сегодня, 12:26
    видно у пороха завод по производству бордовой краски открылся....
    assa67
  11. Masya Masya Сегодня, 12:30
    Мне все равно, какой будет цвет берета. Главное, каску и броник надеть

    Вместо каски сойдет...

    Крышка вместо броника сойдет... а берет заслужить надо!!!
    Masya Masya
  12. zivXP Сегодня, 12:30
    Цвет им менять не нужно, нужно только добавить еще желтого на половину берета. Будет модный жовто-блакитный берет, очень патриотичный вид, как у клоунов.
    zivXP
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