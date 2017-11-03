Болгария готова приобрести у Венгрии разобранные МиГ-29

Неожиданные сообщения приходят из Болгарии. Информационный портал Burgas.ru со ссылкой на аналитическую компанию DSIA (Defense Security Intelligence Analysis) сообщает о том, что военное ведомство Болгарии решило поучаствовать в аукционе на приобретение истребителей МиГ-29 у Венгрии. Речь идёт о 23 истребителях советского и российского производства, которые Будапешт подготовил к реализации. Истребители планируется реализовать в разобранном виде.В общей сложности Болгария намеревается купить у Венгрии 1,2 тыс. различных деталей самолётов МиГ-29, среди которых 20 авиационных двигателей.По последней информации, аукцион на приобретение разобранных истребителей будет проведён 14-16 ноября.Информация обращает на себя особое внимание в связи с тем, что ранее власти Болгарии заявили о нецелесообразности эксплуатации имеющихся МиГ-29. В прессе страны было заявлено, что болгарские лётчики отказываются от выполнения тренировочных полётов на МиГ-29, так как самолёты не проходят должное техническое обслуживание и необходимый плановый ремонт.Судя по всему, на венгерские запчасти к МиГ-29 болгарские ВВС имеют определённые виды именно в плане осуществления ремонтных работ.Ранее сообщалось, что Болгария намеревается приобрести б/у истребители шведского производства. Эта информация пока не находит своего подтверждения.