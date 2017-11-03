В Харькове украинскому военному посоветовали дождаться российских танков

Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык — русский, ждет российские танки, которые скоро приедут, и отпадет любая потребность в украинском. Потому что Харьков — это же Россия, если кто не в курсе

В харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать российских танков и заявили, что Харьков — это Россия. Об этом на своей странице в Facebook написал активист, основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.По словам активиста, бывший военнослужащий спросил у кассирши, может ли она его обслужить на украинском.— написал Федорчук.Федорчук заключил, что этот случай не просто поднимает вопрос об использовании украинского языка, а является "историей о потенциальных коллаборантах". По его словам продавщицей занялась полиция.В январе бывший участник АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском супермаркете потребовал обслуживать его на украинском языке.Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.