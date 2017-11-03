Россия и Украина могут возобновить сотрудничество по Ан-124–100
Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100) может разрешиться мирным путем – оказавшись в тупике по итогам взаимных угроз, стороны все же начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на осведомленные источники.
«ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76», – пишет газета.
Собеседник «Ъ» в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение ГП «Антонов» к работе по итогам новых переговоров больше нужно Киеву, чем Москве.
Источник, близкий к украинскому кабмину выразил надежду, что договоренности в конечном итоге будут заключены, если только «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».
По его словам, если украинская сторона «упрется по "Русланам"», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.
«ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске, хотя сотрудничество стран в авиапроме демонстративно прервано после присоединения Крыма. Взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76», – пишет газета.
В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске,сказал источник изданию.
Собеседник «Ъ» в российском авиапроме убежден, что возможное привлечение ГП «Антонов» к работе по итогам новых переговоров больше нужно Киеву, чем Москве.
Украинское предприятие с 2016 года не выпустило ни одного самолета, а поддержание летной годности “Русланов” для них это какие-никакие, но деньги,сказал он.
Источник, близкий к украинскому кабмину выразил надежду, что договоренности в конечном итоге будут заключены, если только «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».
Мы мотивируем договоренности тем, что транспортники Ил-76МД, находящиеся у нас, а также состоящие на вооружении ВВС Украины,– это интеллектуальная собственность КБ Ильюшина,пояснил собеседник.
По его словам, если украинская сторона «упрется по "Русланам"», то в ответ может получить проблемы по Ил-76, на продление ресурса которых нужна документация российского КБ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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