15:08 03 ноября

Россия и Украина могут возобновить сотрудничество по Ан-124–100

Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100) может разрешиться мирным путем – оказавшись в тупике по итогам взаимных угроз, стороны все же начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на осведомленные источники.



«ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76», – пишет газета.


В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске,
сказал источник изданию.

Собеседник «Ъ» в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение ГП «Антонов» к работе по итогам новых переговоров больше нужно Киеву, чем Москве.

Украинское предприятие с 2016 года не выпустило ни одного самолета, а поддержание летной годности “Русланов” для них это какие-никакие, но деньги,
сказал он.

Источник, близкий к украинскому кабмину выразил надежду, что договоренности в конечном итоге будут заключены, если только «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,– это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина,
пояснил собеседник.

По его словам, если украинская сторона «упрется по "Русланам"», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. assa67 Сегодня, 12:51
    мне кажется это невозможно,пока в куеве эта власть....
    assa67
    1. 210окв Сегодня, 12:53
      По моему в лесу волк сдох..Как же амерзсцы допустили ТАКОЕ..
      Цитата: assa67
      мне кажется это невозможно,пока в куеве эта власть....
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 13:29
        Антонов - русский и самолеты его - русские. Нужно делать то, что нам нужно не взирая на вопли нерусей. Нужна документация - достаньте. Есть масса способов. Самый простой - купите.
        Санкции - это показатель того, что матрасы забивают на все договоренности и делают то, что им выгодно.
        Владимир16
        1. Piramidon Сегодня, 14:11
          Цитата: Владимир16
          Антонов - русский и самолеты его - русские.

          Антонов - СОВЕТСКИЙ авиаконструктор и самолеты его СОВЕТСКИЕ. В 1989 году, согласно переписи, в СССР было 128 национальностей.
          Piramidon
    2. Джедай Сегодня, 12:55
      Или это "вброс" (если учесть репутацию Коммерсанта), или стороны засунули в зад амбиции и начали договариваться.
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
        Джедай Сегодня, 12:55 ↑ Новый
        Или это "вброс" (если учесть репутацию Коммерсанта), или стороны засунули в зад амбиции и начали договариваться.

        hi ! ... да Коммерсанту наляпать дезу - не составит особого труда...
        a.s.zzz888
        1. Partyzan Сегодня, 13:05
          эти могут
          Цитата: a.s.zzz888
          Джедай Сегодня, 12:55 ↑ Новый
          Или это "вброс" (если учесть репутацию Коммерсанта), или стороны засунули в зад амбиции и начали договариваться.

          hi ! ... да Коммерсанту наляпать дезу - не составит особого труда...
          Partyzan
        2. Джедай Сегодня, 13:05
          hi Вот потому и не хочу торопиться с выводами - подождём подтверждения или опровержения от более авторитетного источника.
          Джедай
        3. Комментарий был удален.
      2. Романенко Сегодня, 13:10
        Да, источник - Коммерсант, крайне ненадежный ,может и вброс, зачем только?
        Романенко
        1. Джедай Сегодня, 13:12
          Цитата: Романенко
          зачем только?

          Подъём рейтинга, а ещё вполне возможна проплаченность материала.
          Джедай
    3. Венд Сегодня, 13:29
      Цитата: assa67
      мне кажется это невозможно,пока в куеве эта власть....

      Такое возможно, только если завод с прилегающей к нему областью, войдет в состав России.
      Венд
    4. Каштан Сегодня, 14:23
      О боже, наши прогнулись перед Украиной.
      Неужели не могут наладить производство!?
      Да еще передают наши документы!
      Какой позор! Стыдно, нет слов.
      Каштан
  2. Евгений РС Сегодня, 12:58
    Нельзя этого делать, это предательство национальных интересов России. Будь проклята наша власть, если этот договор случится.
    Евгений РС
    1. avt Сегодня, 13:35
      Цитата: Евгений РС
      Нельзя этого делать, это предательство национальных интересов России. Будь проклята наша власть, если этот договор случится.
      fool
      Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Выродок в славной семье двигателей внутреннего сгорания! Да отсохнет его карбюратор во веки веков!

      Срочно к профильному специалисту !Пусть проколет успокоительным.
      Цитата: Джедай
      Подъём рейтинга, а ещё вполне возможна проплаченность материала.

      А поисковиком поработать на тему сертификата типа воздушного судна от КБ , не охота?Не . Конечно можно как Рогозин в твиттере про батут и то что эту бумажку на Ил-е выпишут . Да вот бяда-а-а - выписать то можно и желательно на туалетной бумаге , поскольку с оной никуда дальше ватерклозета ,,Волгу -Днепр"с 124-ми не пустят по истечению сроков действия предыдушего , выписанного ,,Антоновым" . Равно как и великоукров на Ил-76 на гражданские грузоперевозки в Мире.
      avt
      1. Евгений РС Сегодня, 14:02
        спасибо за разъяснения
        Евгений РС
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:58
    если только «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

    ... можете не сомневаться - поставит... bully
    a.s.zzz888
    1. Евгений РС Сегодня, 13:04
      одна надежда на раду
      Евгений РС
    2. Анатоль Клим Сегодня, 13:22
      Цитата: a.s.zzz888
      .. можете не сомневаться - поставит.

      Ляшко в четвёртый раз "неожиданно" выиграет в лотерею, у других тоже в карманах зазвенит, и Рада дружно проголосует за договорённости по продлению лётной годности "Русланов". "Волга-Днепр"-это частная компания с оборотом под 1млрд. долларов, деньги водятся, проблемы с Украиной решат.
      Анатоль Клим
  4. Идущий Сегодня, 13:04
    Собеседник «Ъ» в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение ГП «Антонов» к работе по итогам новых переговоров больше нужно Киеву, чем Москве.


    Сейчас поднимется вой скакунов , будут все крушить.
    Идущий
    1. Стирбьорн Сегодня, 13:35
      Это все ерунда конечно, ибо на Ан-124 "Волга-Днепр" грузы для всего мира развозит, а вот украинские Ил-76 по нему, особо не летают, а для полетов над Украиной им Ан сертификат состряпает, как Ил для полетов Ан-124 над Россией...так что нашей компании это, естественно нужнее
      Стирбьорн
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:05
    Да ну, не верится... Они уже столько раз "морозили себе уши", что это вообще невозможно вообразить...
    Горный стрелок
  6. Livonetc Сегодня, 13:05
    Цитата: a.s.zzz888
    если только «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

    ... можете не сомневаться - поставит... bully

    Тогда Херкулесы им в помочь, а не ИЛы.
    Пусть выпрашивают б.у летаки у полосатых хозяев.
    Livonetc
  7. Романенко Сегодня, 13:07
    Что-то верится в положительный результат с боооольшим трудом.
    В том, что на Антонове заинтересованы никаких сомнений, нашим тоже интересно.
    Вот тут и главный камень предкновения.
    Раз Россия заинтересована - тут-же по линии рады будет палка в колесо, даже без консультации с Вашингтоном.
    И плевать им, что людям на Антонове нужны рабочие места и зарплата, главное России нагадить!
    А Россия и без них обойдется, если уж закрестят сделку.
    А кому от этого хуже?
    Да Украине и только.
    В РФ смогут и обслужить и реконструировать Аны до уровня собственного поддержания технической пригодности.
    Романенко
  8. iliitchitch Сегодня, 13:09
    Можно не сомневаться , что эти долбоящеры поизгаляются всласть . Им-то пофигу , на 76-х летать будут в любом случае . Зато , помнится , димка рогозин аж "линейку двигателей" обещал . Лет через 100500 . И аж сколько там , 20-30 средних ИЛов году к 25-му ? Да , глубока она весьма , задница , в которой мы оказались . Ну ничё , боинги 747 ещё прикупим .
    iliitchitch
    1. Captain Nemo Сегодня, 13:37
      Давно с Димкой водку пили и лялек пежили в сауне?
      Captain Nemo
  9. surovts.valery Сегодня, 13:20
    По его словам, если украинская сторона «упрется по "Русланам"», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.

    Скаклы, до недавнего времени, активно летали на своих военно-транспортных самолетах (доставшихся в наследие от СССР), по всему миру. Погуглите аварии и катастрофы с их самолетами и экипажами. Но они так-же упорно до сих пор летают и на Ан-225 и на Ан-124 и Ил-76 в т.ч. Тут вопрос стоит просто в "шаровом" гешефте" за якобы их "Аны" взамен за "добро" на эксплуатацию у них наших "Илов".
    surovts.valery
  10. Sverdlov Сегодня, 13:22
    Ну, можно договориться, когда российские танки встанут на границе с Польшей и далее по периметру...
    Sverdlov
  11. Немезида Сегодня, 13:30
    Я категорически против.России не следует связываться с Украиной,а тем более доверять ей ремонт своих самолетов.Кроме диверсий от этих работничков ждать ничего не приходиться,да и сама работа украинских авиазаводов никогда высоким качеством не отличалась.Достаточно вспомнить сотрудничество с Украиной воронежского ВАСО,более половины деталей приходящих с Украины это либо подлежащий исправлению брак,либо не подлежащий исправлению брак...России нужно проводить ремонт самолетов своими силами...
    Немезида
    1. Captain Nemo Сегодня, 13:35
      КАКИХ ИМЕННО САМОЛЕТОВ????
      Captain Nemo
      1. Немезида Сегодня, 13:43
        На ВАСО Украина присылала бракованные изделия для АН-148,а России нужно своими силами налаживать ремонт всего,что имеем
        Немезида
      2. ydjin Сегодня, 13:49
        Цитата: Captain Nemo
        КАКИХ ИМЕННО САМОЛЕТОВ????

        А что вна украине ещё есть авиапромышленность? Просто надо признать что окраина утратила компетентность и вообще не имеет прав производства на воздушную технику кроме как воздушных змеев!
        ydjin
  12. Captain Nemo Сегодня, 13:35
    Да ну... Не верю. Свидомые сорвут сделку по принципу "назло бабушке отморожу уши". Им нас рать на сохранение промышленности
    Captain Nemo
  13. iouris Сегодня, 14:10
    Это можно объяснить большой заинтересованностью в услугах авиакомпании "третьей стороны", которая остаётся в тени.
    iouris
  14. axiles100682 Сегодня, 14:17
    Как пить дать в Зраде эти договоренности забреют и всей Зрадой будут кричать шо це еще одна перемога.
    Нужно через третью страну нам выкупать КБ Антонова.
    axiles100682
    1. Zaurbek Сегодня, 14:30
      Китай так и делает...Специалисты Мотор Сич уже там
      Zaurbek
  15. Topotun Сегодня, 14:38
    Надо ли это нам? Сейчас по крайней мере. Ведь платим фактически за подпись. Все остальное сами делаем. Хрен его знает....
    Topotun
  16. Sergei75 Сегодня, 14:43
    Да, беда, с этим что-то надо делать.
    Sergei75
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