Джабаров: нагнетая ситуацию вокруг КНДР, Вашингтон нарывается на конфликт

Вы помните, была песня у Владимира Высоцкого: "Ты Зин на грубость нарываешься…". Вот так и американцы нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт,

Скорее всего, американские политики пытаются "выплеснуть" свои внутренние конфликты, внутреннюю борьбу на весь мир,