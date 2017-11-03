Джабаров: нагнетая ситуацию вокруг КНДР, Вашингтон нарывается на конфликт
Вашингтон, нагнетает ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт, при этом в реальное столкновение американцы вовлекаться не будут, передает РИА Новости заявление зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимира Джабарова.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что время на мирное урегулирование северокорейской проблемы заканчивается, и Белый дом призывают все другие страны усилить экономический и политический нажим на КНДР.
Он отметил несколько неадекватную реакцию американских политиков на события, происходящие на международной арене. Тем более с учетом того, что обстановка вокруг ядерной программы Пхеньяна стала затихать – КНДР больше не осуществляет ракетных пусков.
Практика показывает, что несмотря на создание напряженной ситуации вокруг того или иного государства, «в реальный конфликт американцы вовлекаться не будут, тем более что КНДР есть, чем ответить, включая базу США на Гуаме и их союзников в лице Южной Кореи и Японии», подчеркнул он.
По мнению политика, негативный опыт во Вьетнаме стал для Соединенных Штатов большим уроком.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил, что время на мирное урегулирование северокорейской проблемы заканчивается, и Белый дом призывают все другие страны усилить экономический и политический нажим на КНДР.
Вы помните, была песня у Владимира Высоцкого: "Ты Зин на грубость нарываешься…". Вот так и американцы нагнетают ситуацию вокруг КНДР, нарываясь на конфликт,сказал российский сенатор.
Он отметил несколько неадекватную реакцию американских политиков на события, происходящие на международной арене. Тем более с учетом того, что обстановка вокруг ядерной программы Пхеньяна стала затихать – КНДР больше не осуществляет ракетных пусков.
Скорее всего, американские политики пытаются "выплеснуть" свои внутренние конфликты, внутреннюю борьбу на весь мир,полагает Джабаров.
Практика показывает, что несмотря на создание напряженной ситуации вокруг того или иного государства, «в реальный конфликт американцы вовлекаться не будут, тем более что КНДР есть, чем ответить, включая базу США на Гуаме и их союзников в лице Южной Кореи и Японии», подчеркнул он.
По мнению политика, негативный опыт во Вьетнаме стал для Соединенных Штатов большим уроком.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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