14:59 03 ноября

Болгария готова приобрести у Венгрии разобранные МиГ-29

Неожиданные сообщения приходят из Болгарии. Информационный портал Burgas.ru со ссылкой на аналитическую компанию DSIA (Defense Security Intelligence Analysis) сообщает о том, что военное ведомство Болгарии решило поучаствовать в аукционе на приобретение истребителей МиГ-29 у Венгрии. Речь идёт о 23 истребителях советского и российского производства, которые Будапешт подготовил к реализации. Истребители планируется реализовать в разобранном виде.

В общей сложности Болгария намеревается купить у Венгрии 1,2 тыс. различных деталей самолётов МиГ-29, среди которых 20 авиационных двигателей.

Болгария готова приобрести у Венгрии разобранные МиГ-29



По последней информации, аукцион на приобретение разобранных истребителей будет проведён 14-16 ноября.

Информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее власти Болгарии заявили о нецелесообразности эксплуатации имеющихся МиГ-29. В прессе страны было заявлено, что болгарские лётчики отказываются от выполнения тренировочных полётов на МиГ-29, так как самолёты не проходят должное техническое обслуживание и необходимый плановый ремонт.

Судя по всему, на венгерские запчасти к МиГ-29 болгарские ВВС имеют определённые виды именно в плане осуществления ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что Болгария намеревается приобрести б/у истребители шведского производства. Эта информация пока не находит своего подтверждения.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 24

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  1. assa67 Сегодня, 13:00
    ну чумачечий дом!.....купят братушки детальки..сами-то установить смогут?или пшеков попросят? laughing
    assa67
    1. zivXP Сегодня, 13:03
      Надеюсь они посмотрели налеточасы на необходимые детали?
      zivXP
    2. Partyzan Сегодня, 13:07
      Цитата: assa67
      ну чумачечий дом!.....купят братушки детальки..сами-то установить смогут?или пшеков попросят? laughing

      а пшекам лицензию на сторонний ремонт никто не давал request
      Partyzan
      1. assa67 Сегодня, 13:23
        болгы отказались от нашего обслуживания,мотивируя тем что в польше дешевле...кто сейчас у нас спрашивает?матрасный хозяин всем правит
        assa67
        1. Partyzan Сегодня, 13:30
          Цитата: assa67
          болгы отказались от нашего обслуживания,мотивируя тем что в польше дешевле...кто сейчас у нас спрашивает?матрасный хозяин всем правит

          здесь вы не правы - для польши это чревато потерей лицензии на ремонт собственного авиапарка и не получением запчастей
          Partyzan
          1. assa67 Сегодня, 13:35
            трудно сказать...лицензий мы много раздавали странам варшавского договора....а вот по запчастям,да,интересный вопрос....прикупят у венгров если что laughing
            assa67
            1. Partyzan Сегодня, 13:37
              лишении лицензии на ремонт - это чревато международным судом и большими штрафами hi
              Partyzan
              1. assa67 Сегодня, 13:45
                но ведь вопрос о ремонте самолетов в польше действительно стоял....почему не срослось,не знаю..может,Вы и правы-испугались шляхтичи...или квалификацию растеряли
                assa67
                1. Partyzan Сегодня, 13:50
                  им МИГ пригрозил, и вопрос закрыли
                  Partyzan
                2. АВП 518 Сегодня, 14:56
                  Цитата: assa67
                  почему не срослось

                  Да через 3 года будет 10 лет как они в Кечкемете стоят.
                  АВП 518
    3. den3080 Сегодня, 13:20
      берите выше! болгары будут просить каклов отремонтировать списанные миг-29
      а венграм надо бы устроить толкучку, каких много было раньше в россии: продаём запчасти с разобранных иномарок
      den3080
    4. Paranoid50 Сегодня, 14:46
      Цитата: assa67
      ну чумачечий дом!.....купят братушки детальки..

      Так вот он какой - международный авиа-каннибализм. yes
      Paranoid50
  2. Logall Сегодня, 13:02
    Болгары, со вступлением в НАТО и ЕС, потеряли: самоидентичность, самобытность, право на самоопределение, а также право на самооборону...
    Вывод: самолеты им не нужны. ''Нафига козе баян?''
    Logall
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:19
      Саня! Будь здрав!
      Дней 10 тому назад, здесь на ВО была статья о том, что болгары отказываются летать на 29-х,
      Чем же сейчас вызвана такая заинтересованность...?
      Соломон Кейн
      1. Logall Сегодня, 13:48
        Тут два варианта:
        1)- на запчасти, для ремонта своих.
        2)- для бандеровцев...
        Привет, Костя!
        Ты почту хоть иногда смотришь?
        Logall
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:50
          Ля, Сань, вышел на работу, в "запарке"
          А я ноутбук мелкой отдал, она теперь командует,
          Соломон Кейн
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
    ... что то "братушки" замутили...явно... request
    a.s.zzz888
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:14
      Да "пихнут" дальше.. Болгария, основной поставщик вооружения для "бородатых" мальчиков. Сколько их уже прихватывали ?!! И ничего.. Как будто , так и надо..
      LiSiCyn
      1. Partyzan Сегодня, 13:38
        Цитата: LiSiCyn
        Болгария, основной поставщик вооружения для "бородатых" мальчиков.

        а там есть пилоты? или только смертники?
        Partyzan
        1. LiSiCyn Сегодня, 13:53
          А у курдов, как думаете есть? Чем не бородатые мальчики.
          LiSiCyn
  4. Идущий Сегодня, 13:07
    Речь идёт о 23 истребителях советского и российского производства, которые Будапешт подготовил к реализации.


    Ну вот , вчера объявили торги , а сегодня уже есть покупатели.
    Идущий
  5. axiles100682 Сегодня, 14:25
    Цитата: a.s.zzz888
    ... что то "братушки" замутили...явно... request

    Да что замутили?Прсмотрели цену на б/ушные Швецкие летаки и ужаснулись.Решили что дишемше запчастей на МИГи прикупить и подгузники летунам.
    axiles100682
  6. Topotun Сегодня, 14:35
    А что так? Заказали бы ремонт на Украине. Они враз сделают....
    Topotun
  7. Sergei75 Сегодня, 14:40
    Может Болгарии чего попроще надо, а не сверхзвуковые истребители, зачем они им, страна маленькая, сделать они ими ничего не смогут, может поршневые им лучше подойдут.
    Sergei75
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