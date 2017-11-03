15:06 03 ноября

В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков

В харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия. Об этом на своей странице в Facebook написал активист, основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.

В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков


По словам активиста, бывший военнослужащий спросил у кассирши, может ли она его обслужить на украинском.


Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык — русский, ждет российские танки, которые скоро приедут, и отпадет любая потребность в украинском. Потому что Харьков — это же Россия, если кто не в курсе
— написал Федорчук.

Федорчук заключил, что этот случай не просто поднимает вопрос об использовании украинского языка, а является "историей о потенциальных коллаборантах". По его словам продавщицей занялась полиция.

В январе бывший участник АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском супермаркете потребовал обслуживать его на украинском языке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.

Использованы фотографии: Страна.ua
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Комментарии 32

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  1. Livonetc Сегодня, 13:07
    У украинского языка теперь одно предназначение.
    Заключается в обслуживании филейной части новых хозяев.
    Livonetc
    1. Тралл Сегодня, 13:17
      В Харькове отказались хрюкать на свиномове.

      Такое название статьи лучше подходит smile
      Тралл
      1. Венд Сегодня, 13:35
        Очень серьезный звонок карателям. Их рвать будут граждане .Украины
        Венд
        1. Topotun Сегодня, 14:33
          Да не будут. До сих пор молчат в тряпочку. И ждут Российские танки.... Тюею Россия должна воевать за них.... А ведь Украинцев 45 миллионов, пусть хотя бы треть способны на активноые действия - 15 миллионов. Вполне можно попробовать поменять происходящее... Но нет сидят ждут. Когда кто-то сделает им счастье.
          Topotun
          1. anjey Сегодня, 14:41
            вы думаете мирных пожалеют,Украине одной Одессы хватило,людей запугали,да и организовать на сопротивление некому,если не дай бог,у нас будет тоже самое,так что не суди и не судим будешь....
            anjey
            1. Topotun Сегодня, 14:49
              А кто судит? Я нет. Я в такой ситуации просто пошел бы воевать. Тем более жизнь пожил, но на войну хватит. Так что каждый ршает для себя сам.
              Topotun
    2. антивирус Сегодня, 14:00
      в обслуживании филейной части новых хозяев
      американцы?-нет- это чукчи
      надо найти сходствоукрийсхого наречия с чукотскими ховорками - будут родственные души греть на Колыме
      антивирус
  2. 210окв Сегодня, 13:08
    Душевно послала.Респект love
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:17
      Да, есть ещё женщины в русских/украинских селениях. good
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 14:20
        Не все еще потеряно
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 14:21
          Это точно. Воодушевляют такие новости.
          Джедай
  3. xetai9977 Сегодня, 13:08
    ЕСЛИ продавщица такое сказала, то безусловно подпадает под статью! Подчёркиваю, ЕСЛИ.
    xetai9977
  4. INVESTOR Сегодня, 13:10
    Продавщице респект)) fellow
    INVESTOR
  5. Velizariy Сегодня, 13:18
    ...блогера Дмитрия Заднепровского...
    Фамилия после букв Заднепр... как то сама собой прочиталась))))))))))))))
    Velizariy
    1. Fil743 Сегодня, 13:27
      а вдруг ОНО еще и садо-мазо? тогда вообще п.о.л.о.в.о.й а.к.т получается, а не избиение
      Fil743
  6. LiSiCyn Сегодня, 13:21
    Я не понял... В Куеве, атошник избил задне-приводного блогера, за мову.. А в Харькове, другой "воин свiта", расплакался и вызвал ментов , за русский ? belay
    LiSiCyn
    1. ydjin Сегодня, 13:37
      Цитата: LiSiCyn
      Я не понял... В Куеве, атошник избил задне-приводного блогера, за мову.. А в Харькове, другой "воин свiта", расплакался и вызвал ментов , за русский ? belay

      Я уже не раз на сайте говорил, что после просмотра видео на Ю-Тюбе создаётся вполне чёткое понимание о языковых проблемах украины. В основном большинство хорошо говорит по руски, как переходят на мову так начинается, э, мэ, бэ! И ещё вспоминаю видео боевых действий со стороны укропов, все команды, крики и маты по руски. В экстремальных условиях укровоины переходят на свой истиный язык, и этот язык руский!
      ydjin
      1. 72jora72 Сегодня, 14:02
        И ещё вспоминаю видео боевых действий со стороны укропов, все команды, крики и маты по руски. В экстремальных условиях укровоины переходят на свой истиный язык, и этот язык руский!
        Во первых, всё таки наверное вы хотели написать русский язык. А во вторых, подтверждаю, в 14 году все оперативные разговоры укров велись на чисто русском языке.
        72jora72
      2. Siegen Сегодня, 14:21
        В экстремальных условиях укровоины переходят на свой истиный язык, и этот язык руский!

        Когда укровоины наступают на грабли, то они все по-русски матерятся.
        Ещё неприятнее наступать на детские грабли. belay
        Siegen
    2. Velizariy Сегодня, 14:28
      Цитата: LiSiCyn
      атошник избил задне-приводного блогера

      Я тоже сначала так прочитал, а оказалось он не заднепр иводный, а заднепр овский!)))))
      Velizariy
  7. Русфанер Сегодня, 13:30
    Руку бы поцеловать этой кассирше за храбрость! Если не фейк, конечно...
    Русфанер
  8. Немезида Сегодня, 13:32
    Наша тетка...А Харьков да,это Россия...Вся их Украина на карте 1654 года
    Немезида
  9. лаврентий павлович Сегодня, 13:33
    Коллаборанты временно захватили власть на Украине, а основное население ждет русских танков. Хотелось бы, что бы в Кремле побыстрее созрели для наведения порядка в братской республике и прекращали играть в политику.
    лаврентий павлович
    1. ando_bor Сегодня, 13:56
      в Кремле побыстрее созрели для наведения порядка в братской республике
      Не созрели еще братья, вводить танки, кассирша созрела, остальные братья нет,
      а когда остальные братья созреют танки не понадобятся, братья сами коллобрантов порвут.
      - А так еще и оккупантами назовут, знаем, - проходили.
      ando_bor
      1. лаврентий павлович Сегодня, 15:05
        Цитата: ando_bor
        в Кремле побыстрее созрели для наведения порядка в братской республике
        Не созрели еще братья, вводить танки, кассирша созрела, остальные братья нет,
        а когда остальные братья созреют танки не понадобятся, братья сами коллобрантов порвут.
        - А так еще и оккупантами назовут, знаем, - проходили.

        Даже если созреют, то не порвут они никого без правильной помощи. Любой стихийный бунт обречен.
        лаврентий павлович
  10. изя топ Сегодня, 13:39
    -------------------------------------------------
    ---------
    изя топ
  11. Евгений РС Сегодня, 13:47
    Увы, Харьков не Россия.
    "Один станок - просто станок!
    Много станков - мастерская!
    Одна бл#дь - просто бл#дь!
    Много бл#дей - Сумская"

    В. Маяковский
    (Сумская - центральная улица Харькова)
    Евгений РС
  12. Горный стрелок Сегодня, 14:02
    Если даже продавщица НЕ БОИТСЯ говорить такое, значит, допекли нацики население - до потери инстинкта самосохранения. Надеюсь, что это правда.
    Горный стрелок
  13. Bronevick Сегодня, 14:04
    Харьков это Россия, Крым это Россия, Украина это Россия, КОСОВО JE СРБИJA
    Bronevick
  14. Alexey-74 Сегодня, 14:25
    Не задушат насильно русский язык, он на генетическом уровне в крови у людей...........
    Alexey-74
  15. PValery53 Сегодня, 14:34
    Это ж кто разрешил украинцам на Украине разговаривать на украинском языке?! - Просто возмутительно!
    PValery53
  16. Sergei75 Сегодня, 14:37
    Молодец продавец, значит не всё потеряно.
    Sergei75
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