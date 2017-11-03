Украинские десантники против смены беретов

В командовании ВДВ лучше бы занимались подготовкой бойцов и получше бы снабжали тыл… казармы без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого

То, что голубые береты были при СССР в ВДВ, это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск

Мне все равно, какой будет цвет берета. Главное, каску и броник надеть

Украинские военнослужащие аэромобильных войск (десантники - прим.) раскритиковали смену голубых беретов на бордовые. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua".Опрошенные десантники считают, что руководство занято не тем делом.— заявил один из военнослужащих.— уверен другой участник опроса.Однако есть и такие бойцы, которым цвет головного убора без разницы.— заявил рядовой, проходящий военную службу по контракту.Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые — 59 государств